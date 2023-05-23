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Пушилин напомнил об официальном названии Артемовска - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/artemovsk-1873605277.html
Пушилин напомнил об официальном названии Артемовска
Пушилин напомнил об официальном названии Артемовска - РИА Новости, 23.05.2023
Пушилин напомнил об официальном названии Артемовска
Врио главы ДНР Денис Пушилин напомнил, что, согласно законодательству республики, именно название Артемовск является официальным для недавно освобожденного... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:37
2023-05-23T13:37
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
артемовск
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин напомнил, что, согласно законодательству республики, именно название Артемовск является официальным для недавно освобожденного города в Донбассе. Глава региона уточнил, что дореволюционный вариант названия города, Бахмут, используется властями Украины и неприемлем в российских реалиях. "Бахмут - это название из Российской империи. Но при Советском Союзе он назывался Артемовск, таким мы его и помним. Более того, есть соответствующий указ, который гласит, что все названия городов и районов (в границах бывшей Донецкой области Украины - ред.) возвращаются к 11 мая 2014 года (день провозглашения ДНР - ред.). Поэтому это Артемовск, и точка", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в своем телеграм-канале. Он также добавил, что направляется в Артемовск, чтобы оценить фронт работ для восстановления города и гражданских служб. Накануне Пушилин сказал, что в городе началась работа по разминированию территории. В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий, в которых были задействованы бойцы его группы. В ночь на 21 мая Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
https://ria.ru/20230523/artemovsk-1873586039.html
донецкая народная республика
россия
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безопасность, донецкая народная республика, россия, артемовск, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Артемовск, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин напомнил об официальном названии Артемовска

Пушилин напомнил, что город в ДНР официально называется Артемовск, а не Бахмут

© AP Photo / LibkosПоврежденные многоэтажные дома в Артемовске
Поврежденные многоэтажные дома в Артемовске - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Libkos
Поврежденные многоэтажные дома в Артемовске. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин напомнил, что, согласно законодательству республики, именно название Артемовск является официальным для недавно освобожденного города в Донбассе.
Глава региона уточнил, что дореволюционный вариант названия города, Бахмут, используется властями Украины и неприемлем в российских реалиях.
"Тихо и аккуратно все сделали": российские силы освободили Артемовск
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

Сразу после взятия Артемовска бойцы "Группы Вагнера" водрузили свой флаг на самой высокой точке города.

Бойцы ЧВК Вагнер водружают свой флаг на самой высокой точке города

Сразу после взятия Артемовска бойцы "Группы Вагнера" водрузили свой флаг на самой высокой точке города.

© РИА Новости / Иван Родионов
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1 из 8
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

Город освободили в ночь на 21 мая в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Южная".

Город Артемовск

Город освободили в ночь на 21 мая в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Южная".

© РИА Новости / Иван Родионов
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2 из 8
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

"Тихо и аккуратно все сделали. Школа под нашим контролем и все прилегающие к ней сектора — это западная часть. Все полностью контролируется", — рассказал один из бойцов.

Город Артемовск в ДНР

"Тихо и аккуратно все сделали. Школа под нашим контролем и все прилегающие к ней сектора — это западная часть. Все полностью контролируется", — рассказал один из бойцов.

© РИА Новости / Иван Родионов
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3 из 8
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

В городе началось разминирование территории, и только потом можно будет оценить состояние инфраструктуры.

Город Артемовск в ДНР

В городе началось разминирование территории, и только потом можно будет оценить состояние инфраструктуры.

© РИА Новости / Иван Родионов
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4 из 8
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

Все районы, где еще могут оставаться гражданские, проверят.

Боец ЧВК Вагнер осматривает помещения разрушенного здания в городе Артемовск в ДНР

Все районы, где еще могут оставаться гражданские, проверят.

© РИА Новости / Иван Родионов
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5 из 8
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

В ближайшее время в городе развернут Штаб по оказанию помощи освобожденным территориям.

Город Артемовск в ДНР

В ближайшее время в городе развернут Штаб по оказанию помощи освобожденным территориям.

© РИА Новости / Иван Родионов
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6 из 8
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал дату освобождения Артемовска символичной, так как ровно год назад сдались в плен последние боевики из Мариуполя.

Город Артемовск в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал дату освобождения Артемовска символичной, так как ровно год назад сдались в плен последние боевики из Мариуполя.

© РИА Новости / Иван Родионов
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7 из 8
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и всех российских бойцов с освобождением Артемовска.

Бойцы ЧВК Вагнер водружают свой флаг на самой высокой точке города

Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и всех российских бойцов с освобождением Артемовска.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
8 из 8

Сразу после взятия Артемовска бойцы "Группы Вагнера" водрузили свой флаг на самой высокой точке города.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
1 из 8

Город освободили в ночь на 21 мая в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Южная".

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
2 из 8

"Тихо и аккуратно все сделали. Школа под нашим контролем и все прилегающие к ней сектора — это западная часть. Все полностью контролируется", — рассказал один из бойцов.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
3 из 8

В городе началось разминирование территории, и только потом можно будет оценить состояние инфраструктуры.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
4 из 8

Все районы, где еще могут оставаться гражданские, проверят.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
5 из 8

В ближайшее время в городе развернут Штаб по оказанию помощи освобожденным территориям.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
6 из 8

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал дату освобождения Артемовска символичной, так как ровно год назад сдались в плен последние боевики из Мариуполя.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
7 из 8

Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и всех российских бойцов с освобождением Артемовска.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
8 из 8
"Бахмут - это название из Российской империи. Но при Советском Союзе он назывался Артемовск, таким мы его и помним. Более того, есть соответствующий указ, который гласит, что все названия городов и районов (в границах бывшей Донецкой области Украины - ред.) возвращаются к 11 мая 2014 года (день провозглашения ДНР - ред.). Поэтому это Артемовск, и точка", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в своем телеграм-канале.
Он также добавил, что направляется в Артемовск, чтобы оценить фронт работ для восстановления города и гражданских служб. Накануне Пушилин сказал, что в городе началась работа по разминированию территории.
В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий, в которых были задействованы бойцы его группы. В ночь на 21 мая Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
Город Артемовск в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Коммунальщикам и спасателям пока не позволяют начать работать в Артемовске
Вчера, 12:36
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияАртемовскДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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