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Россия призывает ВОЗ к большей прозрачности, заявили в дипмиссии при ООН - РИА Новости, 22.05.2023
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17:41 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/voz-1873468698.html
Россия призывает ВОЗ к большей прозрачности, заявили в дипмиссии при ООН
Россия призывает ВОЗ к большей прозрачности, заявили в дипмиссии при ООН - РИА Новости, 22.05.2023
Россия призывает ВОЗ к большей прозрачности, заявили в дипмиссии при ООН
Россия продолжает поддерживать ВОЗ как ведущую международную организацию в области здравоохранения, но призывает к большей прозрачности в некоторых вопросах,... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:41
2023-05-22T17:41
в мире
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воз
оон
россия
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ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. Россия продолжает поддерживать ВОЗ как ведущую международную организацию в области здравоохранения, но призывает к большей прозрачности в некоторых вопросах, заявили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии РФ при ООН в Женеве в рамках 76-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения (ВАЗ). Всемирная ассамблея здравоохранения ВОЗ 21-30 мая проводит в Женеве свое ежегодное совещание для обсуждения глобальных приоритетов в сфере общественного здравоохранения. "Наша страна последовательно поддерживает ВОЗ в качестве ведущего и координирующего органа в международной работе в сфере здравоохранения. Выступаем за повышение транспарентности Организации и её подотчётности странам-членам, в т.ч. в контексте многосторонних усилий по укреплению Международных медико-санитарных правил и обсуждению нового международного инструмента по борьбе с пандемиями", - сообщила пресс-служба. В постпредстве также добавили, что РФ готова к конструктивному взаимодействию со всеми делегациями в ходе предстоящей сессии. Российскую межведомственную делегацию возглавляет заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев, в ее состав вошли представители Минздрава России, Роспотребнадзора и МИД России. "В ходе сессии страны-члены рассмотрят актуальные задачи на повестке дня международного сотрудничества в сфере здравоохранения в соответствии с приоритетами 13-й Общей программы работы ВОЗ на 2019-2023 годы (обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения дополнительно для 1 миллиарда человек; обеспечить более эффективную защиту при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения (ЧСЗ) дополнительно для 1 миллиарда человек; обеспечить повышение уровня здоровья и благополучия дополнительно для 1 миллиарда человек)", - уточнила дипмиссия России. Участники также обсудят комплекс административно-бюджетных и финансовых вопросов, связанных с повышением эффективности работы ВОЗ и качества поддержки, которую ВОЗ оказывает странам, и будут рассмотрены проблемы в сфере здравоохранения на Украине, Тайване, а также оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и на сирийских Голанских высотах. Ранее в понедельник заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что политизация в здравоохранении продолжается, примером этого является закрытие офиса ВОЗ в Москве по профилактике неинфекционных заболеваний. На прошлой неделе Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) объявило о закрытии своего офиса по борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенного в Москве, до начала 2024 года.
https://ria.ru/20230424/zdravookhranenie-1867301027.html
https://ria.ru/20221025/zdorove-1826713936.html
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в мире, женева (город), воз, оон, россия
В мире, Женева (город), ВОЗ, ООН, Россия
Россия призывает ВОЗ к большей прозрачности, заявили в дипмиссии при ООН

Дипмиссия при ООН: Россия поддерживает ВОЗ, но призывает к большей прозрачности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения . Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. Россия продолжает поддерживать ВОЗ как ведущую международную организацию в области здравоохранения, но призывает к большей прозрачности в некоторых вопросах, заявили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии РФ при ООН в Женеве в рамках 76-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения (ВАЗ).
Всемирная ассамблея здравоохранения ВОЗ 21-30 мая проводит в Женеве свое ежегодное совещание для обсуждения глобальных приоритетов в сфере общественного здравоохранения.
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"Наша страна последовательно поддерживает ВОЗ в качестве ведущего и координирующего органа в международной работе в сфере здравоохранения. Выступаем за повышение транспарентности Организации и её подотчётности странам-членам, в т.ч. в контексте многосторонних усилий по укреплению Международных медико-санитарных правил и обсуждению нового международного инструмента по борьбе с пандемиями", - сообщила пресс-служба.
В постпредстве также добавили, что РФ готова к конструктивному взаимодействию со всеми делегациями в ходе предстоящей сессии. Российскую межведомственную делегацию возглавляет заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев, в ее состав вошли представители Минздрава России, Роспотребнадзора и МИД России.
"В ходе сессии страны-члены рассмотрят актуальные задачи на повестке дня международного сотрудничества в сфере здравоохранения в соответствии с приоритетами 13-й Общей программы работы ВОЗ на 2019-2023 годы (обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения дополнительно для 1 миллиарда человек; обеспечить более эффективную защиту при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения (ЧСЗ) дополнительно для 1 миллиарда человек; обеспечить повышение уровня здоровья и благополучия дополнительно для 1 миллиарда человек)", - уточнила дипмиссия России.
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Участники также обсудят комплекс административно-бюджетных и финансовых вопросов, связанных с повышением эффективности работы ВОЗ и качества поддержки, которую ВОЗ оказывает странам, и будут рассмотрены проблемы в сфере здравоохранения на Украине, Тайване, а также оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и на сирийских Голанских высотах.
Ранее в понедельник заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что политизация в здравоохранении продолжается, примером этого является закрытие офиса ВОЗ в Москве по профилактике неинфекционных заболеваний.
На прошлой неделе Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) объявило о закрытии своего офиса по борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенного в Москве, до начала 2024 года.
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