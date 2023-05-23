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Эксперт: РФ заинтересована в развитии рынка внутреннего потребления Африки
Эксперт: РФ заинтересована в развитии рынка внутреннего потребления Африки - РИА Новости, 23.05.2023
Эксперт: РФ заинтересована в развитии рынка внутреннего потребления Африки
Россия заинтересована не в импорте сырья из Африки, а в создании в странах континента инфраструктурных, регуляторных и нормативных условий для развития там... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:44
2023-05-23T15:44
2023-05-23T15:54
африка
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия заинтересована не в импорте сырья из Африки, а в создании в странах континента инфраструктурных, регуляторных и нормативных условий для развития там внутреннего потребления, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов."Поскольку Россия сама богата природными ресурсами, то она заинтересована не в импорте африканского сырья, а в создании условий - инфраструктурных, регуляторных и нормативных - для развития внутреннего потребления в странах Африки", - сказал он.По его словам, хотя инвестиции в минеральные богатства Африки - удачное решение, страны Африки южнее Сахары располагают 10% мировых запасов нефти, 40% - золота, 80% - платины, не стоит переоценивать роль природных ресурсов в будущем процветании континента."Ведь согласно докладу Goldman Sachs, начиная с 2000 года на сырьевые товары приходится лишь около 30% роста ВВП", - подчеркнул Свиридов.Во всем мире и на Африканском континенте 25 мая традиционно отмечается День Африки. Второй саммит и экономический форум Россия - Африка пройдет 26-29 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, россия
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия заинтересована не в импорте сырья из Африки, а в создании в странах континента инфраструктурных, регуляторных и нормативных условий для развития там внутреннего потребления, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов.
"Поскольку Россия сама богата природными ресурсами, то она заинтересована не в импорте африканского сырья, а в создании условий - инфраструктурных, регуляторных и нормативных - для развития внутреннего потребления в странах Африки", - сказал он.
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По его словам, хотя инвестиции в минеральные богатства Африки - удачное решение, страны Африки южнее Сахары
располагают 10% мировых запасов нефти, 40% - золота, 80% - платины, не стоит переоценивать роль природных ресурсов в будущем процветании континента.
"Ведь согласно докладу Goldman Sachs, начиная с 2000 года на сырьевые товары приходится лишь около 30% роста ВВП", - подчеркнул Свиридов.
Во всем мире и на Африканском континенте 25 мая традиционно отмечается День Африки. Второй саммит и экономический форум Россия - Африка пройдет 26-29 июля 2023 года в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.