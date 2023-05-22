https://ria.ru/20230522/zhkkh-1873456984.html
Масштабная модернизация ЖКХ началась в Липецкой области
Масштабная модернизация ЖКХ началась в Липецкой области - РИА Новости, 22.05.2023
Масштабная модернизация ЖКХ началась в Липецкой области
В Липецкой области стартовала программа модернизации ЖКХ, в соответствии с которой в 2023-2024 годах в регионе заменят около 140 километров сетей водо- и... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:56
2023-05-22T16:56
2023-05-22T16:56
липецкая область
липецк
елец
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 22 мая – РИА Новости. В Липецкой области стартовала программа модернизации ЖКХ, в соответствии с которой в 2023-2024 годах в регионе заменят около 140 километров сетей водо- и теплоснабжения, а также реконструируют пять котельных, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он отметил, что в результате реализации программы в 2024 году качество коммунальных услуг улучшится почти у 20 тысяч жителей региона. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры пройдет в Липецке и Ельце, а также еще в 13 районах Липецкой области. На социальных объектах обновят сети теплоснабжения, реконструируют котельные с применением энергосберегающего оборудования и технологий. Ремонту подлежат 92 объекта, большинство из которых относятся к водоснабжению. В этом году обновят около сорока из них. Общий объем финансирования составит 1,5 миллиарда рублей, из них почти 935 миллионов рублей - средства федерального бюджета."Вопросу качественного водоснабжения в регионе уделяется большое внимание. Для повышения уровня жизни людей в городах и районах ежегодно в рамках госпрограмм и нацпроекта строятся новые водопроводные сети, обустраиваются скважины, разрабатываются проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения", – прокомментировал Артамонов.
https://ria.ru/20230519/kamery-1872869274.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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липецк, елец, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Елец, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 22 мая – РИА Новости. В Липецкой области стартовала программа модернизации ЖКХ, в соответствии с которой в 2023-2024 годах в регионе заменят около 140 километров сетей водо- и теплоснабжения, а также реконструируют пять котельных, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что в результате реализации программы в 2024 году качество коммунальных услуг улучшится почти у 20 тысяч жителей региона. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры пройдет в Липецке
и Ельце
, а также еще в 13 районах Липецкой области. На социальных объектах обновят сети теплоснабжения, реконструируют котельные с применением энергосберегающего оборудования и технологий. Ремонту подлежат 92 объекта, большинство из которых относятся к водоснабжению. В этом году обновят около сорока из них. Общий объем финансирования составит 1,5 миллиарда рублей, из них почти 935 миллионов рублей - средства федерального бюджета.
Количество камер в Липецкой области к концу года увеличится до 10,5 тысячи
"Вопросу качественного водоснабжения в регионе уделяется большое внимание. Для повышения уровня жизни людей в городах и районах ежегодно в рамках госпрограмм и нацпроекта строятся новые водопроводные сети, обустраиваются скважины, разрабатываются проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения", – прокомментировал Артамонов.