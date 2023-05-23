https://ria.ru/20230523/artemovsk-1873605277.html

Пушилин напомнил об официальном названии Артемовска

Пушилин напомнил об официальном названии Артемовска - РИА Новости, 23.05.2023

Пушилин напомнил об официальном названии Артемовска

Врио главы ДНР Денис Пушилин напомнил, что, согласно законодательству республики, именно название Артемовск является официальным для недавно освобожденного... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T13:37

2023-05-23T13:37

2023-05-23T13:37

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

артемовск

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин напомнил, что, согласно законодательству республики, именно название Артемовск является официальным для недавно освобожденного города в Донбассе. Глава региона уточнил, что дореволюционный вариант названия города, Бахмут, используется властями Украины и неприемлем в российских реалиях. "Бахмут - это название из Российской империи. Но при Советском Союзе он назывался Артемовск, таким мы его и помним. Более того, есть соответствующий указ, который гласит, что все названия городов и районов (в границах бывшей Донецкой области Украины - ред.) возвращаются к 11 мая 2014 года (день провозглашения ДНР - ред.). Поэтому это Артемовск, и точка", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в своем телеграм-канале. Он также добавил, что направляется в Артемовск, чтобы оценить фронт работ для восстановления города и гражданских служб. Накануне Пушилин сказал, что в городе началась работа по разминированию территории. В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий, в которых были задействованы бойцы его группы. В ночь на 21 мая Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.

https://ria.ru/20230523/artemovsk-1873586039.html

донецкая народная республика

россия

артемовск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, артемовск, денис пушилин, ситуация в днр и лнр