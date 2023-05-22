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WhatsApp разрешил редактировать отправленные сообщения в течение 15 минут - РИА Новости, 22.05.2023
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17:22 22.05.2023 (обновлено: 17:52 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/whatsapp-1873463152.html
WhatsApp разрешил редактировать отправленные сообщения в течение 15 минут
WhatsApp разрешил редактировать отправленные сообщения в течение 15 минут - РИА Новости, 22.05.2023
WhatsApp разрешил редактировать отправленные сообщения в течение 15 минут
WhatsApp добавил возможность редактирования отправленных сообщений в течение 15 минут после отправки, в ближайшие недели она станет доступна всем пользователям, РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:22
2023-05-22T17:52
whatsapp inc.
общество
технологии
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. WhatsApp добавил возможность редактирования отправленных сообщений в течение 15 минут после отправки, в ближайшие недели она станет доступна всем пользователям, говорится в официальном блоге мессенджера."Чтобы у вас было больше контроля над своими переписками, мы добавили возможность редактирования отправленных сообщений. Теперь вы сможете легко исправить опечатку или добавить дополнительные сведения уже после доставки сообщения. Просто нажмите на него и удерживайте, а затем выберите "Изменить" в появившемся меню. Сделать это можно в течение 15 минут после отправки", - говорится в сообщении.Уточняется, что собеседники увидят пометку "Изменено", однако не смогут посмотреть историю исправлений. "Внесённые изменения, как и все личные сообщения, медиа и звонки, защищаются сквозным шифрованием", - отмечается в сообщении."Мы уже начали внедрять эту функцию по всему миру, и в ближайшие недели она станет доступна всем пользователям", - добавляется в сообщении. Как убедился корреспондент РИА Новости, у ряда российских пользователей данная функция пока недоступна.
https://ria.ru/20230509/whatsapp-1870663000.html
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whatsapp inc., общество, технологии
WhatsApp Inc., Общество, Технологии
WhatsApp разрешил редактировать отправленные сообщения в течение 15 минут

WhatsApp добавил возможность редактировать отправленные сообщения в течение 15 минут

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. WhatsApp добавил возможность редактирования отправленных сообщений в течение 15 минут после отправки, в ближайшие недели она станет доступна всем пользователям, говорится в официальном блоге мессенджера.
"Чтобы у вас было больше контроля над своими переписками, мы добавили возможность редактирования отправленных сообщений. Теперь вы сможете легко исправить опечатку или добавить дополнительные сведения уже после доставки сообщения. Просто нажмите на него и удерживайте, а затем выберите "Изменить" в появившемся меню. Сделать это можно в течение 15 минут после отправки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что собеседники увидят пометку "Изменено", однако не смогут посмотреть историю исправлений. "Внесённые изменения, как и все личные сообщения, медиа и звонки, защищаются сквозным шифрованием", - отмечается в сообщении.
"Мы уже начали внедрять эту функцию по всему миру, и в ближайшие недели она станет доступна всем пользователям", - добавляется в сообщении. Как убедился корреспондент РИА Новости, у ряда российских пользователей данная функция пока недоступна.
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