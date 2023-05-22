Рейтинг@Mail.ru
В Грузии рассказали, почему не вводят визы для россиян - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/vizy-1873422151.html
В Грузии рассказали, почему не вводят визы для россиян
В Грузии рассказали, почему не вводят визы для россиян - РИА Новости, 22.05.2023
В Грузии рассказали, почему не вводят визы для россиян
Власти Грузии не вводят санкции в отношении России и визовый режим для россиян, чтобы избежать ответных мер и возможных рисков, считает спикер парламента Шалва... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:24
2023-05-22T14:24
россия
грузия
саломе зурабишвили
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870874795_0:128:2930:1776_1920x0_80_0_0_1a34410679509312f686640c4bcb6b11.jpg
ТБИЛИСИ, 22 мая - РИА Новости. Власти Грузии не вводят санкции в отношении России и визовый режим для россиян, чтобы избежать ответных мер и возможных рисков, считает спикер парламента Шалва Папуашвили. Представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники начали серию некрупных акций протеста после того, как по решению российской стороны было возобновлено прямое авиасообщение с Грузией и был отменен визовый режим для грузинских граждан. С инициативой о введении виз для граждан РФ ранее выступила президент Саломе Зурабишвили, которая также критикует прямые рейсы между странами. "Любое действие, которое касается введения виз, запрета полетов, закрытия границы, является санкцией и означает, что страна идет на эскалацию с Россией… Следовательно, когда вводишь ответные санкции, конечно же, ожидается, что будут контрсанкции, ответные меры и в итоге будет создана угроза безопасности и экономике нашей страны", - заявил Папуашвили журналистам. По его словам, "все, кто призывает руководство ввести санкции против России, на самом деле предлагают рискнуть и войти в возможное военное противостояние с Россией". "Важно, что все, кто говорят о необходимости ввести санкции против России, не дают нам гарантий ни безопасности, ни экономической защищенности", - добавил Папуашвили.
https://ria.ru/20230518/sanktsii-1872634425.html
https://ria.ru/20230511/garibashvili-1871103211.html
россия
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870874795_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_16967bd9af6e9dfb1431cb15f3579cdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, грузия, саломе зурабишвили, новости - туризм
Россия, Грузия, Саломе Зурабишвили, Новости - Туризм
В Грузии рассказали, почему не вводят визы для россиян

Спикер парламента Папуашвили: Грузия не вводит визы для россиян во избежание ответных мер

© iStock.com / JackFВид на Батуми, Грузия
Вид на Батуми, Грузия - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© iStock.com / JackF
Вид на Батуми, Грузия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 22 мая - РИА Новости. Власти Грузии не вводят санкции в отношении России и визовый режим для россиян, чтобы избежать ответных мер и возможных рисков, считает спикер парламента Шалва Папуашвили.
Представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники начали серию некрупных акций протеста после того, как по решению российской стороны было возобновлено прямое авиасообщение с Грузией и был отменен визовый режим для грузинских граждан. С инициативой о введении виз для граждан РФ ранее выступила президент Саломе Зурабишвили, которая также критикует прямые рейсы между странами.
Вид на центр Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
В Грузии оценили последствия введения антироссийских санкций
18 мая, 14:05
"Любое действие, которое касается введения виз, запрета полетов, закрытия границы, является санкцией и означает, что страна идет на эскалацию с Россией… Следовательно, когда вводишь ответные санкции, конечно же, ожидается, что будут контрсанкции, ответные меры и в итоге будет создана угроза безопасности и экономике нашей страны", - заявил Папуашвили журналистам.
По его словам, "все, кто призывает руководство ввести санкции против России, на самом деле предлагают рискнуть и войти в возможное военное противостояние с Россией".
"Важно, что все, кто говорят о необходимости ввести санкции против России, не дают нам гарантий ни безопасности, ни экономической защищенности", - добавил Папуашвили.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Премьер Грузии приветствовал решение России об отмене виз
11 мая, 17:08
 
РоссияГрузияСаломе ЗурабишвилиНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала