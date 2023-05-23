https://ria.ru/20230523/astronomy-1873724804.html
Калининградские астрономы засняли ярчайшую вспышку сверхновой
Калининградские астрономы засняли ярчайшую вспышку сверхновой - РИА Новости, 23.05.2023
Калининградские астрономы засняли ярчайшую вспышку сверхновой
Ученые Астрономического сообщества Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта сумели заснять редкое и уникальное астрономическое явление... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T19:23
2023-05-23T19:23
2023-05-23T19:23
наука
земля
иммануил кант
балтийский федеральный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873724021_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a47dc7d1aa6868a3b2850d8ed6626886.jpg
КАЛИНИНГРАД, 23 мая - РИА Новости. Ученые Астрономического сообщества Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта сумели заснять редкое и уникальное астрономическое явление - вспышку сверхновой (явление, когда звезда резко увеличивает свою яркость) в соседней галактике, рассказали журналистам в пресс-службе университета. "Звезда, которой был присвоен индекс SN 2023ixf, была обнаружена в галактике М101 (также известной под именем "Вертушка" из-за ярко выраженной спиралевидной формы) 19 мая этого года. А в ночь на 23 мая астрономам БФУ удалось запечатлеть ее с помощью специального оборудования", - сообщили в пресс-службе университета. Как рассказали в БФУ, на обработанном снимке, сложенном из десятков кадров с астрономической камеры, хорошо видна яркая точка на краю спирального диска M101. "Несмотря на крошечные размеры, она сияет ярче ядра галактики, которая ничуть не меньше Млечного Пути и состоит из сотен миллиардов звезд", - поделились в БФУ. По данным учёных, вспышки сверхновых происходят постоянно, однако большинство из них случаются очень далеко от Земли. "Столь яркая вспышка сверхновой, которую мы наблюдаем вот уже несколько дней, происходит в результате коллапса звезды - процесса взрывообразного разрушения ее структуры. В результате выделяется чудовищная энергия, после чего мы и наблюдаем ярчайшую вспышку, сравнимую с сиянием миллиардов звезд", - рассказал руководитель Астрономического сообщества БФУ Алексей Байгашов, слова которого приводит пресс-служба. Астрономы БФУ имени Канта планируют продолжать съемки сверхновой, чтобы запечатлеть снижение ее блеска со временем.
https://ria.ru/20230512/kosmos-1871226861.html
https://ria.ru/20220616/astronomiya-1795636931.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873724021_9:0:1018:756_1920x0_80_0_0_82e04563a85da484fcaa44835453e5b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, иммануил кант, балтийский федеральный университет
Наука, Земля, Иммануил Кант, Балтийский федеральный университет
Калининградские астрономы засняли ярчайшую вспышку сверхновой
Калининградские астрономы засняли ярчайшую вспышку сверхновой в галактике "Вертушка"
КАЛИНИНГРАД, 23 мая - РИА Новости.
Ученые Астрономического сообщества Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта сумели заснять редкое и уникальное астрономическое явление - вспышку сверхновой (явление, когда звезда резко увеличивает свою яркость) в соседней галактике, рассказали журналистам в пресс-службе
университета.
"Звезда, которой был присвоен индекс SN 2023ixf, была обнаружена в галактике М101 (также известной под именем "Вертушка" из-за ярко выраженной спиралевидной формы) 19 мая этого года. А в ночь на 23 мая астрономам БФУ удалось запечатлеть ее с помощью специального оборудования", - сообщили в пресс-службе университета.
Британские астрономы обнаружили крупнейший в истории космический взрыв
Как рассказали в БФУ, на обработанном снимке, сложенном из десятков кадров с астрономической камеры, хорошо видна яркая точка на краю спирального диска M101.
"Несмотря на крошечные размеры, она сияет ярче ядра галактики, которая ничуть не меньше Млечного Пути и состоит из сотен миллиардов звезд", - поделились в БФУ.
По данным учёных, вспышки сверхновых происходят постоянно, однако большинство из них случаются очень далеко от Земли
.
"Столь яркая вспышка сверхновой, которую мы наблюдаем вот уже несколько дней, происходит в результате коллапса звезды - процесса взрывообразного разрушения ее структуры. В результате выделяется чудовищная энергия, после чего мы и наблюдаем ярчайшую вспышку, сравнимую с сиянием миллиардов звезд", - рассказал руководитель Астрономического сообщества БФУ Алексей Байгашов, слова которого приводит пресс-служба.
Астрономы БФУ имени Канта планируют продолжать съемки сверхновой, чтобы запечатлеть снижение ее блеска со временем.
СМИ: китайские астрономы сообщили о возможных сигналах от "инопланетян"