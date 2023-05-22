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В Сети отметили изменение в поведении Зеленского после потери Артемовска - РИА Новости, 22.05.2023
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09:32 22.05.2023 (обновлено: 10:16 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873325532.html
В Сети отметили изменение в поведении Зеленского после потери Артемовска
В Сети отметили изменение в поведении Зеленского после потери Артемовска - РИА Новости, 22.05.2023
В Сети отметили изменение в поведении Зеленского после потери Артемовска
Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за сравнение Артемовска с пострадавшей от американской ядерной бомбы Хиросимы,... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T09:32
2023-05-22T10:16
в мире
владимир зеленский
хиросима (префектура)
украина
артемовск
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за сравнение Артемовска с пострадавшей от американской ядерной бомбы Хиросимы, которое он сделал на полях саммита G7. "Раньше он говорил, что потеря Артемовска грозит Украине международным и внутриполитическим давлением, направленным на компромисс с Россией. А теперь просто сравнивает две разные ситуации", — написал один из комментаторов. "Кто уничтожил Хиросиму? Можно мне напомнить?" — отметил другой. "США могут взбеситься из-за этих слов", — поддержал третий. "Как можно сравнивать ядерную атаку и военную наземную битву", — поделился мнением еще один пользователь. "США совершили ужасное преступление против человечества, но не понесли никакого наказания", — заключили читатели. Шестого и девятого августа 1945 года американские военные сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки: в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.
https://ria.ru/20230522/proval-1873303773.html
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хиросима (префектура)
украина
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в мире, владимир зеленский, хиросима (префектура), украина, артемовск
В мире, Владимир Зеленский, Хиросима (префектура), Украина, Артемовск
В Сети отметили изменение в поведении Зеленского после потери Артемовска

В Twitter отметили изменение в поведении Зеленского после сравнения Артемовска и Хиросимы

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Хиросиме, Япония
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Хиросиме, Япония
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за сравнение Артемовска с пострадавшей от американской ядерной бомбы Хиросимы, которое он сделал на полях саммита G7.

"Раньше он говорил, что потеря Артемовска грозит Украине международным и внутриполитическим давлением, направленным на компромисс с Россией. А теперь просто сравнивает две разные ситуации", — написал один из комментаторов.
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"Кто уничтожил Хиросиму? Можно мне напомнить?" — отметил другой.

"США могут взбеситься из-за этих слов", — поддержал третий.

"Как можно сравнивать ядерную атаку и военную наземную битву", — поделился мнением еще один пользователь.

"США совершили ужасное преступление против человечества, но не понесли никакого наказания", — заключили читатели.

Шестого и девятого августа 1945 года американские военные сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки: в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.
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В миреВладимир ЗеленскийХиросима (префектура)УкраинаАртемовск
 
 
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