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В Приморье умерла участница забега на гору - РИА Новости, 22.05.2023
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13:44 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/zabeg-1873410098.html
В Приморье умерла участница забега на гору
В Приморье умерла участница забега на гору - РИА Новости, 22.05.2023
В Приморье умерла участница забега на гору
Участница забега на гору Литовка в Приморском крае, по предварительным данным, умерла от нарушения работы сердечно-сосудистой системы, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:44
2023-05-22T13:44
приморский край
происшествия
россия
шкотовский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Участница забега на гору Литовка в Приморском крае, по предварительным данным, умерла от нарушения работы сердечно-сосудистой системы, сообщает СУСК РФ по региону. По данным СУСК, после гибели 53-летней участницы забега организована доследственная проверка по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В понедельник прокуратура Приморья сообщила, что, предварительно, 20 мая во время забега на горе Литовка в Шкотовском районе погибла одна из участниц. По данным надзорного ведомства, старт забега объявили в субботу в 11.40 (4.40 мск), а смерть участницы 1969 года рождения медики констатировали в 3.00 воскресенья (20.00 субботы мск).
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приморский край
россия
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приморский край, происшествия, россия, шкотовский район, следственный комитет россии (ск рф)
Приморский край, Происшествия, Россия, Шкотовский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье умерла участница забега на гору

СК назвал предварительную причину смерти 53-летней участницы горного забега в Приморье

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Участница забега на гору Литовка в Приморском крае, по предварительным данным, умерла от нарушения работы сердечно-сосудистой системы, сообщает СУСК РФ по региону.
«
"Согласно заключению эксперта, смерть наступила от острой коронарной недостаточности... Предварительно установлено, что спортивный забег на гору организован индивидуальным предпринимателем", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, после гибели 53-летней участницы забега организована доследственная проверка по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
В понедельник прокуратура Приморья сообщила, что, предварительно, 20 мая во время забега на горе Литовка в Шкотовском районе погибла одна из участниц. По данным надзорного ведомства, старт забега объявили в субботу в 11.40 (4.40 мск), а смерть участницы 1969 года рождения медики констатировали в 3.00 воскресенья (20.00 субботы мск).
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