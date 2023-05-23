https://ria.ru/20230523/arest-1873608495.html

В Новосибирске арестовали обвиняемого в изнасиловании двух школьниц

В Новосибирске арестовали обвиняемого в изнасиловании двух школьниц - РИА Новости, 23.05.2023

В Новосибирске арестовали обвиняемого в изнасиловании двух школьниц

Советский районный суд Новосибирска арестовал мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над двумя девочками, сообщает управление судебного департамента в... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T13:48

2023-05-23T13:48

2023-05-23T13:48

новосибирская область

новосибирск

россия

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 23 мая – РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска арестовал мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над двумя девочками, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области. "Советским районным судом Новосибирска с учетом характера и тяжести инкриминируемого обвиняемому, сведений о его личности вынесено постановление об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля 2023 года", - говорится в сообщении. В управлении отметили, что мужчина обвиняется по п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних). Вопрос о избрании обвиняемому меры пресечения рассматривался в закрытом судебном заседании. Постановление суда пока не вступило в силу. Ранее портал ngs.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что некий мужчина 30-40 лет в камуфляжной форме завел девочек 12 и 10 лет в гаражи в новосибирском Академгородке и, пригрозив якобы имевшимися при себе пистолетом и гранатой, "совершил развратные действия". Правоохранительные органы не прокомментировали ситуацию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

новосибирская область, новосибирск, россия, происшествия