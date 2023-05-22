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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 22.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрыв прозвучал в украинском Днепропетровске, передает Telegram-канал ТСН. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T03:11
2023-05-22T03:11
2023-05-22T03:21
специальная военная операция на украине
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днепропетровск
киев
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Взрыв прозвучал в украинском Днепропетровске, передает Telegram-канал ТСН.Через 15 минут телеканал вновь сообщил о серии взрывов в городе.Сейчас в Днепропетровской и нескольких других областях, а также в Киеве звучит воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, днепропетровск, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Киев, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
ТСН: в Днепропетровске произошел взрыв