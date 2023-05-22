https://ria.ru/20230522/zabeg-1873410098.html

В Приморье умерла участница забега на гору

В Приморье умерла участница забега на гору - РИА Новости, 22.05.2023

В Приморье умерла участница забега на гору

Участница забега на гору Литовка в Приморском крае, по предварительным данным, умерла от нарушения работы сердечно-сосудистой системы, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T13:44

2023-05-22T13:44

2023-05-22T13:44

приморский край

происшествия

россия

шкотовский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Участница забега на гору Литовка в Приморском крае, по предварительным данным, умерла от нарушения работы сердечно-сосудистой системы, сообщает СУСК РФ по региону. По данным СУСК, после гибели 53-летней участницы забега организована доследственная проверка по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В понедельник прокуратура Приморья сообщила, что, предварительно, 20 мая во время забега на горе Литовка в Шкотовском районе погибла одна из участниц. По данным надзорного ведомства, старт забега объявили в субботу в 11.40 (4.40 мск), а смерть участницы 1969 года рождения медики констатировали в 3.00 воскресенья (20.00 субботы мск).

https://ria.ru/20230521/turist-1873191380.html

приморский край

россия

шкотовский район

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Владимир Лаврентьев

приморский край, происшествия, россия, шкотовский район, следственный комитет россии (ск рф)