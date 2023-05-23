Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, скинувшему сына с балкона - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/balkon-1873593559.html
Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, скинувшему сына с балкона
Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, скинувшему сына с балкона - РИА Новости, 23.05.2023
Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, скинувшему сына с балкона
Житель Екатеринбурга, скинувший с балкона 11-летнего сына, вступившегося за мать, получил девять лет четыре месяца колонии строгого режима, сообщает... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:56
2023-05-23T12:56
происшествия
екатеринбург
свердловская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Житель Екатеринбурга, скинувший с балкона 11-летнего сына, вступившегося за мать, получил девять лет четыре месяца колонии строгого режима, сообщает региональная прокуратура во вторник. По информации СУСК по Свердловской области, в ночь на 18 июня 2022 года нетрезвый 41-летний житель Екатеринбурга в комнате общежития по улице Дагестанской избил бывшую жену. На защиту матери встал 11-летний сын, благодаря чему женщине удалось вырваться и выбежать на улицу, чтобы позвать на помощь. Мужчина переключил агрессию на ребенка, мальчик выбежал на балкон, где его догнал отец и пнул, отчего подросток упал "с высоты не менее пяти метров", отмечали в прокуратуре. Врачам удалось спасти мальчика. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек. Как добавили управлении МВД по Екатеринбургу, ранее мужчина привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, был судим за оборот наркотиков, сбыт имущества и угрозу убийством. "Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 9 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – говорится в релизе прокуратуры.
https://ria.ru/20230523/napadenie-1873541631.html
https://ria.ru/20230518/ubiystvo-1872653078.html
екатеринбург
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64b0c490c78f459be1c47b6873c5a7b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Россия
Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, скинувшему сына с балкона

Житель Екатеринбурга, скинувший сына с балкона, получил девять лет и четыре месяца колонии

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Житель Екатеринбурга, скинувший с балкона 11-летнего сына, вступившегося за мать, получил девять лет четыре месяца колонии строгого режима, сообщает региональная прокуратура во вторник.
По информации СУСК по Свердловской области, в ночь на 18 июня 2022 года нетрезвый 41-летний житель Екатеринбурга в комнате общежития по улице Дагестанской избил бывшую жену. На защиту матери встал 11-летний сын, благодаря чему женщине удалось вырваться и выбежать на улицу, чтобы позвать на помощь.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
В Казани задержали женщину, напавшую с ножом на воспитательницу сына
Вчера, 09:22
Мужчина переключил агрессию на ребенка, мальчик выбежал на балкон, где его догнал отец и пнул, отчего подросток упал "с высоты не менее пяти метров", отмечали в прокуратуре.
Врачам удалось спасти мальчика. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек. Как добавили управлении МВД по Екатеринбургу, ранее мужчина привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, был судим за оборот наркотиков, сбыт имущества и угрозу убийством.
"Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 9 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – говорится в релизе прокуратуры.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Мужчина в архангельской деревне убил сына, не хотевшего жить своей жизнью
18 мая, 15:12
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала