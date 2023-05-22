Украина пообещала Венгрии решить вопрос с банком OTP
Сийярто: Украина пообещала Венгрии решить вопрос с попавшим под санкции банком OTP
Банкомат венгерского государственного банка OTP. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 мая - РИА Новости. Венгрия получила от Украины сообщение, что вопрос с венгерским банком OTP, который был внесен в список "международных спонсоров войны", будет решен, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Ранее Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных. Из-за этого Венгрия заблокировала транш в полмиллиарда евро на вооружение Киеву из Европейского фонда мира.
"Что касается банка OTP, то я уже поднимал этот вопрос на последней неформальной встрече глав МИД в Стокгольме. Верховный представитель (ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель) сказал, что говорил об этом с украинцами, даже лично с главой МИД, тот пообещал выяснить. Сейчас я получил обещание от верховного представителя, что он еще раз укажет украинцам, что это проблема. Украинцы в курсе, что это серьезная проблема. Мы получили от них по разным каналам сообщение, что этот вопрос решат. Так что ждем этого", - сказал Сийярто. Его выступление транслировалось в социальной сети.
Глава венгерского МИД назвал ложными обвинения в адрес банка и заявил, что финансовое учреждение не нарушало никаких международных правил.