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В Сербии прогремел взрыв на оборонном предприятии
В Сербии прогремел взрыв на оборонном предприятии - РИА Новости, 22.05.2023
В Сербии прогремел взрыв на оборонном предприятии
В сербском городе Валево прогремел взрыв на оборонном предприятии "Крушик", пострадала женщина, передает портал Blic. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:47
2023-05-22T11:47
2023-05-22T13:55
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сербия
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БЕЛГРАД, 22 мая — РИА Новости. В сербском городе Валево прогремел взрыв на оборонном предприятии "Крушик", пострадала женщина, передает портал Blic. "На фабрике оборонной промышленности "Крушик" в Валево утром произошел взрыв, при котором пострадала сотрудница. Она доставлена в центр неотложной помощи больницы города Валево", — говорится в публикации. Позже стало известно, что 60-летняя женщина получила легкие ранения — во время работы с прессом в одном из цехов взорвался капсюль взрывного устройства. "Крушик" — одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности Сербии, находится в государственной собственности. В августе прошлого года там также прогремел взрыв в капсюльном цехе, тогда получила ранения одна из работниц.
https://ria.ru/20230505/serbiya-1869908472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия
В Сербии прогремел взрыв на оборонном предприятии
Blic: при взрыве на оборонном предприятии "Крушик" в Сербии пострадала сотрудница
БЕЛГРАД, 22 мая — РИА Новости.
В сербском городе Валево прогремел взрыв на оборонном предприятии "Крушик", пострадала женщина, передает портал Blic
.
"На фабрике оборонной промышленности "Крушик" в Валево утром произошел взрыв, при котором пострадала сотрудница. Она доставлена в центр неотложной помощи больницы города Валево", — говорится в публикации.
Позже стало известно, что 60-летняя женщина получила легкие ранения — во время работы с прессом в одном из цехов взорвался капсюль взрывного устройства.
"Крушик" — одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности Сербии, находится в государственной собственности. В августе прошлого года там также прогремел взрыв в капсюльном цехе, тогда получила ранения одна из работниц.
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