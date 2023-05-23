https://ria.ru/20230523/aktivisty-1873752621.html
Экоактивисты облили краской штаб-квартиру партии Шольца после его критики
Экоактивисты облили краской штаб-квартиру партии Шольца после его критики - РИА Новости, 23.05.2023
Экоактивисты облили краской штаб-квартиру партии Шольца после его критики
Экоактивисты из движения "Последнее поколение" облили краской штаб-квартиру Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине в ответ на критику со... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T23:15
2023-05-23T23:15
2023-05-23T23:23
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БЕРЛИН, 23 мая - РИА Новости. Экоактивисты из движения "Последнее поколение" облили краской штаб-квартиру Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине в ответ на критику со стороны канцлера Олафа Шольца. Как следует из видео, опубликованного на странице организации в Twitter, они облили фасад Вилли-Брандт-Хауса оранжевой краской. В этот день в здании проходило заседание партии, посвященное 160-летию ее создания. Неизвестно, проводили ли активисты акцию одновременно с заседанием. "Мы считаем полным безумием окончательно разрушать основные условия для жизни", - ответили активисты на слова Шольца о том, что он считает акции этого движения "полным безумием". По данным берлинской полиции, утром экоактивисты также в очередной раз перекрыли движение на дорогах, приклеив себя к нескольким участкам трассы, акция уже прекращена усилиями властей. Шольц ранее раскритиковал радикальные акции экологических активистов и назвал их безумными, заявив, что подобные действия не помогут привлечь больше сторонников. Действия участников радикальной группировки Letzte Generation ("Последнее поколение") в последние месяцы становились все более радикальными. Два экоактивиста 31 октября 2022 года забрались на указатели над оживленным автобаном А100 в Берлине, из-за чего полиции пришлось перекрыть движение. В образовавшейся пробке застряла машина спасателей, спешивших на место ДТП, пострадавшая в нем велосипедистка позже умерла в больнице. Из-за действий радикалов приостанавливали работу аэропорты Берлина и Мюнхена, они также совершали акты вандализма в отношении картин в нескольких музеях. Активисты регулярно перекрывают улицы, приклеивая себя к асфальту. В декабре 2022 года представители движения спилили верхушку рождественской ели возле Бранденбургских ворот в Берлине, в феврале свалили дерево перед ведомством канцлера. В марте они также облили черной краской стеклянную инсталляцию с выгравированными статьями Конституции ФРГ, расположенную у здания Бундестага в Берлине.
https://ria.ru/20230523/elektrichestvo-1873484010.html
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в мире, берлин (город), мюнхен, германия, олаф шольц, бундестаг германии
В мире, Берлин (город), Мюнхен, Германия, Олаф Шольц, Бундестаг Германии
Экоактивисты облили краской штаб-квартиру партии Шольца после его критики
Экоактивисты облили краской штаб-квартиру СДПГ в ответ на критику со стороны Шольца
БЕРЛИН, 23 мая - РИА Новости.
Экоактивисты из движения "Последнее поколение"
облили краской штаб-квартиру Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине в ответ на критику со стороны канцлера Олафа Шольца.
Как следует из видео, опубликованного на странице организации в Twitter, они облили фасад Вилли-Брандт-Хауса оранжевой краской. В этот день в здании проходило заседание партии, посвященное 160-летию ее создания. Неизвестно, проводили ли активисты акцию одновременно с заседанием.
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"Мы считаем полным безумием окончательно разрушать основные условия для жизни", - ответили активисты на слова Шольца о том, что он считает акции этого движения "полным безумием".
По данным берлинской полиции, утром экоактивисты также в очередной раз перекрыли движение на дорогах, приклеив себя к нескольким участкам трассы, акция уже прекращена усилиями властей.
Шольц ранее раскритиковал радикальные акции экологических активистов и назвал их безумными, заявив, что подобные действия не помогут привлечь больше сторонников.
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Действия участников радикальной группировки Letzte Generation ("Последнее поколение") в последние месяцы становились все более радикальными. Два экоактивиста 31 октября 2022 года забрались на указатели над оживленным автобаном А100 в Берлине, из-за чего полиции пришлось перекрыть движение. В образовавшейся пробке застряла машина спасателей, спешивших на место ДТП, пострадавшая в нем велосипедистка позже умерла в больнице. Из-за действий радикалов приостанавливали работу аэропорты Берлина и Мюнхена
, они также совершали акты вандализма в отношении картин в нескольких музеях. Активисты регулярно перекрывают улицы, приклеивая себя к асфальту.
В декабре 2022 года представители движения спилили верхушку рождественской ели возле Бранденбургских ворот в Берлине, в феврале свалили дерево перед ведомством канцлера. В марте они также облили черной краской стеклянную инсталляцию с выгравированными статьями Конституции ФРГ
, расположенную у здания Бундестага
в Берлине.
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