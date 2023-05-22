https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873325532.html

В Сети отметили изменение в поведении Зеленского после потери Артемовска

В Сети отметили изменение в поведении Зеленского после потери Артемовска - РИА Новости, 22.05.2023

В Сети отметили изменение в поведении Зеленского после потери Артемовска

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за сравнение Артемовска с пострадавшей от американской ядерной бомбы Хиросимы,... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T09:32

2023-05-22T09:32

2023-05-22T10:16

в мире

владимир зеленский

хиросима (префектура)

украина

артемовск

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за сравнение Артемовска с пострадавшей от американской ядерной бомбы Хиросимы, которое он сделал на полях саммита G7. "Раньше он говорил, что потеря Артемовска грозит Украине международным и внутриполитическим давлением, направленным на компромисс с Россией. А теперь просто сравнивает две разные ситуации", — написал один из комментаторов. "Кто уничтожил Хиросиму? Можно мне напомнить?" — отметил другой. "США могут взбеситься из-за этих слов", — поддержал третий. "Как можно сравнивать ядерную атаку и военную наземную битву", — поделился мнением еще один пользователь. "США совершили ужасное преступление против человечества, но не понесли никакого наказания", — заключили читатели. Шестого и девятого августа 1945 года американские военные сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки: в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.

https://ria.ru/20230522/proval-1873303773.html

https://ria.ru/20230522/vsu-1873315004.html

хиросима (префектура)

украина

артемовск

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в мире, владимир зеленский, хиросима (префектура), украина, артемовск