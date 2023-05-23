https://ria.ru/20230523/azov-1873551818.html
Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за убийство пленного в Мариуполе
Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за убийство пленного в Мариуполе - РИА Новости, 23.05.2023
Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за убийство пленного в Мариуполе
Верховный суд ДНР приговорил украинского боевика из "Азова"* (запрещен в РФ, признан террористическим) с позывным "Фриц" к пожизненному сроку заключения за... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:28
2023-05-23T10:28
2023-05-23T10:32
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
главная военная прокуратура рф
украина
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил украинского боевика из "Азова"* (запрещен в РФ, признан террористическим) с позывным "Фриц" к пожизненному сроку заключения за расстрел российского военнопленного в Мариуполе в апреле 2022 года, сообщили журналистам в пресс-службах СК и Главной военной прокуратуры России.Военный войсковой части 3057 восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины (полк "Азов"*) Алексей Кыркалов признан виновным в "применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и убийстве". "Суд приговорил Кыркалова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - сообщили в ГВП.Установлено, что 12 апреля прошлого года украинские боевики в Мариуполе захватили в плен двух российских военных. Через несколько дней солдат перевезли на контрольный пункт "Ацтек", который временно занимали украинские вооруженные формирования. Пленных содержали под охраной в подвале в наручниках и с завязанными глазами.Спустя несколько дней, 15 апреля, "Фриц" приехал на контрольный пункт и, "испытывая вражду к российским военным", вывел одного из них в наручниках и с завязанными глазами на улицу, где расстрелял его из пистолета в затылок."Несмотря на отрицание обвиняемым своей вины, собранные по делу свидетельские показания, результаты проведенных многочисленных экспертиз и иные доказательства по делу подтверждают виновность Кыркалова. В частности, в ходе очной ставки свидетель, ставший очевидцем вышеуказанных событий, сообщил следствию об обстоятельствах совершения указанного преступления", - подчеркнули в СК.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230426/naemnik-1867831227.html
https://ria.ru/20230522/boevik-1873311048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), безопасность, главная военная прокуратура рф, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность, Главная военная прокуратура РФ, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за убийство пленного в Мариуполе
Суд ДНР приговорил боевика "Азова" к пожизненному сроку за убийство пленного в Мариуполе
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости.
Верховный суд ДНР приговорил украинского боевика из "Азова"* (запрещен в РФ, признан террористическим) с позывным "Фриц" к пожизненному сроку заключения за расстрел российского военнопленного в Мариуполе в апреле 2022 года, сообщили журналистам в пресс-службах СК и Главной военной прокуратуры
России.
Военный войсковой части 3057 восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины
(полк "Азов"*) Алексей Кыркалов признан виновным в "применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и убийстве". "Суд приговорил Кыркалова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - сообщили в ГВП
.
Французские наемники в упор расстреляли российских военнопленных
Установлено, что 12 апреля прошлого года украинские боевики в Мариуполе захватили в плен двух российских военных. Через несколько дней солдат перевезли на контрольный пункт "Ацтек", который временно занимали украинские вооруженные формирования. Пленных содержали под охраной в подвале в наручниках и с завязанными глазами.
Спустя несколько дней, 15 апреля, "Фриц" приехал на контрольный пункт и, "испытывая вражду к российским военным", вывел одного из них в наручниках и с завязанными глазами на улицу, где расстрелял его из пистолета в затылок.
"Несмотря на отрицание обвиняемым своей вины, собранные по делу свидетельские показания, результаты проведенных многочисленных экспертиз и иные доказательства по делу подтверждают виновность Кыркалова. В частности, в ходе очной ставки свидетель, ставший очевидцем вышеуказанных событий, сообщил следствию об обстоятельствах совершения указанного преступления", - подчеркнули в СК.
* Запрещенная в России террористическая организация
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