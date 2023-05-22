https://ria.ru/20230522/vstrecha-1873416276.html
Путин в понедельник встретится с председателем Верховного суда
Путин в понедельник встретится с председателем Верховного суда - РИА Новости, 22.05.2023
Путин в понедельник встретится с председателем Верховного суда
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:10
2023-05-22T14:10
2023-05-22T14:10
россия
политика
вячеслав лебедев
дмитрий песков
владимир путин
верховный суд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_0:129:3098:1872_1920x0_80_0_0_dceedf7a893af6d1af3053d00795b238.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Путин работает в Кремле, сегодня у него идет обычная череда рабочих встреч, одна из них будет с председателем Верховного суда Лебедевым. Они общаются регулярно, вы это знаете. Вячеслав Лебедев держит президента в курсе вопросов, связанных с развитием судебной системы, актуальных вопросов, которые стоят на повестке дня судебной системы", - сказал Песков журналистам.По его словам, это всегда вызывало интерес у президента."Другие встречи не будут носить публичного характера. В целом неделя достаточно насыщенная предстоит. Одновременно идет подготовка к различным мероприятиям, которые запланированы на этой неделе", - отметил Песков.
https://ria.ru/20230522/lukashenko-1873415253.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_2517b1f82ba531ae2a5e63a7ca616109.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, вячеслав лебедев, дмитрий песков, владимир путин, верховный суд рф
Россия, Политика, Вячеслав Лебедев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Верховный суд РФ
Путин в понедельник встретится с председателем Верховного суда
Песков: Путин в понедельник встретится с председателем Верховного суда Лебедевым
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин работает в Кремле, сегодня у него идет обычная череда рабочих встреч, одна из них будет с председателем Верховного суда Лебедевым. Они общаются регулярно, вы это знаете. Вячеслав Лебедев держит президента в курсе вопросов, связанных с развитием судебной системы, актуальных вопросов, которые стоят на повестке дня судебной системы", - сказал Песков журналистам.
По его словам, это всегда вызывало интерес у президента.
"Другие встречи не будут носить публичного характера. В целом неделя достаточно насыщенная предстоит. Одновременно идет подготовка к различным мероприятиям, которые запланированы на этой неделе", - отметил Песков.
Путин проведет встречу с Лукашенко