https://ria.ru/20230523/afrika-1873654233.html

Эксперт: РФ заинтересована в развитии рынка внутреннего потребления Африки

Эксперт: РФ заинтересована в развитии рынка внутреннего потребления Африки - РИА Новости, 23.05.2023

Эксперт: РФ заинтересована в развитии рынка внутреннего потребления Африки

Россия заинтересована не в импорте сырья из Африки, а в создании в странах континента инфраструктурных, регуляторных и нормативных условий для развития там... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T15:44

2023-05-23T15:44

2023-05-23T15:54

африка

россия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия заинтересована не в импорте сырья из Африки, а в создании в странах континента инфраструктурных, регуляторных и нормативных условий для развития там внутреннего потребления, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов."Поскольку Россия сама богата природными ресурсами, то она заинтересована не в импорте африканского сырья, а в создании условий - инфраструктурных, регуляторных и нормативных - для развития внутреннего потребления в странах Африки", - сказал он.По его словам, хотя инвестиции в минеральные богатства Африки - удачное решение, страны Африки южнее Сахары располагают 10% мировых запасов нефти, 40% - золота, 80% - платины, не стоит переоценивать роль природных ресурсов в будущем процветании континента."Ведь согласно докладу Goldman Sachs, начиная с 2000 года на сырьевые товары приходится лишь около 30% роста ВВП", - подчеркнул Свиридов.Во всем мире и на Африканском континенте 25 мая традиционно отмечается День Африки. Второй саммит и экономический форум Россия - Африка пройдет 26-29 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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африка

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Артем Смирнов

африка, россия