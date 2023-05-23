https://ria.ru/20230523/ataka-1873749346.html

Госдеп прокомментировал атаку украинской ДРГ в Белгородской области

Госдеп прокомментировал атаку украинской ДРГ в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2023

Госдеп прокомментировал атаку украинской ДРГ в Белгородской области

США не поощряют удары Украины по территории России, но оставляют за Киевом право принимать решения, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T22:18

2023-05-23T22:18

2023-05-23T22:23

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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. США не поощряют удары Украины по территории России, но оставляют за Киевом право принимать решения, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя атаку украинской диверсионно-разведывательной группы на территории Белгородской области. "Мы не поощряем и не обеспечиваем возможности для ударов внутри России и мы давали четко это понять. Но мы также говорили, что за Украиной (принятие решений - ред.), как вести эту войну", - сообщил он журналистам на брифинге. Он также добавил, что госдеп в курсе сообщений об использовании американского оружия боевиками ДРГ, однако США "скептически" настроены относительно объективности данной информации. Кроме того, Миллер отказался приводить дополнительную информацию о том, есть ли у госдепа позиция относительно того, кто именно стоит за атакой на российской регион. "У нас нет. Мы в курсе сообщений, но у нас нет более детальной информации об этом", - сказал он. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. По данным сайта губернатора и правительства Белгородской области, в результате атаки пострадали несколько гражданских лиц, им оказывается помощь, погиб один мирный житель - мужчина из села Козинка. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте, после нападения украинских боевиков на Белгородскую область. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.

https://ria.ru/20230523/bombardirovschiki-1873737679.html

https://ria.ru/20230523/belgorod-1873748335.html

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в мире, белгородская область, россия, сша, государственный департамент сша, следственный комитет россии (ск рф)