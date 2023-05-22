https://ria.ru/20230522/whatsapp-1873463152.html

WhatsApp разрешил редактировать отправленные сообщения в течение 15 минут

WhatsApp разрешил редактировать отправленные сообщения в течение 15 минут - РИА Новости, 22.05.2023

WhatsApp разрешил редактировать отправленные сообщения в течение 15 минут

WhatsApp добавил возможность редактирования отправленных сообщений в течение 15 минут после отправки, в ближайшие недели она станет доступна всем пользователям, РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:22

2023-05-22T17:22

2023-05-22T17:52

whatsapp inc.

общество

технологии

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. WhatsApp добавил возможность редактирования отправленных сообщений в течение 15 минут после отправки, в ближайшие недели она станет доступна всем пользователям, говорится в официальном блоге мессенджера."Чтобы у вас было больше контроля над своими переписками, мы добавили возможность редактирования отправленных сообщений. Теперь вы сможете легко исправить опечатку или добавить дополнительные сведения уже после доставки сообщения. Просто нажмите на него и удерживайте, а затем выберите "Изменить" в появившемся меню. Сделать это можно в течение 15 минут после отправки", - говорится в сообщении.Уточняется, что собеседники увидят пометку "Изменено", однако не смогут посмотреть историю исправлений. "Внесённые изменения, как и все личные сообщения, медиа и звонки, защищаются сквозным шифрованием", - отмечается в сообщении."Мы уже начали внедрять эту функцию по всему миру, и в ближайшие недели она станет доступна всем пользователям", - добавляется в сообщении. Как убедился корреспондент РИА Новости, у ряда российских пользователей данная функция пока недоступна.

https://ria.ru/20230509/whatsapp-1870663000.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

whatsapp inc., общество, технологии