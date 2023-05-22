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В Госдуме предложили создать методичку по вопросам о спецоперации - РИА Новости, 22.05.2023
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18:16 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/voprosy-1873477222.html
В Госдуме предложили создать методичку по вопросам о спецоперации
В Госдуме предложили создать методичку по вопросам о спецоперации - РИА Новости, 22.05.2023
В Госдуме предложили создать методичку по вопросам о спецоперации
В ГД предложили на федеральном уровне создать методическое пособие с вопросами и ответами относительно проведения спецоперации, частичной мобилизации и... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T18:16
2023-05-22T18:16
россия
челябинская область
госдума рф
руслан цаликов
яна лантратова
общество
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В ГД предложили на федеральном уровне создать методическое пособие с вопросами и ответами относительно проведения спецоперации, частичной мобилизации и социального обеспечения военнослужащих и добровольцев для его последующей передачи семьям военнослужащих в порядке разъяснительной работы, такое обращение направила первый зампредседателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова первому заместителю министра обороны РФ Руслану Цаликову. "Прошу вас, уважаемый Руслан Хаджисмелович, рассмотреть предложение по созданию на федеральном уровне совместно с министерством обороны Российской Федерации и профильными структурами единого методического пособия с вопросами и ответами, касающимися тематики проведения частичной мобилизации, специальной военной операции и социального обеспечения военнослужащих и добровольцев в зоне СВО, для его последующей передачи семьям военнослужащих в порядке разъяснительной работы", - сказано в обращении (есть в распоряжении РИА Новости). Также депутат выразила готовность участвовать в работе по подготовке данных материалов совместно с Минобороны России. Лантратова в обращении отметила, что как член подгруппы по мобилизации граждан и имущества она посетила уже 20 регионов РФ, в том числе не только столичные города, но и муниципалитеты, в каждом из которых она провела личные приемы с участием семей мобилизованных и погибших военнослужащих. На основе поступивших обращений депутат готовит блок запросов и официальных писем в различные министерства и ведомства. "Как правило, в ходе личных встреч у заявителей возникает множество вопросов из-за неинформированности или недостаточной осведомленности граждан. В частности, отсутствие информации о правилах начисления выплат и денежного довольствия, льготах и пособиях, на которые члены семей имеют право, приводит к недопониманию и негативному восприятию как самой армии, так и государства в целом", - объяснила парламентарий. По словам Лантратовой, она приняла решение о сборе поступающих от семей военнослужащих вопросов, часть из которых в ее адрес досылали представители администраций городов, проводившие анкетирования и опросы. "По результатам направленного в адрес Минобороны России запроса я получила развернутые ответы на интересующие заявителей актуальные вопросы. Данные материалы также были направлены в Челябинскую область, где они были разосланы всем главам администраций для передачи семьям военнослужащих. Благодаря этому граждане получили достоверную информацию и разъяснения по проблемным темам",- заключила она.
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873455201.html
https://ria.ru/20230522/diversii-1873437208.html
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россия, челябинская область, госдума рф, руслан цаликов, яна лантратова, общество
Россия, Челябинская область, Госдума РФ, Руслан Цаликов, Яна Лантратова, Общество
В Госдуме предложили создать методичку по вопросам о спецоперации

В Госдуме предложили создать методичку по вопросам о спецоперации для семей военнослужащих

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В ГД предложили на федеральном уровне создать методическое пособие с вопросами и ответами относительно проведения спецоперации, частичной мобилизации и социального обеспечения военнослужащих и добровольцев для его последующей передачи семьям военнослужащих в порядке разъяснительной работы, такое обращение направила первый зампредседателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова первому заместителю министра обороны РФ Руслану Цаликову.
"Прошу вас, уважаемый Руслан Хаджисмелович, рассмотреть предложение по созданию на федеральном уровне совместно с министерством обороны Российской Федерации и профильными структурами единого методического пособия с вопросами и ответами, касающимися тематики проведения частичной мобилизации, специальной военной операции и социального обеспечения военнослужащих и добровольцев в зоне СВО, для его последующей передачи семьям военнослужащих в порядке разъяснительной работы", - сказано в обращении (есть в распоряжении РИА Новости).
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Также депутат выразила готовность участвовать в работе по подготовке данных материалов совместно с Минобороны России.
Лантратова в обращении отметила, что как член подгруппы по мобилизации граждан и имущества она посетила уже 20 регионов РФ, в том числе не только столичные города, но и муниципалитеты, в каждом из которых она провела личные приемы с участием семей мобилизованных и погибших военнослужащих. На основе поступивших обращений депутат готовит блок запросов и официальных писем в различные министерства и ведомства.
"Как правило, в ходе личных встреч у заявителей возникает множество вопросов из-за неинформированности или недостаточной осведомленности граждан. В частности, отсутствие информации о правилах начисления выплат и денежного довольствия, льготах и пособиях, на которые члены семей имеют право, приводит к недопониманию и негативному восприятию как самой армии, так и государства в целом", - объяснила парламентарий.
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По словам Лантратовой, она приняла решение о сборе поступающих от семей военнослужащих вопросов, часть из которых в ее адрес досылали представители администраций городов, проводившие анкетирования и опросы.
"По результатам направленного в адрес Минобороны России запроса я получила развернутые ответы на интересующие заявителей актуальные вопросы. Данные материалы также были направлены в Челябинскую область, где они были разосланы всем главам администраций для передачи семьям военнослужащих. Благодаря этому граждане получили достоверную информацию и разъяснения по проблемным темам",- заключила она.
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