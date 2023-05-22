https://ria.ru/20230522/voz-1873431334.html

В Минздраве отреагировали на закрытие офиса ВОЗ в Москве

В Минздраве отреагировали на закрытие офиса ВОЗ в Москве - РИА Новости, 22.05.2023

В Минздраве отреагировали на закрытие офиса ВОЗ в Москве

Политизация в здравоохранении продолжается, примером этого является закрытие офиса ВОЗ в Москве по профилактике неинфекционных заболеваний, заявил заместитель... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:55

2023-05-22T14:55

2023-05-22T14:55

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ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. Политизация в здравоохранении продолжается, примером этого является закрытие офиса ВОЗ в Москве по профилактике неинфекционных заболеваний, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. Ранее Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) объявило о закрытии своего офиса по борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенного в Москве, до начала 2024 года. "Отмечаем тревожные нотки продолжающейся политизации, примером чего является вопиющее лишение Российской Федерации суверенного права выступать страной нахождения географически удаленного офиса по профилактике неинфекционных заболеваний", - сказал Глаголев в ходе 76 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он отметил, что офис ВОЗ в Москве финансировался Россией и успешно предоставлял помощь нуждающимся странам в преодолении бремени неинфекционных заболеваний в течение 10 лет. "Принятое спецсессией решение противоречит духу сотрудничества и уставу конституции Всемирной организации здравоохранения", - подчеркнул Глаголев.

https://ria.ru/20221122/zdorove-1833350041.html

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в мире, здоровье - общество, москва, воз