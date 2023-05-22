В Сети отметили изменение в поведении Зеленского после потери Артемовска
В Twitter отметили изменение в поведении Зеленского после сравнения Артемовска и Хиросимы
© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Хиросиме, Япония
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Хиросиме, Япония
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за сравнение Артемовска с пострадавшей от американской ядерной бомбы Хиросимы, которое он сделал на полях саммита G7.
"Раньше он говорил, что потеря Артемовска грозит Украине международным и внутриполитическим давлением, направленным на компромисс с Россией. А теперь просто сравнивает две разные ситуации", — написал один из комментаторов.
"Раньше он говорил, что потеря Артемовска грозит Украине международным и внутриполитическим давлением, направленным на компромисс с Россией. А теперь просто сравнивает две разные ситуации", — написал один из комментаторов.
"Кто уничтожил Хиросиму? Можно мне напомнить?" — отметил другой.
"США могут взбеситься из-за этих слов", — поддержал третий.
"Как можно сравнивать ядерную атаку и военную наземную битву", — поделился мнением еще один пользователь.
"США совершили ужасное преступление против человечества, но не понесли никакого наказания", — заключили читатели.
Шестого и девятого августа 1945 года американские военные сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки: в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.
"США могут взбеситься из-за этих слов", — поддержал третий.
"Как можно сравнивать ядерную атаку и военную наземную битву", — поделился мнением еще один пользователь.
"США совершили ужасное преступление против человечества, но не понесли никакого наказания", — заключили читатели.
Шестого и девятого августа 1945 года американские военные сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки: в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.