https://ria.ru/20230522/artemovsk-1873350222.html

"Тихо и аккуратно все сделали": российские силы освободили Артемовск

"Тихо и аккуратно все сделали": российские силы освободили Артемовск - РИА Новости, 22.05.2023

"Тихо и аккуратно все сделали": российские силы освободили Артемовск

Ожесточенные бои за Артемовск завершились, в минувшие выходные город перешел под полный контроль России. Кадры с освобожденной территории — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.05.2023

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2023-05-22T12:11

2023-05-22T15:35

фото

специальная военная операция на украине

артемовск

чвк "вагнер"

днр

ситуация в днр и лнр

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Ожесточенные бои за Артемовск завершились, в минувшие выходные город перешел под полный контроль России. Кадры с освобожденной территории — в фотоленте Ria.ru.

артемовск

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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