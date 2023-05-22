https://ria.ru/20230522/vzryv-1873468927.html

Пентагон не подтвердил сообщения о взрыве у здания

Пентагон не подтвердил сообщения о взрыве у здания - РИА Новости, 22.05.2023

Пентагон не подтвердил сообщения о взрыве у здания

Пентагон на запрос РИА Новости не подтвердил сообщения о взрыве у своего здания. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:42

2023-05-22T17:42

2023-05-22T17:42

в мире

министерство обороны сша

сша

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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Пентагон на запрос РИА Новости не подтвердил сообщения о взрыве у своего здания. "Нет", - сообщил представитель пресс-службы ведомства на вопрос о взрыве у здания министерства. Ранее в телеграм-каналах и социальной сети Twitter начали распространяться сообщения о взрыве у здания американского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20230522/vzryv-1873372597.html

сша

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, министерство обороны сша, сша