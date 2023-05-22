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Диетолог объяснила, кому нельзя принимать рыбий жир

Диетолог объяснила, кому нельзя принимать рыбий жир - РИА Новости, 22.05.2023

Диетолог объяснила, кому нельзя принимать рыбий жир

Рыбий жир богат омега-3 жирными кислотами и жирорастворимыми витаминами, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко. В интервью радио... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T02:15

2023-05-22T02:15

2023-05-22T02:15

общество

россия

римма мойсенко

здоровье

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Рыбий жир богат омега-3 жирными кислотами и жирорастворимыми витаминами, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко. В интервью радио Sputnik она уточнила, кому этот продукт жизненно необходим, а кому противопоказан.В первую очередь рыбий жир известен как источник витамина D и средство для профилактики рахита, советские дети получали его в обязательном порядке, отметила Мойсенко. Однако есть и другие вещества, входящие в состав этого продукта, которые не менее ценны, считает она. По словам диетолога, рыбий жир содержит уникальную композицию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот."Среди всех жирных кислот, которые мы получаем с пищей, омега-3 должны преобладать, чтобы наши сосудистые стенки были в идеальном состоянии. Но в нашем рационе больше омега-6 жирных кислот. У нас соотношение омега-3 и омега-6 — один к 18, а нужно хотя бы один к четырем. При этом в рыбьем жире очень правильное соотношение докозагексаеновой (ДГК) и эйкозапентаеновой (ЭПК) кислот, которые входят в состав омега-3 жирных кислот и способствуют обновлению клеточных мембран", — объяснила Мойсенко.Некоторым людям в силу их генетических особенностей жизненно необходимы омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем жире, подчеркнула врач. А витаминный состав продукта делает его полезным для тех, кому нужно нормализовать свертываемость крови, укрепить иммунитет, улучшить состояние кожи, продолжила она.В то же время рыбий жир имеет противопоказания, регулярно принимать его без консультации с врачом не рекомендуется, добавила она."Есть люди, у которых аллергия на рыбу, им нельзя употреблять рыбий жир. Людям, у которых поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества ферментов, тоже противопоказан этот продукт. Есть люди с неспецифическими аутоиммунными процессами в кишечнике, у которых плохая переносимость рыбьего жира. Есть так называемые долгожители с антивозрастным геном, у них омега-3 жирные кислоты формируются в организме из любых продуктов, и им тоже противопоказан рыбий жир", — перечислила Мойсенко.

https://ria.ru/20230506/kuritsa-1870087520.html

https://ria.ru/20230414/vitamin_e-1865439057.html

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общество, россия, римма мойсенко, здоровье