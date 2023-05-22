https://ria.ru/20230522/vetnam-1873353119.html

Медведев поздравил генсека компартии Вьетнама с успешным развитием страны

Медведев поздравил генсека компартии Вьетнама с успешным развитием страны - РИА Новости, 22.05.2023

Медведев поздравил генсека компартии Вьетнама с успешным развитием страны

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил генсека Компартии Вьетнама с успешным развитием страны и передал привет от президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T11:06

2023-05-22T11:06

2023-05-22T11:06

россия

вьетнам

дмитрий медведев

владимир путин

нгуен фу чонг

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_6748964a15be90438b513b0353c04e42.jpg

ХАНОЙ, 22 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил генсека Компартии Вьетнама с успешным развитием страны и передал привет от президента РФ Владимира Путина. "Очень рад нашей новой встрече, это хорошая возможность обменяться впечатлениями, как развивается российское-вьетнамское привилегированное партнерство", - заявил Медведев на встрече с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. "Мы последний раз разговаривали по телефону. Я рад возможности пообщаться и лично. Хочу передать привет и наилучшие пожелания от президента России. Это хорошая возможность продвинуть как наши межгосударственные отношения, так и поговорить о развитии партийных связей", - отметил он. В соответствии с конституцией руководящая роль в обществе закреплена за Коммунистической партией Вьетнама, насчитывающей 5,2 миллиона членов. "Неоднократно бывал во Вьетнаме. Каждый приезд у меня - открытие новой страницы в развитии Вьетнама, поздравляю вас с успешным развитием страны", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20230522/medvedev-1873349592.html

россия

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вьетнам, дмитрий медведев, владимир путин, нгуен фу чонг, в мире