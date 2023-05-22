https://ria.ru/20230522/zamorozka-1873307530.html

На Украине рассказали, какую участь Зеленскому уготовил Запад

На Украине рассказали, какую участь Зеленскому уготовил Запад - РИА Новости, 22.05.2023

На Украине рассказали, какую участь Зеленскому уготовил Запад

Лидеры стран Запада могут отстранить президента Украины Владимира Зеленского из-за угрозы глобальной войны, написал в Twitter украинский режиссер Игорь... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T04:30

2023-05-22T04:30

2023-05-22T04:30

в мире

украина

сша

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владимир зеленский

игорь лопатенок

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Лидеры стран Запада могут отстранить президента Украины Владимира Зеленского из-за угрозы глобальной войны, написал в Twitter украинский режиссер Игорь Лопатенок.Кроме того, режиссер отметил, что "большое страшное" контрнаступление ВСУ никак не начинается, а Украина "сильно проигрывает". По его словам, поставки Киеву истребителей, ракет большой дальности и прочего смертоносного оружия "не остановят режим Зеленского от требования тактического ядерного оружия".Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20230521/zelenskiy-1873258804.html

украина

сша

киев

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, игорь лопатенок, вооруженные силы украины, нато, twitter