https://ria.ru/20230523/balkon-1873593559.html
Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, скинувшему сына с балкона
Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, скинувшему сына с балкона - РИА Новости, 23.05.2023
Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, скинувшему сына с балкона
Житель Екатеринбурга, скинувший с балкона 11-летнего сына, вступившегося за мать, получил девять лет четыре месяца колонии строгого режима, сообщает... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:56
2023-05-23T12:56
2023-05-23T12:56
происшествия
екатеринбург
свердловская область
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Житель Екатеринбурга, скинувший с балкона 11-летнего сына, вступившегося за мать, получил девять лет четыре месяца колонии строгого режима, сообщает региональная прокуратура во вторник. По информации СУСК по Свердловской области, в ночь на 18 июня 2022 года нетрезвый 41-летний житель Екатеринбурга в комнате общежития по улице Дагестанской избил бывшую жену. На защиту матери встал 11-летний сын, благодаря чему женщине удалось вырваться и выбежать на улицу, чтобы позвать на помощь. Мужчина переключил агрессию на ребенка, мальчик выбежал на балкон, где его догнал отец и пнул, отчего подросток упал "с высоты не менее пяти метров", отмечали в прокуратуре. Врачам удалось спасти мальчика. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек. Как добавили управлении МВД по Екатеринбургу, ранее мужчина привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, был судим за оборот наркотиков, сбыт имущества и угрозу убийством. "Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 9 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – говорится в релизе прокуратуры.
https://ria.ru/20230523/napadenie-1873541631.html
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Россия
Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, скинувшему сына с балкона
Житель Екатеринбурга, скинувший сына с балкона, получил девять лет и четыре месяца колонии