Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске арестовали обвиняемого в изнасиловании двух школьниц - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/arest-1873608495.html
В Новосибирске арестовали обвиняемого в изнасиловании двух школьниц
В Новосибирске арестовали обвиняемого в изнасиловании двух школьниц - РИА Новости, 23.05.2023
В Новосибирске арестовали обвиняемого в изнасиловании двух школьниц
Советский районный суд Новосибирска арестовал мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над двумя девочками, сообщает управление судебного департамента в... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:48
2023-05-23T13:48
новосибирская область
новосибирск
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
НОВОСИБИРСК, 23 мая – РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска арестовал мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над двумя девочками, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области. "Советским районным судом Новосибирска с учетом характера и тяжести инкриминируемого обвиняемому, сведений о его личности вынесено постановление об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля 2023 года", - говорится в сообщении. В управлении отметили, что мужчина обвиняется по п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних). Вопрос о избрании обвиняемому меры пресечения рассматривался в закрытом судебном заседании. Постановление суда пока не вступило в силу. Ранее портал ngs.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что некий мужчина 30-40 лет в камуфляжной форме завел девочек 12 и 10 лет в гаражи в новосибирском Академгородке и, пригрозив якобы имевшимися при себе пистолетом и гранатой, "совершил развратные действия". Правоохранительные органы не прокомментировали ситуацию.
https://ria.ru/20230523/trener-1873589402.html
новосибирская область
новосибирск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новосибирская область, новосибирск, россия, происшествия
Новосибирская область, Новосибирск, Россия, Происшествия
В Новосибирске арестовали обвиняемого в изнасиловании двух школьниц

Суд в Новосибирске арестовал обвиняемого в изнасиловании двух школьниц

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 23 мая – РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска арестовал мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над двумя девочками, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области.
"Советским районным судом Новосибирска с учетом характера и тяжести инкриминируемого обвиняемому, сведений о его личности вынесено постановление об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля 2023 года", - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что мужчина обвиняется по п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних).
Вопрос о избрании обвиняемому меры пресечения рассматривался в закрытом судебном заседании. Постановление суда пока не вступило в силу.
Ранее портал ngs.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что некий мужчина 30-40 лет в камуфляжной форме завел девочек 12 и 10 лет в гаражи в новосибирском Академгородке и, пригрозив якобы имевшимися при себе пистолетом и гранатой, "совершил развратные действия". Правоохранительные органы не прокомментировали ситуацию.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
В Уфе тренера спортивной школы заподозрили в изнасиловании воспитанниц
Вчера, 12:46
 
Новосибирская областьНовосибирскРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала