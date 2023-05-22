https://ria.ru/20230522/vodoemy-1873498200.html
Власти запретили жителям Тюменской области посещать водоемы вечером
Власти запретили жителям Тюменской области посещать водоемы вечером - РИА Новости, 22.05.2023
Власти запретили жителям Тюменской области посещать водоемы вечером
Жителям Тюменской области запретили находиться у природных водоемов после 20 часов, ограничение введено в рамках действующего режима чрезвычайной ситуации,... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T20:17
2023-05-22T20:17
2023-05-22T20:17
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 22 мая – РИА Новости. Жителям Тюменской области запретили находиться у природных водоемов после 20 часов, ограничение введено в рамках действующего режима чрезвычайной ситуации, сообщает информационный центр правительства региона. Режим ЧС в регионе введен 7 мая, жителям нельзя посещать леса и разводить открытый огонь. "В Тюменской области введен запрет на посещение природных водоемов после 20 часов. Изменения в постановление "О введении режима чрезвычайной ситуации" внес губернатор Тюменской области Александр Моор", – указано в сообщении. Отмечается, что исключение сделано для транспорта и граждан, задействованных в предупреждении и тушении природных пожаров, а также занимающихся лесовосстановлением и лесоразведением. По данным на утро 22 мая, в регионе действовало девять лесных пожаров на площади 100,3 гектара и пять ландшафтных на 1074 гектарах. При этом за предыдущие сутки было ликвидировано четыре лесных и 16 ландшафтных пожаров, выявлено шесть новых лесных пожаров. Непосредственной угрозы населенным пунктам нет.
https://ria.ru/20230516/diversii-1872234038.html
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происшествия, тюменская область, александр моор, россия
Происшествия, Тюменская область, Александр Моор, Россия
Власти запретили жителям Тюменской области посещать водоемы вечером
В Тюменской области жителям запретили находиться у природных водоемов после 20 часов