https://ria.ru/20230522/vashington-1873355893.html

В Крыму заявили о готовности поставить Вашингтон на место

В Крыму заявили о готовности поставить Вашингтон на место - РИА Новости, 22.05.2023

В Крыму заявили о готовности поставить Вашингтон на место

Россия способна поставить на место любого агрессора, посягнувшего на ее территорию, в том числе США, заявил глава комитета крымского парламента по народной... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T11:12

2023-05-22T11:12

2023-05-22T11:12

в мире

сша

юрий гемпель

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Россия способна поставить на место любого агрессора, посягнувшего на ее территорию, в том числе США, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. В ходе саммита G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Американский президент сообщил, что получил от Зеленского "категорические заверения" в том, что украинские войска не станут использовать американские истребители F-16 для ударов по "российской географической территории". В воскресенье Салливан заявил, что Вашингтон не разрешает Украине использовать западные вооружения для ударов по территории РФ, но Крым таковой не считает. По его словам, что бы ни заявляли власти США, Крым был и навсегда останется де-факто и де-юре неотъемлемой частью России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230521/strakh-1873298094.html

https://ria.ru/20230522/krym-1873327489.html

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в мире, сша, юрий гемпель, россия, республика крым