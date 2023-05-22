https://ria.ru/20230522/zaes-1873378343.html

В Запорожской области прокомментировали отключение ЗАЭС от Днепровской ЛЭП

В Запорожской области прокомментировали отключение ЗАЭС от Днепровской ЛЭП - РИА Новости, 22.05.2023

В Запорожской области прокомментировали отключение ЗАЭС от Днепровской ЛЭП

Киевские власти целенаправленно обесточили Запорожскую АЭС в качестве мести за неудачи на полях сражений, заявил РИА Новости глава общественного движения "Мы... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T12:06

2023-05-22T12:06

2023-05-22T12:06

специальная военная операция на украине

общество

энергодар

запорожская аэс

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Киевские власти целенаправленно обесточили Запорожскую АЭС в качестве мести за неудачи на полях сражений, заявил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Запорожская АЭС перешла в понедельник на дизельные генераторы для обеспечения собственных нужд из-за отключения последней высоковольтной линии Днепровская классом напряжения 750 киловольт. По его словам, российская армия продолжает наносить успешные удары по позициям и командным пунктам украинских войск, в том числе в Днепропетровске. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

энергодар

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, энергодар, запорожская аэс, владимир рогов