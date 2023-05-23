https://ria.ru/20230523/avstriya-1873549583.html
Захарова: России неизвестно о неформальных каналах общения Вены и Москвы
Захарова: России неизвестно о неформальных каналах общения Вены и Москвы - РИА Новости, 23.05.2023
Захарова: России неизвестно о неформальных каналах общения Вены и Москвы
В Москве с удивлением ознакомились с заявлением главы МИД Австрии Александера Шалленберга о наличии каналов связи с Россией, российской стороне о них ничего не... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:18
2023-05-23T10:18
2023-05-23T11:00
россия
австрия
вена
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Москве с удивлением ознакомились с заявлением главы МИД Австрии Александера Шалленберга о наличии каналов связи с Россией, российской стороне о них ничего не известно, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства.Ранее Шалленберг сказал немецкой газете Welt, что Запад должен продолжать разговаривать с Россией, отметив, что его страна поддерживает контакты с российской стороной. При этом он также рассказал, что ему было бы сложно пожать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову, но он бы это сделал."С удивлением узнали, что Вена, оказывается, поддерживает неформальные каналы общения с российскими властями. Мы о таких не знаем", - говорится в комментарии Захаровой."Да и предмета для такого рода диалога с Веной на сегодняшний день не просматривается – Австрия, безоговорочно встав на сторону враждебной политики Запада в отношении России, потеряла свою прежде независимую роль в международных делах, отбросив принципы нейтралитета", - указала Захарова.По словам официального представителя российского МИД, за подобными заявлениями Шалленберга, видимо, "стоит желание оправдаться за свои действия и оставить возможность для очередного "маневра" в рамках турбулентности международной ситуации"."Что касается его переживаний по поводу необходимости рукопожатия с российским министром Сергеем Лавровым при гипотетически возможной личной встрече с ним, то спешим успокоить министра Шалленберга – никто его рукопожатия искать не будет", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20230522/zapad-1873435833.html
https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869470869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, австрия, вена, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Россия, Австрия, Вена, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
Захарова: России неизвестно о неформальных каналах общения Вены и Москвы
Захарова: Россия не знает о неформальных каналах общения, упомянутых главой МИД Австрии