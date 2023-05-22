https://ria.ru/20230522/vstrecha-1873416276.html

Путин в понедельник встретится с председателем Верховного суда

Путин в понедельник встретится с председателем Верховного суда - РИА Новости, 22.05.2023

Путин в понедельник встретится с председателем Верховного суда

Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:10

2023-05-22T14:10

2023-05-22T14:10

россия

политика

вячеслав лебедев

дмитрий песков

владимир путин

верховный суд рф

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Путин работает в Кремле, сегодня у него идет обычная череда рабочих встреч, одна из них будет с председателем Верховного суда Лебедевым. Они общаются регулярно, вы это знаете. Вячеслав Лебедев держит президента в курсе вопросов, связанных с развитием судебной системы, актуальных вопросов, которые стоят на повестке дня судебной системы", - сказал Песков журналистам.По его словам, это всегда вызывало интерес у президента."Другие встречи не будут носить публичного характера. В целом неделя достаточно насыщенная предстоит. Одновременно идет подготовка к различным мероприятиям, которые запланированы на этой неделе", - отметил Песков.

https://ria.ru/20230522/lukashenko-1873415253.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, вячеслав лебедев, дмитрий песков, владимир путин, верховный суд рф