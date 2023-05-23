Рейтинг@Mail.ru
Коммунальщикам и спасателям пока не позволяют начать работать в Артемовске - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 23.05.2023 (обновлено: 12:51 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/artemovsk-1873586039.html
Коммунальщикам и спасателям пока не позволяют начать работать в Артемовске
Коммунальщикам и спасателям пока не позволяют начать работать в Артемовске - РИА Новости, 23.05.2023
Коммунальщикам и спасателям пока не позволяют начать работать в Артемовске
Коммунальные службы и спасатели пока не могут начать работу в Артемовске из-за сохраняющейся опасности, после зачистки города в первую очередь туда будут... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:36
2023-05-23T12:51
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
ян гагин
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873347808_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_1ba2a8b978159a26856fcd70f46132e5.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Коммунальные службы и спасатели пока не могут начать работу в Артемовске из-за сохраняющейся опасности, после зачистки города в первую очередь туда будут введены саперы, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, оценивать ущерб, нанесенный городу в ходе боевых действий, пока преждевременно. "Сейчас там (в Артемовске - ред.) еще достаточно опасно, коммунальные службы, и даже спасатели, пока еще там работать не могут. Нужно чтобы прошло некоторое время по зачистке, по удержанию города, чтобы в него можно был ввести прежде всего саперов, а потом уже другие службы", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Артемовске началась работа по разминированию территории.В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы к полудню 20 мая полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России сообщило в ночь на 21 мая, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с госнаградам.
артемовск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873347808_731:0:3462:2048_1920x0_80_0_0_e998e84c7d2dddd2a81ac737520ace41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, артемовск, ян гагин, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Коммунальщикам и спасателям пока не позволяют начать работать в Артемовске

Советник Пушилина Гагин: спасатели и коммунальщики пока не могут работать в Артемовске

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкГород Артемовск в ДНР
Город Артемовск в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Город Артемовск в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Коммунальные службы и спасатели пока не могут начать работу в Артемовске из-за сохраняющейся опасности, после зачистки города в первую очередь туда будут введены саперы, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, оценивать ущерб, нанесенный городу в ходе боевых действий, пока преждевременно.
"Сейчас там (в Артемовске - ред.) еще достаточно опасно, коммунальные службы, и даже спасатели, пока еще там работать не могут. Нужно чтобы прошло некоторое время по зачистке, по удержанию города, чтобы в него можно был ввести прежде всего саперов, а потом уже другие службы", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Артемовске началась работа по разминированию территории.
В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы к полудню 20 мая полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России сообщило в ночь на 21 мая, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с госнаградам.
"Тихо и аккуратно все сделали": российские силы освободили Артемовск
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

Сразу после взятия Артемовска бойцы "Группы Вагнера" водрузили свой флаг на самой высокой точке города.

Бойцы ЧВК Вагнер водружают свой флаг на самой высокой точке города

Сразу после взятия Артемовска бойцы "Группы Вагнера" водрузили свой флаг на самой высокой точке города.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

Город освободили в ночь на 21 мая в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Южная".

Город Артемовск

Город освободили в ночь на 21 мая в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Южная".

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

"Тихо и аккуратно все сделали. Школа под нашим контролем и все прилегающие к ней сектора — это западная часть. Все полностью контролируется", — рассказал один из бойцов.

Город Артемовск в ДНР

"Тихо и аккуратно все сделали. Школа под нашим контролем и все прилегающие к ней сектора — это западная часть. Все полностью контролируется", — рассказал один из бойцов.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

В городе началось разминирование территории, и только потом можно будет оценить состояние инфраструктуры.

Город Артемовск в ДНР

В городе началось разминирование территории, и только потом можно будет оценить состояние инфраструктуры.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

Все районы, где еще могут оставаться гражданские, проверят.

Боец ЧВК Вагнер осматривает помещения разрушенного здания в городе Артемовск в ДНР

Все районы, где еще могут оставаться гражданские, проверят.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

В ближайшее время в городе развернут Штаб по оказанию помощи освобожденным территориям.

Город Артемовск в ДНР

В ближайшее время в городе развернут Штаб по оказанию помощи освобожденным территориям.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал дату освобождения Артемовска символичной, так как ровно год назад сдались в плен последние боевики из Мариуполя.

Город Артемовск в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал дату освобождения Артемовска символичной, так как ровно год назад сдались в плен последние боевики из Мариуполя.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и всех российских бойцов с освобождением Артемовска.

Бойцы ЧВК Вагнер водружают свой флаг на самой высокой точке города

Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и всех российских бойцов с освобождением Артемовска.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
8 из 8

Сразу после взятия Артемовска бойцы "Группы Вагнера" водрузили свой флаг на самой высокой точке города.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
1 из 8

Город освободили в ночь на 21 мая в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Южная".

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
2 из 8

"Тихо и аккуратно все сделали. Школа под нашим контролем и все прилегающие к ней сектора — это западная часть. Все полностью контролируется", — рассказал один из бойцов.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
3 из 8

В городе началось разминирование территории, и только потом можно будет оценить состояние инфраструктуры.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
4 из 8

Все районы, где еще могут оставаться гражданские, проверят.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
5 из 8

В ближайшее время в городе развернут Штаб по оказанию помощи освобожденным территориям.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
6 из 8

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал дату освобождения Артемовска символичной, так как ровно год назад сдались в плен последние боевики из Мариуполя.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
7 из 8

Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и всех российских бойцов с освобождением Артемовска.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскЯн ГагинДонецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала