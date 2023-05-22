https://ria.ru/20230522/vzryvy-1873306816.html
Украинские СМИ сообщают о взрывах в ряде областей Украины
Украинские СМИ сообщают о взрывах в ряде областей Украины - РИА Новости, 22.05.2023
Украинские СМИ сообщают о взрывах в ряде областей Украины
Серия новых взрывов прозвучала в Днепропетровске, сообщают украинские СМИ. По их данным, взрывы также были слышны в Харьковской области и в подконтрольном Киеву РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T03:57
2023-05-22T03:57
2023-05-22T03:57
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
харьковская область
киев
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_0:368:3934:2580_1920x0_80_0_0_e410868ae0084257c9af6ade2f8f1241.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Серия новых взрывов прозвучала в Днепропетровске, сообщают украинские СМИ. По их данным, взрывы также были слышны в Харьковской области и в подконтрольном Киеву Запорожье. Ранее телеканал ТСН сообщал о взрывах в Днепропетровске. Как сообщило "Зеркало недели", позже в Днепропетровске прогремели еще около шести взрывов. В свою очередь ТСН сообщил о серии взрывов в Харьковской области. Телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230521/vzryvy-1873288732.html
https://ria.ru/20230521/spetsoperatsiya-1873012715.html
днепропетровск
харьковская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_1:0:3932:2948_1920x0_80_0_0_37936331ace6cc39289ff7584255c378.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, харьковская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Харьковская область, Киев, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщают о взрывах в ряде областей Украины
ТСН: в Днепропетровске, Запорожье и Харьковской области произошли взрывы