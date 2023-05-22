https://ria.ru/20230522/zemletryasenie-1873500596.html

В Турции произошло новое землетрясение

В Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости, 22.05.2023

В Турции произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в провинции Адана, на юге Турции, это вторые сильные подземные толчки в понедельник с интервалом в 36 минут,... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T20:34

2023-05-22T20:34

2023-05-22T20:42

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АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в провинции Адана, на юге Турции, это вторые сильные подземные толчки в понедельник с интервалом в 36 минут, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Ранее в понедельник в 19.06 по местному времени (совпадает с мск) в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,7. Согласно сообщению ведомства в Twitter, подземные толчки были зарегистрированы в 19.42 по местному времени в районе Саимбейли. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров. Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20230519/zemletryasenie-1872997657.html

турция

кахраманмараш

адана (провинция)

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в мире, турция, кахраманмараш, адана (провинция), twitter