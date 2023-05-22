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Медведев поздравил генсека компартии Вьетнама с успешным развитием страны - РИА Новости, 22.05.2023
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11:06 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/vetnam-1873353119.html
Медведев поздравил генсека компартии Вьетнама с успешным развитием страны
Медведев поздравил генсека компартии Вьетнама с успешным развитием страны - РИА Новости, 22.05.2023
Медведев поздравил генсека компартии Вьетнама с успешным развитием страны
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил генсека Компартии Вьетнама с успешным развитием страны и передал привет от президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:06
2023-05-22T11:06
россия
вьетнам
дмитрий медведев
владимир путин
нгуен фу чонг
в мире
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ХАНОЙ, 22 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил генсека Компартии Вьетнама с успешным развитием страны и передал привет от президента РФ Владимира Путина. "Очень рад нашей новой встрече, это хорошая возможность обменяться впечатлениями, как развивается российское-вьетнамское привилегированное партнерство", - заявил Медведев на встрече с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. "Мы последний раз разговаривали по телефону. Я рад возможности пообщаться и лично. Хочу передать привет и наилучшие пожелания от президента России. Это хорошая возможность продвинуть как наши межгосударственные отношения, так и поговорить о развитии партийных связей", - отметил он. В соответствии с конституцией руководящая роль в обществе закреплена за Коммунистической партией Вьетнама, насчитывающей 5,2 миллиона членов. "Неоднократно бывал во Вьетнаме. Каждый приезд у меня - открытие новой страницы в развитии Вьетнама, поздравляю вас с успешным развитием страны", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20230522/medvedev-1873349592.html
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россия, вьетнам, дмитрий медведев, владимир путин, нгуен фу чонг, в мире
Россия, Вьетнам, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Нгуен Фу Чонг, В мире
Медведев поздравил генсека компартии Вьетнама с успешным развитием страны

Медведев поздравил генсека компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга с успешным развитием страны

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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ХАНОЙ, 22 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил генсека Компартии Вьетнама с успешным развитием страны и передал привет от президента РФ Владимира Путина.
"Очень рад нашей новой встрече, это хорошая возможность обменяться впечатлениями, как развивается российское-вьетнамское привилегированное партнерство", - заявил Медведев на встрече с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.
"Мы последний раз разговаривали по телефону. Я рад возможности пообщаться и лично. Хочу передать привет и наилучшие пожелания от президента России. Это хорошая возможность продвинуть как наши межгосударственные отношения, так и поговорить о развитии партийных связей", - отметил он.
В соответствии с конституцией руководящая роль в обществе закреплена за Коммунистической партией Вьетнама, насчитывающей 5,2 миллиона членов.
"Неоднократно бывал во Вьетнаме. Каждый приезд у меня - открытие новой страницы в развитии Вьетнама, поздравляю вас с успешным развитием страны", - сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава Единой России Дмитрий Медведев на церемонии возложения цветов к мавзолею Хо Ши Мина Ханое - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Медведев посетил мавзолей Хо Ши Мина в Ханое
Вчера, 10:52
 
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