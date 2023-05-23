https://ria.ru/20230523/aviareysy-1873570046.html

Франция запретила внутренние авиарейсы на короткие расстояния

Франция запретила внутренние авиарейсы на короткие расстояния - РИА Новости, 23.05.2023

Франция запретила внутренние авиарейсы на короткие расстояния

Власти Франции запретили внутренние авиаперелеты на короткие расстояния, которые можно преодолеть на поезде менее чем за два с половиной часа. Соответствующий... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T11:45

2023-05-23T11:45

2023-05-23T13:46

самолеты

франция

в мире

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ПАРИЖ, 23 мая — РИА Новости. Власти Франции запретили внутренние авиаперелеты на короткие расстояния, которые можно преодолеть на поезде менее чем за два с половиной часа. Соответствующий указ опубликован на сайте Официального журнала Французской Республики. "К запрещенным пунктом II статьи L.6412-3 регулярным пассажирским воздушным перевозкам относятся те, которые можно заменить железнодорожным сообщением временем два часа тридцать минут в каждом направлении", — говорится в документе. Исключения составляют транзитные рейсы. Кроме того, пунктом отправления и прибытия поезда должны быть те же города, что и для авиаперелета. "Это первая в мире мера, которая полностью вписывается в правительственную политику по продвижению перехода к тем транспортным средствам, которые выбрасывают меньше парниковых газов", — заявил министр транспорта Клеман Бон в телеканалу BFMTV.Накануне премьер-министр Элизабет Борн представила программу по сокращению выбросов углекислого газа во Франции к 2030 году. По ее словам, нужно удвоить темпы снижения, чтобы добиться поставленной цели — выбросы должны сократиться на 55 процентов, с 408 до 270 миллионов тонн.

https://ria.ru/20230521/gruziya-1873216897.html

франция

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

самолеты, франция, в мире