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В Сербии прогремел взрыв на оборонном предприятии

В Сербии прогремел взрыв на оборонном предприятии - РИА Новости, 22.05.2023

В Сербии прогремел взрыв на оборонном предприятии

В сербском городе Валево прогремел взрыв на оборонном предприятии "Крушик", пострадала женщина, передает портал Blic. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T11:47

2023-05-22T11:47

2023-05-22T13:55

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БЕЛГРАД, 22 мая — РИА Новости. В сербском городе Валево прогремел взрыв на оборонном предприятии "Крушик", пострадала женщина, передает портал Blic. "На фабрике оборонной промышленности "Крушик" в Валево утром произошел взрыв, при котором пострадала сотрудница. Она доставлена в центр неотложной помощи больницы города Валево", — говорится в публикации. Позже стало известно, что 60-летняя женщина получила легкие ранения — во время работы с прессом в одном из цехов взорвался капсюль взрывного устройства. "Крушик" — одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности Сербии, находится в государственной собственности. В августе прошлого года там также прогремел взрыв в капсюльном цехе, тогда получила ранения одна из работниц.

https://ria.ru/20230505/serbiya-1869908472.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сербия