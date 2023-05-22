https://ria.ru/20230522/vengriya-1873452392.html

Украина пообещала Венгрии решить вопрос с банком OTP

Украина пообещала Венгрии решить вопрос с банком OTP - РИА Новости, 22.05.2023

Украина пообещала Венгрии решить вопрос с банком OTP

Венгрия получила от Украины сообщение, что вопрос с венгерским банком OTP, который был внесен в список "международных спонсоров войны", будет решен, заявил... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T16:34

2023-05-22T16:34

2023-05-22T16:44

в мире

венгрия

украина

петер сийярто

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873453472_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_f36aa295afba96f39539bb6eb8bcbf8e.jpg

БУДАПЕШТ, 22 мая - РИА Новости. Венгрия получила от Украины сообщение, что вопрос с венгерским банком OTP, который был внесен в список "международных спонсоров войны", будет решен, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.Ранее Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных. Из-за этого Венгрия заблокировала транш в полмиллиарда евро на вооружение Киеву из Европейского фонда мира."Что касается банка OTP, то я уже поднимал этот вопрос на последней неформальной встрече глав МИД в Стокгольме. Верховный представитель (ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель) сказал, что говорил об этом с украинцами, даже лично с главой МИД, тот пообещал выяснить. Сейчас я получил обещание от верховного представителя, что он еще раз укажет украинцам, что это проблема. Украинцы в курсе, что это серьезная проблема. Мы получили от них по разным каналам сообщение, что этот вопрос решат. Так что ждем этого", - сказал Сийярто. Его выступление транслировалось в социальной сети.Глава венгерского МИД назвал ложными обвинения в адрес банка и заявил, что финансовое учреждение не нарушало никаких международных правил.

https://ria.ru/20230111/banki-1844161121.html

венгрия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, украина, петер сийярто, евросоюз