https://ria.ru/20230522/vzryvy-1873306816.html

Украинские СМИ сообщают о взрывах в ряде областей Украины

Украинские СМИ сообщают о взрывах в ряде областей Украины - РИА Новости, 22.05.2023

Украинские СМИ сообщают о взрывах в ряде областей Украины

Серия новых взрывов прозвучала в Днепропетровске, сообщают украинские СМИ. По их данным, взрывы также были слышны в Харьковской области и в подконтрольном Киеву РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T03:57

2023-05-22T03:57

2023-05-22T03:57

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровск

харьковская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Серия новых взрывов прозвучала в Днепропетровске, сообщают украинские СМИ. По их данным, взрывы также были слышны в Харьковской области и в подконтрольном Киеву Запорожье. Ранее телеканал ТСН сообщал о взрывах в Днепропетровске. Как сообщило "Зеркало недели", позже в Днепропетровске прогремели еще около шести взрывов. В свою очередь ТСН сообщил о серии взрывов в Харьковской области. Телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230521/vzryvy-1873288732.html

https://ria.ru/20230521/spetsoperatsiya-1873012715.html

днепропетровск

харьковская область

киев

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в мире, днепропетровск, харьковская область, киев, вооруженные силы рф