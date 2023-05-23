https://ria.ru/20230523/aviareysy-1873570046.html
Франция запретила внутренние авиарейсы на короткие расстояния
Франция запретила внутренние авиарейсы на короткие расстояния - РИА Новости, 23.05.2023
Франция запретила внутренние авиарейсы на короткие расстояния
Власти Франции запретили внутренние авиаперелеты на короткие расстояния, которые можно преодолеть на поезде менее чем за два с половиной часа. Соответствующий... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:45
2023-05-23T11:45
2023-05-23T13:46
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франция
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ПАРИЖ, 23 мая — РИА Новости. Власти Франции запретили внутренние авиаперелеты на короткие расстояния, которые можно преодолеть на поезде менее чем за два с половиной часа. Соответствующий указ опубликован на сайте Официального журнала Французской Республики. "К запрещенным пунктом II статьи L.6412-3 регулярным пассажирским воздушным перевозкам относятся те, которые можно заменить железнодорожным сообщением временем два часа тридцать минут в каждом направлении", — говорится в документе. Исключения составляют транзитные рейсы. Кроме того, пунктом отправления и прибытия поезда должны быть те же города, что и для авиаперелета. "Это первая в мире мера, которая полностью вписывается в правительственную политику по продвижению перехода к тем транспортным средствам, которые выбрасывают меньше парниковых газов", — заявил министр транспорта Клеман Бон в телеканалу BFMTV.Накануне премьер-министр Элизабет Борн представила программу по сокращению выбросов углекислого газа во Франции к 2030 году. По ее словам, нужно удвоить темпы снижения, чтобы добиться поставленной цели — выбросы должны сократиться на 55 процентов, с 408 до 270 миллионов тонн.
https://ria.ru/20230521/gruziya-1873216897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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самолеты, франция, в мире
Самолеты, Франция, В мире
Франция запретила внутренние авиарейсы на короткие расстояния
Франция запретила внутренние авиарейсы по маршруту, где можно проехать поездом за 2,5 часа
ПАРИЖ, 23 мая — РИА Новости.
Власти Франции запретили внутренние авиаперелеты на короткие расстояния, которые можно преодолеть на поезде менее чем за два с половиной часа. Соответствующий указ
опубликован на сайте Официального журнала Французской Республики.
"К запрещенным пунктом II статьи L.6412-3 регулярным пассажирским воздушным перевозкам относятся те, которые можно заменить железнодорожным сообщением временем два часа тридцать минут в каждом направлении", — говорится в документе.
Исключения составляют транзитные рейсы. Кроме того, пунктом отправления и прибытия поезда должны быть те же города, что и для авиаперелета.
"Это первая в мире мера, которая полностью вписывается в правительственную политику по продвижению перехода к тем транспортным средствам, которые выбрасывают меньше парниковых газов", — заявил министр транспорта Клеман Бон в телеканалу BFMTV
.
Накануне премьер-министр Элизабет Борн представила программу по сокращению выбросов углекислого газа во Франции к 2030 году. По ее словам, нужно удвоить темпы снижения, чтобы добиться поставленной цели — выбросы должны сократиться на 55 процентов, с 408 до 270 миллионов тонн.
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