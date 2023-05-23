https://ria.ru/20230523/artemovsk-1873526174.html

Подразделения ВСУ в Артемовске конфликтовали друг с другом, заявила беженка

Подразделения ВСУ в Артемовске конфликтовали друг с другом, заявила беженка - РИА Новости, 23.05.2023

Подразделения ВСУ в Артемовске конфликтовали друг с другом, заявила беженка

Украинские подразделения, стоявшие в Артемовске, конфликтовали между собой, дело доходило до стрельбы, рассказала РИА Новости эвакуированная из города беженка... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T03:04

2023-05-23T03:04

2023-05-23T04:23

специальная военная операция на украине

россия

артемовск

владимир путин

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Украинские подразделения, стоявшие в Артемовске, конфликтовали между собой, дело доходило до стрельбы, рассказала РИА Новости эвакуированная из города беженка Мария."Очень много было военных. Они пили, дрались между собой. Разборки такие были, что это просто <…> жестко было. Мы это все видели", — сказала собеседница агентства.Так, по ее словам, местные жители видели, как военные ВСУ "толпой на толпу вышли и начали перестреливаться", среди них оказались и пьяные солдаты. "У нас там такая жесть была. Они и дрались там. И битые, и резаные были", — добавила беженка.По ее словам, все эти конфликты даже не пытались как-то скрывать."Это было не ночью, это было днем", — пояснила собеседница агентства.Накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские военные полностью установили контроль над Артемовском, а ночью Минобороны подтвердило, что освобождение города завершилось в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск.

https://ria.ru/20230522/artemovsk-1873505589.html

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артемовск

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россия, артемовск, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность