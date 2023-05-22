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Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ на Запорожский фронт - РИА Новости, 22.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:48 22.05.2023 (обновлено: 12:31 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/vsu-1873372874.html
Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ на Запорожский фронт
Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ на Запорожский фронт - РИА Новости, 22.05.2023
Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ на Запорожский фронт
Вооруженные силы России точным ударом по Днепропетровску сорвали переброску новой партии украинских войск на запорожский фронт, заявил РИА Новости в понедельник РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:48
2023-05-22T12:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
днепропетровск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Вооруженные силы России точным ударом по Днепропетровску сорвали переброску новой партии украинских войск на запорожский фронт, заявил РИА Новости в понедельник глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Минувшей ночью был нанесен точечный удар в Днепропетровске по расположениям боевиков ВСУ, которые готовились к переброске на запорожское направление", - сказал Рогов. По его словам, средства визуального контроля и сообщения, поступающие от жителей города, свидетельствуют о больших потерях среди украинских военных. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230518/donbass-1872393315.html
россия
запорожская область
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины, Днепропетровск, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ на Запорожский фронт

Рогов: ВС России точечным ударом сорвали переброску резервов ВСУ на Запорожский фронт

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" к боевой стрельбе на Ореховском направлении в Запорожской области
Военнослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С к боевой стрельбе на Ореховском направлении в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" к боевой стрельбе на Ореховском направлении в Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Вооруженные силы России точным ударом по Днепропетровску сорвали переброску новой партии украинских войск на запорожский фронт, заявил РИА Новости в понедельник глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Минувшей ночью был нанесен точечный удар в Днепропетровске по расположениям боевиков ВСУ, которые готовились к переброске на запорожское направление", - сказал Рогов. По его словам, средства визуального контроля и сообщения, поступающие от жителей города, свидетельствуют о больших потерях среди украинских военных.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВладимир РоговУкраинаВооруженные силы УкраиныДнепропетровскСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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