https://ria.ru/20230522/zasedanie-1873433068.html
В ЕС не договорились о новых санкциях и помощи Украине
В ЕС не договорились о новых санкциях и помощи Украине - РИА Новости, 22.05.2023
В ЕС не договорились о новых санкциях и помощи Украине
Главы МИД стран Евросоюза не смогли договориться о новом пакете санкций против России и очередном транше военной помощи Украине, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:06
2023-05-22T15:06
2023-05-22T16:21
украина
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будапешт
петер сийярто
нато
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 22 мая — РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза не смогли договориться о новом пакете санкций против России и очередном транше военной помощи Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Сегодня на заседании, несмотря на то, что предложения продвигало большинство стран, не появилось решения ни о дальнейшем финансировании поставок оружия (Украине. — Прим. ред.), ни о санкциях", — сообщил он.Как отметил политик, Будапешт будет выступать против выделения 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на вооружение Украины до тех пор, пока венгерский банк OTP фигурирует в списке "спонсоров войны".Кроме того, Венгрия не поддерживает включение атомной энергетики ЕС в новый санкционный пакет, поскольку считает это угрозой своему энергетическому суверенитету, отметил министр.Он также напомнил, что его страна не поддержит интеграционные шаги Украины в Евросоюз и НАТО, пока закарпатским венграм не вернут права, существовавшие до 2015 года.Европейский союз ввел уже десять пакетов санкций, которые затронули различные секторы российской экономики. При этом в самих западных странах все чаще звучат мнения, что ограничительные меры оказались неэффективны. В Москве не раз заявляли, что справятся с этим давлением, отметив, что Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики.Венгрия с начала спецоперации выступает против введения рестрикций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия ВСУ. Весной прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять военную помощь Украине с территории страны.
https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871392977.html
https://ria.ru/20230518/pomosch-1872525202.html
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украина, евросоюз, в мире, венгрия, будапешт, петер сийярто, нато, санкции в отношении россии, россия
Украина, Евросоюз, В мире, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, НАТО, Санкции в отношении России, Россия
В ЕС не договорились о новых санкциях и помощи Украине
Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС не смог согласовать новые санкции против России и помощь ВСУ
БУДАПЕШТ, 22 мая — РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза не смогли договориться о новом пакете санкций против России и очередном транше военной помощи Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Сегодня на заседании, несмотря на то, что предложения продвигало большинство стран, не появилось решения ни о дальнейшем финансировании поставок оружия (Украине. — Прим. ред.), ни о санкциях", — сообщил он.
Санкции закончились. ЕС больше не знает, как насолить Москве
Как отметил политик, Будапешт
будет выступать против выделения 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на вооружение Украины до тех пор, пока венгерский банк OTP фигурирует в списке "спонсоров войны".
«
"Венгерская позиция остается твердой, как скала", — подчеркнул Сийярто.
Кроме того, Венгрия не поддерживает включение атомной энергетики ЕС в новый санкционный пакет, поскольку считает это угрозой своему энергетическому суверенитету, отметил министр.
Он также напомнил, что его страна не поддержит интеграционные шаги Украины в Евросоюз и НАТО
, пока закарпатским венграм не вернут права, существовавшие до 2015 года.
В США возмутились помощью Украине из-за одного постыдного факта
Европейский союз ввел уже десять пакетов санкций, которые затронули различные секторы российской экономики. При этом в самих западных странах все чаще звучат мнения, что ограничительные меры оказались неэффективны. В Москве не раз заявляли, что справятся с этим давлением, отметив, что Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики.
Венгрия с начала спецоперации выступает против введения рестрикций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия ВСУ. Весной прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять военную помощь Украине с территории страны.