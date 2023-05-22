https://ria.ru/20230522/vzryv-1873468927.html
Пентагон не подтвердил сообщения о взрыве у здания
Пентагон не подтвердил сообщения о взрыве у здания - РИА Новости, 22.05.2023
Пентагон не подтвердил сообщения о взрыве у здания
Пентагон на запрос РИА Новости не подтвердил сообщения о взрыве у своего здания. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:42
2023-05-22T17:42
2023-05-22T17:42
в мире
министерство обороны сша
сша
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Пентагон на запрос РИА Новости не подтвердил сообщения о взрыве у своего здания. "Нет", - сообщил представитель пресс-службы ведомства на вопрос о взрыве у здания министерства. Ранее в телеграм-каналах и социальной сети Twitter начали распространяться сообщения о взрыве у здания американского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20230522/vzryv-1873372597.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны сша, сша
В мире, Министерство обороны США, США
Пентагон не подтвердил сообщения о взрыве у здания
Пентагон в ответ на запрос не подтвердил сообщения о взрыве у здания министерства
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Пентагон на запрос РИА Новости не подтвердил сообщения о взрыве у своего здания.
"Нет", - сообщил представитель пресс-службы ведомства на вопрос о взрыве у здания министерства.
Ранее в телеграм-каналах и социальной сети Twitter начали распространяться сообщения о взрыве у здания американского оборонного ведомства.
В Сербии прогремел взрыв на оборонном предприятии