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Франция запретила внутренние авиарейсы на короткие расстояния - РИА Новости, 23.05.2023
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11:45 23.05.2023 (обновлено: 13:46 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/aviareysy-1873570046.html
Франция запретила внутренние авиарейсы на короткие расстояния
Франция запретила внутренние авиарейсы на короткие расстояния - РИА Новости, 23.05.2023
Франция запретила внутренние авиарейсы на короткие расстояния
Власти Франции запретили внутренние авиаперелеты на короткие расстояния, которые можно преодолеть на поезде менее чем за два с половиной часа. Соответствующий... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:45
2023-05-23T13:46
самолеты
франция
в мире
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ПАРИЖ, 23 мая — РИА Новости. Власти Франции запретили внутренние авиаперелеты на короткие расстояния, которые можно преодолеть на поезде менее чем за два с половиной часа. Соответствующий указ опубликован на сайте Официального журнала Французской Республики. "К запрещенным пунктом II статьи L.6412-3 регулярным пассажирским воздушным перевозкам относятся те, которые можно заменить железнодорожным сообщением временем два часа тридцать минут в каждом направлении", — говорится в документе. Исключения составляют транзитные рейсы. Кроме того, пунктом отправления и прибытия поезда должны быть те же города, что и для авиаперелета. "Это первая в мире мера, которая полностью вписывается в правительственную политику по продвижению перехода к тем транспортным средствам, которые выбрасывают меньше парниковых газов", — заявил министр транспорта Клеман Бон в телеканалу BFMTV.Накануне премьер-министр Элизабет Борн представила программу по сокращению выбросов углекислого газа во Франции к 2030 году. По ее словам, нужно удвоить темпы снижения, чтобы добиться поставленной цели — выбросы должны сократиться на 55 процентов, с 408 до 270 миллионов тонн.
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самолеты, франция, в мире
Самолеты, Франция, В мире
Франция запретила внутренние авиарейсы на короткие расстояния

Франция запретила внутренние авиарейсы по маршруту, где можно проехать поездом за 2,5 часа

© AP Photo / Christophe EnaСамолеты Air France
Самолеты Air France - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Christophe Ena
Самолеты Air France. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 мая — РИА Новости. Власти Франции запретили внутренние авиаперелеты на короткие расстояния, которые можно преодолеть на поезде менее чем за два с половиной часа. Соответствующий указ опубликован на сайте Официального журнала Французской Республики.
"К запрещенным пунктом II статьи L.6412-3 регулярным пассажирским воздушным перевозкам относятся те, которые можно заменить железнодорожным сообщением временем два часа тридцать минут в каждом направлении", — говорится в документе.
Исключения составляют транзитные рейсы. Кроме того, пунктом отправления и прибытия поезда должны быть те же города, что и для авиаперелета.
"Это первая в мире мера, которая полностью вписывается в правительственную политику по продвижению перехода к тем транспортным средствам, которые выбрасывают меньше парниковых газов", — заявил министр транспорта Клеман Бон в телеканалу BFMTV.
Накануне премьер-министр Элизабет Борн представила программу по сокращению выбросов углекислого газа во Франции к 2030 году. По ее словам, нужно удвоить темпы снижения, чтобы добиться поставленной цели — выбросы должны сократиться на 55 процентов, с 408 до 270 миллионов тонн.
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