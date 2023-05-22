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Украина пообещала Венгрии решить вопрос с банком OTP - РИА Новости, 22.05.2023
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16:34 22.05.2023 (обновлено: 16:44 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/vengriya-1873452392.html
Украина пообещала Венгрии решить вопрос с банком OTP
Украина пообещала Венгрии решить вопрос с банком OTP - РИА Новости, 22.05.2023
Украина пообещала Венгрии решить вопрос с банком OTP
Венгрия получила от Украины сообщение, что вопрос с венгерским банком OTP, который был внесен в список "международных спонсоров войны", будет решен, заявил... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:34
2023-05-22T16:44
в мире
венгрия
украина
петер сийярто
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 22 мая - РИА Новости. Венгрия получила от Украины сообщение, что вопрос с венгерским банком OTP, который был внесен в список "международных спонсоров войны", будет решен, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.Ранее Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных. Из-за этого Венгрия заблокировала транш в полмиллиарда евро на вооружение Киеву из Европейского фонда мира."Что касается банка OTP, то я уже поднимал этот вопрос на последней неформальной встрече глав МИД в Стокгольме. Верховный представитель (ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель) сказал, что говорил об этом с украинцами, даже лично с главой МИД, тот пообещал выяснить. Сейчас я получил обещание от верховного представителя, что он еще раз укажет украинцам, что это проблема. Украинцы в курсе, что это серьезная проблема. Мы получили от них по разным каналам сообщение, что этот вопрос решат. Так что ждем этого", - сказал Сийярто. Его выступление транслировалось в социальной сети.Глава венгерского МИД назвал ложными обвинения в адрес банка и заявил, что финансовое учреждение не нарушало никаких международных правил.
https://ria.ru/20230111/banki-1844161121.html
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в мире, венгрия, украина, петер сийярто, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, Евросоюз
Украина пообещала Венгрии решить вопрос с банком OTP

Сийярто: Украина пообещала Венгрии решить вопрос с попавшим под санкции банком OTP

© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKБанкомат венгерского государственного банка OTP
Банкомат венгерского государственного банка OTP - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
Банкомат венгерского государственного банка OTP. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 мая - РИА Новости. Венгрия получила от Украины сообщение, что вопрос с венгерским банком OTP, который был внесен в список "международных спонсоров войны", будет решен, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Ранее Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных. Из-за этого Венгрия заблокировала транш в полмиллиарда евро на вооружение Киеву из Европейского фонда мира.
"Что касается банка OTP, то я уже поднимал этот вопрос на последней неформальной встрече глав МИД в Стокгольме. Верховный представитель (ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель) сказал, что говорил об этом с украинцами, даже лично с главой МИД, тот пообещал выяснить. Сейчас я получил обещание от верховного представителя, что он еще раз укажет украинцам, что это проблема. Украинцы в курсе, что это серьезная проблема. Мы получили от них по разным каналам сообщение, что этот вопрос решат. Так что ждем этого", - сказал Сийярто. Его выступление транслировалось в социальной сети.
Глава венгерского МИД назвал ложными обвинения в адрес банка и заявил, что финансовое учреждение не нарушало никаких международных правил.
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