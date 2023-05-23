https://ria.ru/20230523/ataki-1873609759.html
ЕР зафиксировала массированные DDoS-атаки на все свои электронные сервисы
ЕР зафиксировала массированные DDoS-атаки на все свои электронные сервисы - РИА Новости, 23.05.2023
ЕР зафиксировала массированные DDoS-атаки на все свои электронные сервисы
Единая Россия" фиксирует массированные DDoS-атаки на все электронные сервисы партии, на ход предварительного голосования и безопасность данных избирателей атаки РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:54
2023-05-23T13:54
2023-05-23T14:03
единая россия
политика
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Единая Россия" фиксирует массированные DDoS-атаки на все электронные сервисы партии, на ход предварительного голосования и безопасность данных избирателей атаки не влияют, сообщила пресс-служба партии."Единая Россия фиксирует массированные DDoS-атаки на все электронные сервисы партии", - сказано в сообщении.ИТ-специалисты центрального исполкома ЕР совместно с Роскомнадзором и партнерами по обеспечению информационной безопасности работают над отражением множественных атак."Все второстепенные сервисы и сайты партии временно отключены. На ход предварительного голосования и безопасность данных избирателей атаки не влияют", - уточнила пресс-служба.По отметке ИТ-специалистов "Единой России", предыдущие атаки были предваряющими, чтобы определить дальнейший вектор попыток обрушить ИТ-инфраструктуру партии. "Большинство атакующих IP-адресов из Индонезии и, впервые, из Финляндии", - рассказали в ЕР.Электронное предварительное голосование "Единой России" стартовало в понедельник в 00.00, оно пройдёт до 28 мая. "Единая Россия" проводит предварительное голосование в электронном формате по всей стране с 22 по 28 мая перед выборами в единый день голосования.
https://ria.ru/20230517/ddos-ataka-1872389618.html
https://ria.ru/20230321/kiberataki-1859367437.html
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единая россия, политика, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Единая Россия, Политика, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
ЕР зафиксировала массированные DDoS-атаки на все свои электронные сервисы
"Единая Россия" зафиксировала массированные DDoS-атаки на все свои электронные сервисы
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости.
Единая Россия" фиксирует массированные DDoS-атаки на все электронные сервисы партии, на ход предварительного голосования и безопасность данных избирателей атаки не влияют, сообщила пресс-служба
партии.
"Единая Россия фиксирует массированные DDoS-атаки на все электронные сервисы партии", - сказано в сообщении.
Портал правительства Воронежской области подвергся DDoS-атаке
ИТ-специалисты центрального исполкома ЕР совместно с Роскомнадзором
и партнерами по обеспечению информационной безопасности работают над отражением множественных атак.
"Все второстепенные сервисы и сайты партии временно отключены. На ход предварительного голосования и безопасность данных избирателей атаки не влияют", - уточнила пресс-служба.
По отметке ИТ-специалистов "Единой России", предыдущие атаки были предваряющими, чтобы определить дальнейший вектор попыток обрушить ИТ-инфраструктуру партии. "Большинство атакующих IP-адресов из Индонезии и, впервые, из Финляндии", - рассказали в ЕР.
Электронное предварительное голосование "Единой России" стартовало в понедельник в 00.00, оно пройдёт до 28 мая. "Единая Россия" проводит предварительное голосование в электронном формате по всей стране с 22 по 28 мая перед выборами в единый день голосования.
Началась новая волна DDoS-атак на российские банки и платежные системы