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Мэр Тбилиси выступил против введения визового режима для россиян

Мэр Тбилиси выступил против введения визового режима для россиян - РИА Новости, 22.05.2023

Мэр Тбилиси выступил против введения визового режима для россиян

Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что не видит необходимости в введении визового режима для граждан РФ, РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T13:31

2023-05-22T13:31

2023-05-22T13:31

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россия

грузия

тбилиси

каха каладзе (мэр тбилиси)

саломе зурабишвили

новости - туризм

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ТБИЛИСИ, 22 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что не видит необходимости в введении визового режима для граждан РФ, чего требуют оппозиционеры на систематических акциях протеста. Представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники начали серию некрупных акций протестов после того, как по решению российской стороны было возобновлено прямое авиасообщение с Грузией и был отменен визовый режим для грузинских граждан. С инициативой о введении виз для граждан РФ ранее выступила президент Саломе Зурабишвили, которая также критикует прямые рейсы между странами. "Нет никакой необходимости в введении визового режима (для граждан России - ред.)... Мы приветствуем приезд как можно больше туристов в Грузию. Приезжают бизнес-компании, которые не попали под санкции. Мы приветствуем это, нет никакой проблемы", - заявил Каладзе журналистам.

https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871157755.html

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россия, грузия, тбилиси, каха каладзе (мэр тбилиси), саломе зурабишвили, новости - туризм