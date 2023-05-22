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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:11 22.05.2023 (обновлено: 03:21 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/vzryv-1873305385.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 22.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрыв прозвучал в украинском Днепропетровске, передает Telegram-канал ТСН. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T03:11
2023-05-22T03:21
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Взрыв прозвучал в украинском Днепропетровске, передает Telegram-канал ТСН.Через 15 минут телеканал вновь сообщил о серии взрывов в городе.Сейчас в Днепропетровской и нескольких других областях, а также в Киеве звучит воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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днепропетровск
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в мире, днепропетровск, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Киев, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

ТСН: в Днепропетровске произошел взрыв

© РИА Новости / Андрей Иглов | Перейти в медиабанкВид на Днепропетровск
Вид на Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Вид на Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Взрыв прозвучал в украинском Днепропетровске, передает Telegram-канал ТСН.
«

"Взрыв раздался в Днепре", — говорится в публикации.

Через 15 минут телеканал вновь сообщил о серии взрывов в городе.
Сейчас в Днепропетровской и нескольких других областях, а также в Киеве звучит воздушная тревога.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Вид на одесский порт - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Вчера, 22:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскКиевВооруженные силы РФ
 
 
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