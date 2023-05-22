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Мэр Тбилиси выступил против введения визового режима для россиян
Мэр Тбилиси выступил против введения визового режима для россиян - РИА Новости, 22.05.2023
Мэр Тбилиси выступил против введения визового режима для россиян
Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что не видит необходимости в введении визового режима для граждан РФ, РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:31
2023-05-22T13:31
2023-05-22T13:31
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грузия
тбилиси
каха каладзе (мэр тбилиси)
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 22 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что не видит необходимости в введении визового режима для граждан РФ, чего требуют оппозиционеры на систематических акциях протеста. Представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники начали серию некрупных акций протестов после того, как по решению российской стороны было возобновлено прямое авиасообщение с Грузией и был отменен визовый режим для грузинских граждан. С инициативой о введении виз для граждан РФ ранее выступила президент Саломе Зурабишвили, которая также критикует прямые рейсы между странами. "Нет никакой необходимости в введении визового режима (для граждан России - ред.)... Мы приветствуем приезд как можно больше туристов в Грузию. Приезжают бизнес-компании, которые не попали под санкции. Мы приветствуем это, нет никакой проблемы", - заявил Каладзе журналистам.
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россия, грузия, тбилиси, каха каладзе (мэр тбилиси), саломе зурабишвили, новости - туризм
Туризм, Россия, Грузия, Тбилиси, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Саломе Зурабишвили, Новости - Туризм
Мэр Тбилиси выступил против введения визового режима для россиян
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что не видит смысла в ведении визового режима для россиян