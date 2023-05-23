https://ria.ru/20230523/artemovsk-1873586039.html

Коммунальщикам и спасателям пока не позволяют начать работать в Артемовске

Коммунальщикам и спасателям пока не позволяют начать работать в Артемовске - РИА Новости, 23.05.2023

Коммунальщикам и спасателям пока не позволяют начать работать в Артемовске

Коммунальные службы и спасатели пока не могут начать работу в Артемовске из-за сохраняющейся опасности, после зачистки города в первую очередь туда будут... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:36

2023-05-23T12:36

2023-05-23T12:51

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

ян гагин

донецкая народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Коммунальные службы и спасатели пока не могут начать работу в Артемовске из-за сохраняющейся опасности, после зачистки города в первую очередь туда будут введены саперы, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, оценивать ущерб, нанесенный городу в ходе боевых действий, пока преждевременно. "Сейчас там (в Артемовске - ред.) еще достаточно опасно, коммунальные службы, и даже спасатели, пока еще там работать не могут. Нужно чтобы прошло некоторое время по зачистке, по удержанию города, чтобы в него можно был ввести прежде всего саперов, а потом уже другие службы", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Артемовске началась работа по разминированию территории.В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы к полудню 20 мая полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России сообщило в ночь на 21 мая, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с госнаградам.

артемовск

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, артемовск, ян гагин, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр