https://ria.ru/20230522/zapad-1873435833.html

В Вене заявили, что Россия и Запад долго не вернутся к прежним отношениям

В Вене заявили, что Россия и Запад долго не вернутся к прежним отношениям - РИА Новости, 22.05.2023

В Вене заявили, что Россия и Запад долго не вернутся к прежним отношениям

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью немецкой газете Welt заявил, что до конца текущего десятилетия Запад и Россия не вернутся к... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T15:26

2023-05-22T15:26

2023-05-22T15:27

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австрия

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ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью немецкой газете Welt заявил, что до конца текущего десятилетия Запад и Россия не вернутся к прежнему статусу отношений, какими они были до февраля 2022 года, из-за потери доверия. По мнению министра, "Россия будет оставаться угрозой еще много лет". "Вот почему Украине нужны западные гарантии безопасности", - заключил глава австрийского МИД. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз говорили, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230522/ukraina-1873398288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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