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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 22.05.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Взрыв прозвучал в украинском Днепропетровске, передает Telegram-канал ТСН. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T03:11

2023-05-22T03:11

2023-05-22T03:21

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровск

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Взрыв прозвучал в украинском Днепропетровске, передает Telegram-канал ТСН.Через 15 минут телеканал вновь сообщил о серии взрывов в городе.Сейчас в Днепропетровской и нескольких других областях, а также в Киеве звучит воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230521/vzryvy-1873288732.html

днепропетровск

киев

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в мире, днепропетровск, киев, вооруженные силы рф