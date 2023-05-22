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Путин в понедельник встретится с председателем Верховного суда - РИА Новости, 22.05.2023
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14:10 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/vstrecha-1873416276.html
Путин в понедельник встретится с председателем Верховного суда
Путин в понедельник встретится с председателем Верховного суда - РИА Новости, 22.05.2023
Путин в понедельник встретится с председателем Верховного суда
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:10
2023-05-22T14:10
россия
политика
вячеслав лебедев
дмитрий песков
владимир путин
верховный суд рф
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Путин работает в Кремле, сегодня у него идет обычная череда рабочих встреч, одна из них будет с председателем Верховного суда Лебедевым. Они общаются регулярно, вы это знаете. Вячеслав Лебедев держит президента в курсе вопросов, связанных с развитием судебной системы, актуальных вопросов, которые стоят на повестке дня судебной системы", - сказал Песков журналистам.По его словам, это всегда вызывало интерес у президента."Другие встречи не будут носить публичного характера. В целом неделя достаточно насыщенная предстоит. Одновременно идет подготовка к различным мероприятиям, которые запланированы на этой неделе", - отметил Песков.
https://ria.ru/20230522/lukashenko-1873415253.html
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россия, политика, вячеслав лебедев, дмитрий песков, владимир путин, верховный суд рф
Россия, Политика, Вячеслав Лебедев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Верховный суд РФ
Путин в понедельник встретится с председателем Верховного суда

Песков: Путин в понедельник встретится с председателем Верховного суда Лебедевым

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 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин работает в Кремле, сегодня у него идет обычная череда рабочих встреч, одна из них будет с председателем Верховного суда Лебедевым. Они общаются регулярно, вы это знаете. Вячеслав Лебедев держит президента в курсе вопросов, связанных с развитием судебной системы, актуальных вопросов, которые стоят на повестке дня судебной системы", - сказал Песков журналистам.
По его словам, это всегда вызывало интерес у президента.
"Другие встречи не будут носить публичного характера. В целом неделя достаточно насыщенная предстоит. Одновременно идет подготовка к различным мероприятиям, которые запланированы на этой неделе", - отметил Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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РоссияПолитикаВячеслав ЛебедевДмитрий ПесковВладимир ПутинВерховный суд РФ
 
 
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