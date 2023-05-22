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В Грузии рассказали, почему не вводят визы для россиян
В Грузии рассказали, почему не вводят визы для россиян - РИА Новости, 22.05.2023
В Грузии рассказали, почему не вводят визы для россиян
Власти Грузии не вводят санкции в отношении России и визовый режим для россиян, чтобы избежать ответных мер и возможных рисков, считает спикер парламента Шалва... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:24
2023-05-22T14:24
2023-05-22T14:24
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 22 мая - РИА Новости. Власти Грузии не вводят санкции в отношении России и визовый режим для россиян, чтобы избежать ответных мер и возможных рисков, считает спикер парламента Шалва Папуашвили. Представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники начали серию некрупных акций протеста после того, как по решению российской стороны было возобновлено прямое авиасообщение с Грузией и был отменен визовый режим для грузинских граждан. С инициативой о введении виз для граждан РФ ранее выступила президент Саломе Зурабишвили, которая также критикует прямые рейсы между странами. "Любое действие, которое касается введения виз, запрета полетов, закрытия границы, является санкцией и означает, что страна идет на эскалацию с Россией… Следовательно, когда вводишь ответные санкции, конечно же, ожидается, что будут контрсанкции, ответные меры и в итоге будет создана угроза безопасности и экономике нашей страны", - заявил Папуашвили журналистам. По его словам, "все, кто призывает руководство ввести санкции против России, на самом деле предлагают рискнуть и войти в возможное военное противостояние с Россией". "Важно, что все, кто говорят о необходимости ввести санкции против России, не дают нам гарантий ни безопасности, ни экономической защищенности", - добавил Папуашвили.
https://ria.ru/20230518/sanktsii-1872634425.html
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россия, грузия, саломе зурабишвили, новости - туризм
Россия, Грузия, Саломе Зурабишвили, Новости - Туризм
В Грузии рассказали, почему не вводят визы для россиян
Спикер парламента Папуашвили: Грузия не вводит визы для россиян во избежание ответных мер
ТБИЛИСИ, 22 мая - РИА Новости. Власти Грузии не вводят санкции в отношении России и визовый режим для россиян, чтобы избежать ответных мер и возможных рисков, считает спикер парламента Шалва Папуашвили.
Представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники начали серию некрупных акций протеста после того, как по решению российской стороны было возобновлено прямое авиасообщение с Грузией и был отменен визовый режим для грузинских граждан. С инициативой о введении виз для граждан РФ ранее выступила президент Саломе Зурабишвили
, которая также критикует прямые рейсы между странами.
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"Любое действие, которое касается введения виз, запрета полетов, закрытия границы, является санкцией и означает, что страна идет на эскалацию с Россией… Следовательно, когда вводишь ответные санкции, конечно же, ожидается, что будут контрсанкции, ответные меры и в итоге будет создана угроза безопасности и экономике нашей страны", - заявил Папуашвили журналистам.
По его словам, "все, кто призывает руководство ввести санкции против России, на самом деле предлагают рискнуть и войти в возможное военное противостояние с Россией".
"Важно, что все, кто говорят о необходимости ввести санкции против России, не дают нам гарантий ни безопасности, ни экономической защищенности", - добавил Папуашвили.
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