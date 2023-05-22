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Пентагон не подтвердил сообщения о взрыве у здания - РИА Новости, 22.05.2023
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17:42 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/vzryv-1873468927.html
Пентагон не подтвердил сообщения о взрыве у здания
Пентагон не подтвердил сообщения о взрыве у здания - РИА Новости, 22.05.2023
Пентагон не подтвердил сообщения о взрыве у здания
Пентагон на запрос РИА Новости не подтвердил сообщения о взрыве у своего здания. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:42
2023-05-22T17:42
в мире
министерство обороны сша
сша
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Пентагон на запрос РИА Новости не подтвердил сообщения о взрыве у своего здания. "Нет", - сообщил представитель пресс-службы ведомства на вопрос о взрыве у здания министерства. Ранее в телеграм-каналах и социальной сети Twitter начали распространяться сообщения о взрыве у здания американского оборонного ведомства.
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Владимир Лаврентьев
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60
в мире, министерство обороны сша, сша
В мире, Министерство обороны США, США
Пентагон не подтвердил сообщения о взрыве у здания

Пентагон в ответ на запрос не подтвердил сообщения о взрыве у здания министерства

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Пентагон на запрос РИА Новости не подтвердил сообщения о взрыве у своего здания.
"Нет", - сообщил представитель пресс-службы ведомства на вопрос о взрыве у здания министерства.
Ранее в телеграм-каналах и социальной сети Twitter начали распространяться сообщения о взрыве у здания американского оборонного ведомства.
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Вчера, 11:47
 
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