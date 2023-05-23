Рейтинг@Mail.ru
Захарова: России неизвестно о неформальных каналах общения Вены и Москвы - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 23.05.2023 (обновлено: 11:00 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/avstriya-1873549583.html
Захарова: России неизвестно о неформальных каналах общения Вены и Москвы
Захарова: России неизвестно о неформальных каналах общения Вены и Москвы - РИА Новости, 23.05.2023
Захарова: России неизвестно о неформальных каналах общения Вены и Москвы
В Москве с удивлением ознакомились с заявлением главы МИД Австрии Александера Шалленберга о наличии каналов связи с Россией, российской стороне о них ничего не... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:18
2023-05-23T11:00
россия
австрия
вена
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493877_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9d80842de9409bd958fb34b5b956779.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Москве с удивлением ознакомились с заявлением главы МИД Австрии Александера Шалленберга о наличии каналов связи с Россией, российской стороне о них ничего не известно, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства.Ранее Шалленберг сказал немецкой газете Welt, что Запад должен продолжать разговаривать с Россией, отметив, что его страна поддерживает контакты с российской стороной. При этом он также рассказал, что ему было бы сложно пожать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову, но он бы это сделал.&quot;С удивлением узнали, что Вена, оказывается, поддерживает неформальные каналы общения с российскими властями. Мы о таких не знаем&quot;, - говорится в комментарии Захаровой."Да и предмета для такого рода диалога с Веной на сегодняшний день не просматривается – Австрия, безоговорочно встав на сторону враждебной политики Запада в отношении России, потеряла свою прежде независимую роль в международных делах, отбросив принципы нейтралитета", - указала Захарова.По словам официального представителя российского МИД, за подобными заявлениями Шалленберга, видимо, "стоит желание оправдаться за свои действия и оставить возможность для очередного "маневра" в рамках турбулентности международной ситуации"."Что касается его переживаний по поводу необходимости рукопожатия с российским министром Сергеем Лавровым при гипотетически возможной личной встрече с ним, то спешим успокоить министра Шалленберга – никто его рукопожатия искать не будет", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20230522/zapad-1873435833.html
https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869470869.html
россия
австрия
вена
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493877_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_08c49a85d65a8321d62cf1e7e18ff6ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, австрия, вена, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Россия, Австрия, Вена, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
Захарова: России неизвестно о неформальных каналах общения Вены и Москвы

Захарова: Россия не знает о неформальных каналах общения, упомянутых главой МИД Австрии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Москве с удивлением ознакомились с заявлением главы МИД Австрии Александера Шалленберга о наличии каналов связи с Россией, российской стороне о них ничего не известно, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства.
Ранее Шалленберг сказал немецкой газете Welt, что Запад должен продолжать разговаривать с Россией, отметив, что его страна поддерживает контакты с российской стороной. При этом он также рассказал, что ему было бы сложно пожать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову, но он бы это сделал.
Вид на столицу Австрии Вену - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
В Вене заявили, что Россия и Запад долго не вернутся к прежним отношениям
22 мая, 15:26
«

"С удивлением узнали, что Вена, оказывается, поддерживает неформальные каналы общения с российскими властями. Мы о таких не знаем", - говорится в комментарии Захаровой.

"Да и предмета для такого рода диалога с Веной на сегодняшний день не просматривается – Австрия, безоговорочно встав на сторону враждебной политики Запада в отношении России, потеряла свою прежде независимую роль в международных делах, отбросив принципы нейтралитета", - указала Захарова.
По словам официального представителя российского МИД, за подобными заявлениями Шалленберга, видимо, "стоит желание оправдаться за свои действия и оставить возможность для очередного "маневра" в рамках турбулентности международной ситуации".
«
"Что касается его переживаний по поводу необходимости рукопожатия с российским министром Сергеем Лавровым при гипотетически возможной личной встрече с ним, то спешим успокоить министра Шалленберга – никто его рукопожатия искать не будет", - подчеркнула она.
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
В Австрии потребовали от властей отказаться от санкций против России
3 мая, 17:35
 
РоссияАвстрияВенаМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала