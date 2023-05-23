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Врезавшегося в ограждения у Белого дома водителя обвинили в угрозе Байдену - РИА Новости, 23.05.2023
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17:15 23.05.2023 (обновлено: 17:16 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/avariya-1873692132.html
Врезавшегося в ограждения у Белого дома водителя обвинили в угрозе Байдену
Врезавшегося в ограждения у Белого дома водителя обвинили в угрозе Байдену - РИА Новости, 23.05.2023
Врезавшегося в ограждения у Белого дома водителя обвинили в угрозе Байдену
Водителя фургона, врезавшегося в ограждения близ Белого дома в Вашингтоне, обвинили в угрозе убить президента США Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис или РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:15
2023-05-23T17:16
в мире
сша
джо байден
камала харрис
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Водителя фургона, врезавшегося в ограждения близ Белого дома в Вашингтоне, обвинили в угрозе убить президента США Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис или членов их семей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию. "Водитель фургона, который врезался в ограждение на Лафайет-сквер возле Белого дома в понедельник вечером, был арестован по нескольким обвинениям, включая угрозу убить или причинить вред президенту, вице-президенту или члену их семей", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечает телеканал со ссылкой на полицию, водителю также предъявлены обвинения в нападении с применением опасного оружия, неосторожном управлении автомобилем, уничтожении федеральной собственности и незаконном проникновении. Телеканал добавляет, что во время обыска фургона взрывчатых веществ и зажигательных устройств не обнаружено, однако найдено несколько улик, среди которых флаг с символом, похожим на свастику. Ранее начальник отдела связей с общественностью Секретной службы США Энтони Гульельми сообщал о фургоне, врезавшемся в защитные ограждения недалеко от Белого дома. Водитель был задержан. Гульельми позже отметил, что водитель фургона мог врезаться в ограждение умышленно. Среди сотрудников Секретной службы и Белого дома пострадавших нет. Газета Washington Post со ссылкой на экстренные службы указывала, что после аварии в квартале от Белого дома был обнаружен подозрительный пакет. Из близлежащего отеля были эвакуированы люди. Позднее телеканал CNN сообщил, что постояльцы и сотрудники отеля вернулись обратно в здание, когда полиция посчитала это безопасным.
https://ria.ru/20230522/okna-1873466925.html
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, вашингтон (штат)
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Вашингтон (штат)
Врезавшегося в ограждения у Белого дома водителя обвинили в угрозе Байдену

CNN: врезавшегося в ограждения у Белого дома водителя обвинили в угрозе убить Байдена

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Водителя фургона, врезавшегося в ограждения близ Белого дома в Вашингтоне, обвинили в угрозе убить президента США Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис или членов их семей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
"Водитель фургона, который врезался в ограждение на Лафайет-сквер возле Белого дома в понедельник вечером, был арестован по нескольким обвинениям, включая угрозу убить или причинить вред президенту, вице-президенту или члену их семей", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечает телеканал со ссылкой на полицию, водителю также предъявлены обвинения в нападении с применением опасного оружия, неосторожном управлении автомобилем, уничтожении федеральной собственности и незаконном проникновении.
Телеканал добавляет, что во время обыска фургона взрывчатых веществ и зажигательных устройств не обнаружено, однако найдено несколько улик, среди которых флаг с символом, похожим на свастику.
Ранее начальник отдела связей с общественностью Секретной службы США Энтони Гульельми сообщал о фургоне, врезавшемся в защитные ограждения недалеко от Белого дома. Водитель был задержан. Гульельми позже отметил, что водитель фургона мог врезаться в ограждение умышленно. Среди сотрудников Секретной службы и Белого дома пострадавших нет.
Газета Washington Post со ссылкой на экстренные службы указывала, что после аварии в квартале от Белого дома был обнаружен подозрительный пакет. Из близлежащего отеля были эвакуированы люди. Позднее телеканал CNN сообщил, что постояльцы и сотрудники отеля вернулись обратно в здание, когда полиция посчитала это безопасным.
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