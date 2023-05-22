https://ria.ru/20230522/zasedanie-1873433068.html

В ЕС не договорились о новых санкциях и помощи Украине

В ЕС не договорились о новых санкциях и помощи Украине - РИА Новости, 22.05.2023

В ЕС не договорились о новых санкциях и помощи Украине

Главы МИД стран Евросоюза не смогли договориться о новом пакете санкций против России и очередном транше военной помощи Украине, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T15:06

2023-05-22T15:06

2023-05-22T16:21

украина

евросоюз

в мире

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будапешт

петер сийярто

нато

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 22 мая — РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза не смогли договориться о новом пакете санкций против России и очередном транше военной помощи Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Сегодня на заседании, несмотря на то, что предложения продвигало большинство стран, не появилось решения ни о дальнейшем финансировании поставок оружия (Украине. — Прим. ред.), ни о санкциях", — сообщил он.Как отметил политик, Будапешт будет выступать против выделения 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на вооружение Украины до тех пор, пока венгерский банк OTP фигурирует в списке "спонсоров войны".Кроме того, Венгрия не поддерживает включение атомной энергетики ЕС в новый санкционный пакет, поскольку считает это угрозой своему энергетическому суверенитету, отметил министр.Он также напомнил, что его страна не поддержит интеграционные шаги Украины в Евросоюз и НАТО, пока закарпатским венграм не вернут права, существовавшие до 2015 года.Европейский союз ввел уже десять пакетов санкций, которые затронули различные секторы российской экономики. При этом в самих западных странах все чаще звучат мнения, что ограничительные меры оказались неэффективны. В Москве не раз заявляли, что справятся с этим давлением, отметив, что Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики.Венгрия с начала спецоперации выступает против введения рестрикций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия ВСУ. Весной прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять военную помощь Украине с территории страны.

https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871392977.html

https://ria.ru/20230518/pomosch-1872525202.html

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украина, евросоюз, в мире, венгрия, будапешт, петер сийярто, нато, санкции в отношении россии, россия