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ЕР зафиксировала массированные DDoS-атаки на все свои электронные сервисы - РИА Новости, 23.05.2023
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13:54 23.05.2023 (обновлено: 14:03 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/ataki-1873609759.html
ЕР зафиксировала массированные DDoS-атаки на все свои электронные сервисы
ЕР зафиксировала массированные DDoS-атаки на все свои электронные сервисы - РИА Новости, 23.05.2023
ЕР зафиксировала массированные DDoS-атаки на все свои электронные сервисы
Единая Россия" фиксирует массированные DDoS-атаки на все электронные сервисы партии, на ход предварительного голосования и безопасность данных избирателей атаки РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:54
2023-05-23T14:03
единая россия
политика
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Единая Россия" фиксирует массированные DDoS-атаки на все электронные сервисы партии, на ход предварительного голосования и безопасность данных избирателей атаки не влияют, сообщила пресс-служба партии."Единая Россия фиксирует массированные DDoS-атаки на все электронные сервисы партии", - сказано в сообщении.ИТ-специалисты центрального исполкома ЕР совместно с Роскомнадзором и партнерами по обеспечению информационной безопасности работают над отражением множественных атак."Все второстепенные сервисы и сайты партии временно отключены. На ход предварительного голосования и безопасность данных избирателей атаки не влияют", - уточнила пресс-служба.По отметке ИТ-специалистов "Единой России", предыдущие атаки были предваряющими, чтобы определить дальнейший вектор попыток обрушить ИТ-инфраструктуру партии. "Большинство атакующих IP-адресов из Индонезии и, впервые, из Финляндии", - рассказали в ЕР.Электронное предварительное голосование "Единой России" стартовало в понедельник в 00.00, оно пройдёт до 28 мая. "Единая Россия" проводит предварительное голосование в электронном формате по всей стране с 22 по 28 мая перед выборами в единый день голосования.
https://ria.ru/20230517/ddos-ataka-1872389618.html
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единая россия, политика, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Единая Россия, Политика, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
ЕР зафиксировала массированные DDoS-атаки на все свои электронные сервисы

"Единая Россия" зафиксировала массированные DDoS-атаки на все свои электронные сервисы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСимволика партии "Единая Россия"
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Символика партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Единая Россия" фиксирует массированные DDoS-атаки на все электронные сервисы партии, на ход предварительного голосования и безопасность данных избирателей атаки не влияют, сообщила пресс-служба партии.
"Единая Россия фиксирует массированные DDoS-атаки на все электронные сервисы партии", - сказано в сообщении.
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ИТ-специалисты центрального исполкома ЕР совместно с Роскомнадзором и партнерами по обеспечению информационной безопасности работают над отражением множественных атак.
"Все второстепенные сервисы и сайты партии временно отключены. На ход предварительного голосования и безопасность данных избирателей атаки не влияют", - уточнила пресс-служба.
По отметке ИТ-специалистов "Единой России", предыдущие атаки были предваряющими, чтобы определить дальнейший вектор попыток обрушить ИТ-инфраструктуру партии. "Большинство атакующих IP-адресов из Индонезии и, впервые, из Финляндии", - рассказали в ЕР.
Электронное предварительное голосование "Единой России" стартовало в понедельник в 00.00, оно пройдёт до 28 мая. "Единая Россия" проводит предварительное голосование в электронном формате по всей стране с 22 по 28 мая перед выборами в единый день голосования.
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Единая РоссияПолитикаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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