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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове - РИА Новости, 22.05.2023

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

Взрывы снова раздаются в Харькове на фоне объявленной в области воздушной тревоги, пишет украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T23:16

2023-05-22T23:16

2023-05-22T23:16

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в Харькове на фоне объявленной в области воздушной тревоги, пишет украинское издание "Зеркало недели". Ранее в понедельник "Зеркало недели" сообщило о взрывах в Харькове. "Харьков, сообщают о мощных взрывах", - пишет издание. Взрывы звучат на фоне объявленной в области в 22.56 (совпадает с мск) воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

харьков

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в мире, харьков, вооруженные силы рф