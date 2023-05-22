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В Минздраве отреагировали на закрытие офиса ВОЗ в Москве - РИА Новости, 22.05.2023
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14:55 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/voz-1873431334.html
В Минздраве отреагировали на закрытие офиса ВОЗ в Москве
В Минздраве отреагировали на закрытие офиса ВОЗ в Москве - РИА Новости, 22.05.2023
В Минздраве отреагировали на закрытие офиса ВОЗ в Москве
Политизация в здравоохранении продолжается, примером этого является закрытие офиса ВОЗ в Москве по профилактике неинфекционных заболеваний, заявил заместитель... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:55
2023-05-22T14:55
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ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. Политизация в здравоохранении продолжается, примером этого является закрытие офиса ВОЗ в Москве по профилактике неинфекционных заболеваний, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. Ранее Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) объявило о закрытии своего офиса по борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенного в Москве, до начала 2024 года. "Отмечаем тревожные нотки продолжающейся политизации, примером чего является вопиющее лишение Российской Федерации суверенного права выступать страной нахождения географически удаленного офиса по профилактике неинфекционных заболеваний", - сказал Глаголев в ходе 76 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он отметил, что офис ВОЗ в Москве финансировался Россией и успешно предоставлял помощь нуждающимся странам в преодолении бремени неинфекционных заболеваний в течение 10 лет. "Принятое спецсессией решение противоречит духу сотрудничества и уставу конституции Всемирной организации здравоохранения", - подчеркнул Глаголев.
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в мире, здоровье - общество, москва, воз
В мире, Здоровье - Общество, Москва, ВОЗ
В Минздраве отреагировали на закрытие офиса ВОЗ в Москве

Замглавы Минздрава: закрытие офиса ВОЗ в Москве говорит о политизации здравоохранения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. Политизация в здравоохранении продолжается, примером этого является закрытие офиса ВОЗ в Москве по профилактике неинфекционных заболеваний, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
Ранее Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) объявило о закрытии своего офиса по борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенного в Москве, до начала 2024 года.
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"Отмечаем тревожные нотки продолжающейся политизации, примером чего является вопиющее лишение Российской Федерации суверенного права выступать страной нахождения географически удаленного офиса по профилактике неинфекционных заболеваний", - сказал Глаголев в ходе 76 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Он отметил, что офис ВОЗ в Москве финансировался Россией и успешно предоставлял помощь нуждающимся странам в преодолении бремени неинфекционных заболеваний в течение 10 лет.
"Принятое спецсессией решение противоречит духу сотрудничества и уставу конституции Всемирной организации здравоохранения", - подчеркнул Глаголев.
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