Рейтинг@Mail.ru
В Сербии прогремел взрыв на оборонном предприятии - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 22.05.2023 (обновлено: 13:55 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/vzryv-1873372597.html
В Сербии прогремел взрыв на оборонном предприятии
В Сербии прогремел взрыв на оборонном предприятии - РИА Новости, 22.05.2023
В Сербии прогремел взрыв на оборонном предприятии
В сербском городе Валево прогремел взрыв на оборонном предприятии "Крушик", пострадала женщина, передает портал Blic. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:47
2023-05-22T13:55
в мире
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_203ffe8fac6604498c4a329f438358d7.jpg
БЕЛГРАД, 22 мая — РИА Новости. В сербском городе Валево прогремел взрыв на оборонном предприятии "Крушик", пострадала женщина, передает портал Blic. "На фабрике оборонной промышленности "Крушик" в Валево утром произошел взрыв, при котором пострадала сотрудница. Она доставлена в центр неотложной помощи больницы города Валево", — говорится в публикации. Позже стало известно, что 60-летняя женщина получила легкие ранения — во время работы с прессом в одном из цехов взорвался капсюль взрывного устройства. "Крушик" — одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности Сербии, находится в государственной собственности. В августе прошлого года там также прогремел взрыв в капсюльном цехе, тогда получила ранения одна из работниц.
https://ria.ru/20230505/serbiya-1869908472.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_84da48902aadf043bc128e0e3ac8ec2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия
В мире, Сербия
В Сербии прогремел взрыв на оборонном предприятии

Blic: при взрыве на оборонном предприятии "Крушик" в Сербии пострадала сотрудница

© AP Photo / Darko VojinovicВоенные у машины скорой помощи в Сербии
Военные у машины скорой помощи в Сербии - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Военные у машины скорой помощи в Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 22 мая — РИА Новости. В сербском городе Валево прогремел взрыв на оборонном предприятии "Крушик", пострадала женщина, передает портал Blic.
"На фабрике оборонной промышленности "Крушик" в Валево утром произошел взрыв, при котором пострадала сотрудница. Она доставлена в центр неотложной помощи больницы города Валево", — говорится в публикации.
Позже стало известно, что 60-летняя женщина получила легкие ранения — во время работы с прессом в одном из цехов взорвался капсюль взрывного устройства.
"Крушик" — одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности Сербии, находится в государственной собственности. В августе прошлого года там также прогремел взрыв в капсюльном цехе, тогда получила ранения одна из работниц.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Вучич заявил о планах "разоружить" Сербию
5 мая, 13:21
 
В миреСербия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала