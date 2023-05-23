Подразделения ВСУ в Артемовске конфликтовали друг с другом, заявила беженка

Беженка Мария: в Артемовске военные ВСУ конфликтовали и перестреливались друг с другом
Сразу после взятия Артемовска бойцы "Группы Вагнера" водрузили свой флаг на самой высокой точке города.
Сразу после взятия Артемовска бойцы "Группы Вагнера" водрузили свой флаг на самой высокой точке города.
Город освободили в ночь на 21 мая в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Южная".
Город освободили в ночь на 21 мая в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Южная".
"Тихо и аккуратно все сделали. Школа под нашим контролем и все прилегающие к ней сектора — это западная часть. Все полностью контролируется", — рассказал один из бойцов.
"Тихо и аккуратно все сделали. Школа под нашим контролем и все прилегающие к ней сектора — это западная часть. Все полностью контролируется", — рассказал один из бойцов.
В городе началось разминирование территории, и только потом можно будет оценить состояние инфраструктуры.
В городе началось разминирование территории, и только потом можно будет оценить состояние инфраструктуры.
Все районы, где еще могут оставаться гражданские, проверят.
Все районы, где еще могут оставаться гражданские, проверят.
В ближайшее время в городе развернут Штаб по оказанию помощи освобожденным территориям.
В ближайшее время в городе развернут Штаб по оказанию помощи освобожденным территориям.
Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал дату освобождения Артемовска символичной, так как ровно год назад сдались в плен последние боевики из Мариуполя.
Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал дату освобождения Артемовска символичной, так как ровно год назад сдались в плен последние боевики из Мариуполя.
Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и всех российских бойцов с освобождением Артемовска.
Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и всех российских бойцов с освобождением Артемовска.
Сразу после взятия Артемовска бойцы "Группы Вагнера" водрузили свой флаг на самой высокой точке города.
Город освободили в ночь на 21 мая в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Южная".
"Тихо и аккуратно все сделали. Школа под нашим контролем и все прилегающие к ней сектора — это западная часть. Все полностью контролируется", — рассказал один из бойцов.
В городе началось разминирование территории, и только потом можно будет оценить состояние инфраструктуры.
Все районы, где еще могут оставаться гражданские, проверят.
В ближайшее время в городе развернут Штаб по оказанию помощи освобожденным территориям.
Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал дату освобождения Артемовска символичной, так как ровно год назад сдались в плен последние боевики из Мариуполя.
Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и всех российских бойцов с освобождением Артемовска.