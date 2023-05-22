В Приморье умерла участница забега на гору
СК назвал предварительную причину смерти 53-летней участницы горного забега в Приморье
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Участница забега на гору Литовка в Приморском крае, по предварительным данным, умерла от нарушения работы сердечно-сосудистой системы, сообщает СУСК РФ по региону.
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"Согласно заключению эксперта, смерть наступила от острой коронарной недостаточности... Предварительно установлено, что спортивный забег на гору организован индивидуальным предпринимателем", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, после гибели 53-летней участницы забега организована доследственная проверка по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
В понедельник прокуратура Приморья сообщила, что, предварительно, 20 мая во время забега на горе Литовка в Шкотовском районе погибла одна из участниц. По данным надзорного ведомства, старт забега объявили в субботу в 11.40 (4.40 мск), а смерть участницы 1969 года рождения медики констатировали в 3.00 воскресенья (20.00 субботы мск).