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В Вене заявили, что Россия и Запад долго не вернутся к прежним отношениям - РИА Новости, 22.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 22.05.2023 (обновлено: 15:27 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/zapad-1873435833.html
В Вене заявили, что Россия и Запад долго не вернутся к прежним отношениям
В Вене заявили, что Россия и Запад долго не вернутся к прежним отношениям - РИА Новости, 22.05.2023
В Вене заявили, что Россия и Запад долго не вернутся к прежним отношениям
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью немецкой газете Welt заявил, что до конца текущего десятилетия Запад и Россия не вернутся к... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:26
2023-05-22T15:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
александер шалленберг
нато
мид австрии
австрия
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ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью немецкой газете Welt заявил, что до конца текущего десятилетия Запад и Россия не вернутся к прежнему статусу отношений, какими они были до февраля 2022 года, из-за потери доверия. По мнению министра, "Россия будет оставаться угрозой еще много лет". "Вот почему Украине нужны западные гарантии безопасности", - заключил глава австрийского МИД. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз говорили, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230522/ukraina-1873398288.html
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html
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в мире, россия, украина, александер шалленберг, нато, мид австрии, австрия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Александер Шалленберг, НАТО, МИД Австрии, Австрия
В Вене заявили, что Россия и Запад долго не вернутся к прежним отношениям

Глава МИД Австрии Шалленберг: Россия будет оставаться угрозой для Запада еще много лет

© РИА Новости / Максим БлиновВид на столицу Австрии Вену
Вид на столицу Австрии Вену - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на столицу Австрии Вену. Архивное фото
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ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью немецкой газете Welt заявил, что до конца текущего десятилетия Запад и Россия не вернутся к прежнему статусу отношений, какими они были до февраля 2022 года, из-за потери доверия.
«

"Я не вижу возврата к прежнему статусу. Я не предполагаю, что политическая система и политическое руководство в России существенно изменятся к концу этого десятилетия. Нам придется смириться с тем, что наши отношения с Россией останутся неспокойными, потому что отсутствует самый важный актив - доверие", - сказал Шалленберг.

По мнению министра, "Россия будет оставаться угрозой еще много лет". "Вот почему Украине нужны западные гарантии безопасности", - заключил глава австрийского МИД.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАлександер ШалленбергНАТОМИД АвстрииАвстрия
 
 
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