https://ria.ru/20230522/vetnam-1873419631.html

Медведев сравнил теплоту отношений России и Вьетнама с жаркой погодой

Медведев сравнил теплоту отношений России и Вьетнама с жаркой погодой - РИА Новости, 22.05.2023

Медведев сравнил теплоту отношений России и Вьетнама с жаркой погодой

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил теплоту отношений России и Вьетнама, проведя параллель с очень жаркой в эти дни погодой в Ханое. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:17

2023-05-22T14:17

2023-05-22T15:08

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ХАНОЙ, 22 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил теплоту отношений России и Вьетнама, проведя параллель с очень жаркой в эти дни погодой в Ханое. "Рад встретиться с вами и членами делегации во время вашего визита во Вьетнам. Вы привезли нам ваши теплые чувства и теплые чувства российского народа к нам", - сказал президент Вьетнама Во Ван Тхыонг. "Температура воздуха в Ханое сегодня в полной мере отражает тепло ваших сердец", - заметил на это Медведев. "Я много раз бывал во Вьетнаме, но сегодня самый теплый день", - признался он. Зампред Совбеза еще раз лично поздравил Во Ван Тхыонга с избранием на высокий пост, пожелав ему успехов, а дружескому вьетнамскому народу - процветания. "Действительно, мы могли бы обсудить как вопросы взаимодействия правящей партии, компартии Вьетнама, и партии "Единая Россия", так и вопросы госстроительства, экономического сотрудничества и актуальные международные темы", - согласился он с президентом Вьетнама. Ранее Медведев посещал Вьетнам четыре раза: один раз как президент в 2010 году и трижды как премьер-министр - в 2012, 2015 и 2018 годах.

https://ria.ru/20230522/vetnam-1873393236.html

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вьетнам

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Екатерина Зайцева

россия, вьетнам, ханой, дмитрий медведев, единая россия, в мире