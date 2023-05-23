https://ria.ru/20230523/astronomy-1873724804.html

Калининградские астрономы засняли ярчайшую вспышку сверхновой

Калининградские астрономы засняли ярчайшую вспышку сверхновой - РИА Новости, 23.05.2023

Калининградские астрономы засняли ярчайшую вспышку сверхновой

Ученые Астрономического сообщества Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта сумели заснять редкое и уникальное астрономическое явление... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T19:23

2023-05-23T19:23

2023-05-23T19:23

наука

земля

иммануил кант

балтийский федеральный университет

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КАЛИНИНГРАД, 23 мая - РИА Новости. Ученые Астрономического сообщества Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта сумели заснять редкое и уникальное астрономическое явление - вспышку сверхновой (явление, когда звезда резко увеличивает свою яркость) в соседней галактике, рассказали журналистам в пресс-службе университета. "Звезда, которой был присвоен индекс SN 2023ixf, была обнаружена в галактике М101 (также известной под именем "Вертушка" из-за ярко выраженной спиралевидной формы) 19 мая этого года. А в ночь на 23 мая астрономам БФУ удалось запечатлеть ее с помощью специального оборудования", - сообщили в пресс-службе университета. Как рассказали в БФУ, на обработанном снимке, сложенном из десятков кадров с астрономической камеры, хорошо видна яркая точка на краю спирального диска M101. "Несмотря на крошечные размеры, она сияет ярче ядра галактики, которая ничуть не меньше Млечного Пути и состоит из сотен миллиардов звезд", - поделились в БФУ. По данным учёных, вспышки сверхновых происходят постоянно, однако большинство из них случаются очень далеко от Земли. "Столь яркая вспышка сверхновой, которую мы наблюдаем вот уже несколько дней, происходит в результате коллапса звезды - процесса взрывообразного разрушения ее структуры. В результате выделяется чудовищная энергия, после чего мы и наблюдаем ярчайшую вспышку, сравнимую с сиянием миллиардов звезд", - рассказал руководитель Астрономического сообщества БФУ Алексей Байгашов, слова которого приводит пресс-служба. Астрономы БФУ имени Канта планируют продолжать съемки сверхновой, чтобы запечатлеть снижение ее блеска со временем.

https://ria.ru/20230512/kosmos-1871226861.html

https://ria.ru/20220616/astronomiya-1795636931.html

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земля, иммануил кант, балтийский федеральный университет