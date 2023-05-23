https://ria.ru/20230523/azov-1873551818.html

Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за убийство пленного в Мариуполе

Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за убийство пленного в Мариуполе - РИА Новости, 23.05.2023

Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за убийство пленного в Мариуполе

Верховный суд ДНР приговорил украинского боевика из "Азова"* (запрещен в РФ, признан террористическим) с позывным "Фриц" к пожизненному сроку заключения за... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T10:28

2023-05-23T10:28

2023-05-23T10:32

специальная военная операция на украине

мариуполь

донецкая народная республика

россия

следственный комитет россии (ск рф)

безопасность

главная военная прокуратура рф

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил украинского боевика из "Азова"* (запрещен в РФ, признан террористическим) с позывным "Фриц" к пожизненному сроку заключения за расстрел российского военнопленного в Мариуполе в апреле 2022 года, сообщили журналистам в пресс-службах СК и Главной военной прокуратуры России.Военный войсковой части 3057 восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины (полк "Азов"*) Алексей Кыркалов признан виновным в "применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и убийстве". "Суд приговорил Кыркалова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - сообщили в ГВП.Установлено, что 12 апреля прошлого года украинские боевики в Мариуполе захватили в плен двух российских военных. Через несколько дней солдат перевезли на контрольный пункт "Ацтек", который временно занимали украинские вооруженные формирования. Пленных содержали под охраной в подвале в наручниках и с завязанными глазами.Спустя несколько дней, 15 апреля, "Фриц" приехал на контрольный пункт и, "испытывая вражду к российским военным", вывел одного из них в наручниках и с завязанными глазами на улицу, где расстрелял его из пистолета в затылок."Несмотря на отрицание обвиняемым своей вины, собранные по делу свидетельские показания, результаты проведенных многочисленных экспертиз и иные доказательства по делу подтверждают виновность Кыркалова. В частности, в ходе очной ставки свидетель, ставший очевидцем вышеуказанных событий, сообщил следствию об обстоятельствах совершения указанного преступления", - подчеркнули в СК.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230426/naemnik-1867831227.html

https://ria.ru/20230522/boevik-1873311048.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мариуполь, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), безопасность, главная военная прокуратура рф, украина, ситуация в днр и лнр