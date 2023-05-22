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"Тихо и аккуратно все сделали": российские силы освободили Артемовск - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 22.05.2023 (обновлено: 15:35 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/artemovsk-1873350222.html
"Тихо и аккуратно все сделали": российские силы освободили Артемовск
"Тихо и аккуратно все сделали": российские силы освободили Артемовск - РИА Новости, 22.05.2023
"Тихо и аккуратно все сделали": российские силы освободили Артемовск
Ожесточенные бои за Артемовск завершились, в минувшие выходные город перешел под полный контроль России. Кадры с освобожденной территории — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.05.2023
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фото
специальная военная операция на украине
артемовск
чвк "вагнер"
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ситуация в днр и лнр
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Ожесточенные бои за Артемовск завершились, в минувшие выходные город перешел под полный контроль России. Кадры с освобожденной территории — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, артемовск, чвк "вагнер", днр, ситуация в днр и лнр
Фото, Специальная военная операция на Украине, Артемовск, ЧВК "Вагнер", ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР

"Тихо и аккуратно все сделали": российские силы освободили Артемовск

Читать ria.ru в
Ожесточенные бои за Артемовск завершились, в минувшие выходные город перешел под полный контроль России. Кадры с освобожденной территории — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

Сразу после взятия Артемовска бойцы "Группы Вагнера" водрузили свой флаг на самой высокой точке города.

Бойцы ЧВК Вагнер водружают свой флаг на самой высокой точке города

Сразу после взятия Артемовска бойцы "Группы Вагнера" водрузили свой флаг на самой высокой точке города.

© РИА Новости / Иван Родионов
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1 из 8
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

Город освободили в ночь на 21 мая в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Южная".

Город Артемовск

Город освободили в ночь на 21 мая в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Южная".

© РИА Новости / Иван Родионов
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2 из 8
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

"Тихо и аккуратно все сделали. Школа под нашим контролем и все прилегающие к ней сектора — это западная часть. Все полностью контролируется", — рассказал один из бойцов.

Город Артемовск в ДНР

"Тихо и аккуратно все сделали. Школа под нашим контролем и все прилегающие к ней сектора — это западная часть. Все полностью контролируется", — рассказал один из бойцов.

© РИА Новости / Иван Родионов
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3 из 8
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

В городе началось разминирование территории, и только потом можно будет оценить состояние инфраструктуры.

Город Артемовск в ДНР

В городе началось разминирование территории, и только потом можно будет оценить состояние инфраструктуры.

© РИА Новости / Иван Родионов
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4 из 8
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

Все районы, где еще могут оставаться гражданские, проверят.

Боец ЧВК Вагнер осматривает помещения разрушенного здания в городе Артемовск в ДНР

Все районы, где еще могут оставаться гражданские, проверят.

© РИА Новости / Иван Родионов
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5 из 8
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

В ближайшее время в городе развернут Штаб по оказанию помощи освобожденным территориям.

Город Артемовск в ДНР

В ближайшее время в городе развернут Штаб по оказанию помощи освобожденным территориям.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал дату освобождения Артемовска символичной, так как ровно год назад сдались в плен последние боевики из Мариуполя.

Город Артемовск в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал дату освобождения Артемовска символичной, так как ровно год назад сдались в плен последние боевики из Мариуполя.

© РИА Новости / Иван Родионов
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7 из 8
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и всех российских бойцов с освобождением Артемовска.

Бойцы ЧВК Вагнер водружают свой флаг на самой высокой точке города

Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и всех российских бойцов с освобождением Артемовска.

© РИА Новости / Иван Родионов
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8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеФотоАртемовскЧВК "Вагнер"ДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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