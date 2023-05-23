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Госдеп прокомментировал атаку украинской ДРГ в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2023
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22:18 23.05.2023 (обновлено: 22:23 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/ataka-1873749346.html
Госдеп прокомментировал атаку украинской ДРГ в Белгородской области
Госдеп прокомментировал атаку украинской ДРГ в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2023
Госдеп прокомментировал атаку украинской ДРГ в Белгородской области
США не поощряют удары Украины по территории России, но оставляют за Киевом право принимать решения, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T22:18
2023-05-23T22:23
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. США не поощряют удары Украины по территории России, но оставляют за Киевом право принимать решения, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя атаку украинской диверсионно-разведывательной группы на территории Белгородской области. "Мы не поощряем и не обеспечиваем возможности для ударов внутри России и мы давали четко это понять. Но мы также говорили, что за Украиной (принятие решений - ред.), как вести эту войну", - сообщил он журналистам на брифинге. Он также добавил, что госдеп в курсе сообщений об использовании американского оружия боевиками ДРГ, однако США "скептически" настроены относительно объективности данной информации. Кроме того, Миллер отказался приводить дополнительную информацию о том, есть ли у госдепа позиция относительно того, кто именно стоит за атакой на российской регион. "У нас нет. Мы в курсе сообщений, но у нас нет более детальной информации об этом", - сказал он. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. По данным сайта губернатора и правительства Белгородской области, в результате атаки пострадали несколько гражданских лиц, им оказывается помощь, погиб один мирный житель - мужчина из села Козинка. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте, после нападения украинских боевиков на Белгородскую область. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
https://ria.ru/20230523/bombardirovschiki-1873737679.html
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в мире, белгородская область, россия, сша, государственный департамент сша, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Белгородская область, Россия, США, Государственный департамент США, Следственный комитет России (СК РФ)
Госдеп прокомментировал атаку украинской ДРГ в Белгородской области

Госдеп: США не поощряют удары вглубь России, но оставляют за Киевом принятие решений

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramБрошенная бронемашина украинских диверсантов в Белгородской области
Брошенная бронемашина украинских диверсантов в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Брошенная бронемашина украинских диверсантов в Белгородской области
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. США не поощряют удары Украины по территории России, но оставляют за Киевом право принимать решения, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя атаку украинской диверсионно-разведывательной группы на территории Белгородской области.
"Мы не поощряем и не обеспечиваем возможности для ударов внутри России и мы давали четко это понять. Но мы также говорили, что за Украиной (принятие решений - ред.), как вести эту войну", - сообщил он журналистам на брифинге.
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Он также добавил, что госдеп в курсе сообщений об использовании американского оружия боевиками ДРГ, однако США "скептически" настроены относительно объективности данной информации.
Кроме того, Миллер отказался приводить дополнительную информацию о том, есть ли у госдепа позиция относительно того, кто именно стоит за атакой на российской регион. "У нас нет. Мы в курсе сообщений, но у нас нет более детальной информации об этом", - сказал он.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. По данным сайта губернатора и правительства Белгородской области, в результате атаки пострадали несколько гражданских лиц, им оказывается помощь, погиб один мирный житель - мужчина из села Козинка. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте, после нападения украинских боевиков на Белгородскую область. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
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