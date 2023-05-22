Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ на Запорожский фронт
Рогов: ВС России точечным ударом сорвали переброску резервов ВСУ на Запорожский фронт
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" к боевой стрельбе на Ореховском направлении в Запорожской области
Военнослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" к боевой стрельбе на Ореховском направлении в Запорожской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Вооруженные силы России точным ударом по Днепропетровску сорвали переброску новой партии украинских войск на запорожский фронт, заявил РИА Новости в понедельник глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Минувшей ночью был нанесен точечный удар в Днепропетровске по расположениям боевиков ВСУ, которые готовились к переброске на запорожское направление", - сказал Рогов. По его словам, средства визуального контроля и сообщения, поступающие от жителей города, свидетельствуют о больших потерях среди украинских военных.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.