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Мэр Тбилиси выступил против введения визового режима для россиян - РИА Новости, 22.05.2023
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Туризм
 
13:31 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/vizy-1873405620.html
Мэр Тбилиси выступил против введения визового режима для россиян
Мэр Тбилиси выступил против введения визового режима для россиян - РИА Новости, 22.05.2023
Мэр Тбилиси выступил против введения визового режима для россиян
Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что не видит необходимости в введении визового режима для граждан РФ, РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:31
2023-05-22T13:31
туризм
россия
грузия
тбилиси
каха каладзе (мэр тбилиси)
саломе зурабишвили
новости - туризм
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ТБИЛИСИ, 22 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что не видит необходимости в введении визового режима для граждан РФ, чего требуют оппозиционеры на систематических акциях протеста. Представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники начали серию некрупных акций протестов после того, как по решению российской стороны было возобновлено прямое авиасообщение с Грузией и был отменен визовый режим для грузинских граждан. С инициативой о введении виз для граждан РФ ранее выступила президент Саломе Зурабишвили, которая также критикует прямые рейсы между странами. "Нет никакой необходимости в введении визового режима (для граждан России - ред.)... Мы приветствуем приезд как можно больше туристов в Грузию. Приезжают бизнес-компании, которые не попали под санкции. Мы приветствуем это, нет никакой проблемы", - заявил Каладзе журналистам.
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россия, грузия, тбилиси, каха каладзе (мэр тбилиси), саломе зурабишвили, новости - туризм
Туризм, Россия, Грузия, Тбилиси, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Саломе Зурабишвили, Новости - Туризм
Мэр Тбилиси выступил против введения визового режима для россиян

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что не видит смысла в ведении визового режима для россиян

© iStock.com / dimarikВид на центр Тбилиси, Грузия
Вид на центр Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© iStock.com / dimarik
Вид на центр Тбилиси, Грузия . Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 22 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что не видит необходимости в введении визового режима для граждан РФ, чего требуют оппозиционеры на систематических акциях протеста.
Представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники начали серию некрупных акций протестов после того, как по решению российской стороны было возобновлено прямое авиасообщение с Грузией и был отменен визовый режим для грузинских граждан. С инициативой о введении виз для граждан РФ ранее выступила президент Саломе Зурабишвили, которая также критикует прямые рейсы между странами.
"Нет никакой необходимости в введении визового режима (для граждан России - ред.)... Мы приветствуем приезд как можно больше туристов в Грузию. Приезжают бизнес-компании, которые не попали под санкции. Мы приветствуем это, нет никакой проблемы", - заявил Каладзе журналистам.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
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11 мая, 21:36
 
ТуризмРоссияГрузияТбилисиКаха Каладзе (мэр Тбилиси)Саломе ЗурабишвилиНовости - Туризм
 
 
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