https://ria.ru/20230522/vystavka-1873467087.html

Более тысячи компаний принимают участие в выставке "Металлообработка 2023"

Более тысячи компаний принимают участие в выставке "Металлообработка 2023" - РИА Новости, 22.05.2023

Более тысячи компаний принимают участие в выставке "Металлообработка 2023"

Более тысячи компаний из 12 стран мира принимают участие в 23-й международной выставке "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:41

2023-05-22T17:41

2023-05-22T17:41

новости компаний - экономика

экспоцентр

россия

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Более тысячи компаний из 12 стран мира принимают участие в 23-й международной выставке "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности" – "Металлообработка-2023", стартовавшей в "Экспоцентре"."Металлообработка" является важным отечественным и международным событием. В этом году выставка проходит с 22 по 26 мая, и заметно выросла доля российских участников – около 700 компаний из разных регионов страны", - сказал первый заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов на церемонии открытия.По его словам, участниками "Металлообработки-2023" стали ведущие производители и поставщики оборудования и инструментов из Германии, Индии, Испании, Италии, Китая, Белоруссии и других стран. Среди экспонентов как давние партнеры, так и новые участники, готовые заместить ушедшие западноевропейские компании. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 80%. Площадь экспозиции увеличилась на 70% - до 40 тысяч квадратных метров.На выставке представлены региональные коллективные экспозиции Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и других областей.Как отметил на открытии выставки замминистра промышленности и торговли России Михаил Иванов, "от развития станкоинструментальной промышленности зависит технологический суверенитет нашей страны, поэтому одно из приоритетных направлений работысегодня - это обеспечение возросшего спроса на высокотехнологичное оборудование".Нынешняя экспозиция охватывает все аспекты станкостроения и металлообработки: интеллектуальные станочные системы нового поколения, автоматические линии, оборудование для обработки и резки металлов, технологическую оснастку и комплектующие, инновационные конструкторские разработки, новейшее ПО многое другое.Так, перед церемонией официального открытия, на стенде Ассоциации развития аддитивных технологий прошла презентация и запуск самого большого DMD-принтера России, который работает по технологии прямого лазерного выращивания."Данная технология основывается на послойном формировании заготовки детали путем постепенного наращивания объема металла при плавлении лазерным излучением порошкового материала, подаваемого инертным газом. Эта установка самая новейшая в России, она позволяет выращивать детали от двух метров с производительностью до 2,4 килограмма в час из различных материалов – стойких сталей, титановых сплавов и других", - пояснил на презентации руководитель по технологическому направлению DMD Александр Сидоров.Выставка "Металлообработка-2022" организована "Экспоцентром" при поддержке Минпромторга РФ, Совета Федерации, Союза машиностроителей России и проходит под патронатом ТПП РФ.Пространство экспозиции поделено на тематические зоны: "Аддитивные технологии, Промышленная 3D-печать", "Индустрия 4.0", "Сварка и родственные технологии", "Оборудование и технологии для обработки поверхностей", "Робототехника и автоматизация производства", "СОЖ" (смазочно-охлаждающие жидкости).Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин поздравил участников выставки, напомнив, что в течении недели на площадке "Экспоцентра" пройдет обширная деловая программа."ТПП традиционно поддерживает выставки "Экспоцентра" и в рамках "Металлообработки-2023" мы проводим I Национальный форум промышленной кооперации и системного инжиниринга, в котором примут участие представители органов власти, госинститутов развития РФ, руководители ведущих отраслевых промышленных ассоциаций", - сказал Курочкин.Он добавил, что форум вместит в себя многочисленные дискуссии и заседания."На полях экспозиции 23 мая пройдет "Биржа субконтрактов", которая стала традиционной площадкой для поиска партнеров по производственной кооперации", - уточнил корреспонденту РИА Новости гендиректор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин.

https://ria.ru/20230504/ekspotsentr-1869725867.html

https://ria.ru/20230411/nedelya-1864552522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, экспоцентр, россия