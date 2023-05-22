https://ria.ru/20230522/valensa-1873467540.html
Экс-президент Польши пожаловался, что ему не хватает денег оплачивать счета
Экс-президент Польши пожаловался, что ему не хватает денег оплачивать счета - РИА Новости, 22.05.2023
Экс-президент Польши пожаловался, что ему не хватает денег оплачивать счета
Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что ему не хватает пенсии на оплату всех счетов и приходится подрабатывать. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:37
2023-05-22T17:37
2023-05-22T17:38
в мире
польша
лех валенса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149834/16/1498341684_0:74:2724:1606_1920x0_80_0_0_c9566c23ed347ac86f6e42ab1ea0df50.jpg
ВАРШАВА, 22 мая – РИА Новости. Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что ему не хватает пенсии на оплату всех счетов и приходится подрабатывать. По его словам, раньше он получал 5-6 тысяч злотых в месяц (1,2-1,4 тысячи долларов), а сейчас его пенсия составляет 11 тысяч злотых (2,6 тысячи долларов). "Сейчас немного получше, но все подорожало, поэтому все плюс-минус так же", - сказал Валенса в эфире программы Super Express. Как пожаловался бывший польский лидер, у него столько расходов, что "денег не хватает" и приходится подрабатывать, принимая участие в международных конференциях и форумах, давая лекции. "Я делаю это для того, чтобы немного заработать", - пояснил политик. "Я не забочусь о деньгах, меня это никогда не волновало, но раньше как-то хватало, а сейчас не хватает, поэтому нужно подрабатывать", - указал Валенса, ранее неоднократно заявлявший, что ему приходится помогать своим детям. Согласно официальным данным, средняя пенсия в Польше составляла в 2022 году 2,7 тысячи злотых (650 долларов).
https://ria.ru/20230220/valensa-1853192175.html
https://ria.ru/20230509/polsha-1870521761.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149834/16/1498341684_0:0:2724:2043_1920x0_80_0_0_f16fcc62774f2f4865f30bcf92d1794c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, лех валенса
В мире, Польша, Лех Валенса
Экс-президент Польши пожаловался, что ему не хватает денег оплачивать счета
Экс-президент Польши Валенса заявил, что вынужден подрабатывать, чтобы оплачивать счета
ВАРШАВА, 22 мая – РИА Новости.
Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса заявил
, что ему не хватает пенсии на оплату всех счетов и приходится подрабатывать.
По его словам, раньше он получал 5-6 тысяч злотых в месяц (1,2-1,4 тысячи долларов), а сейчас его пенсия составляет 11 тысяч злотых (2,6 тысячи долларов).
Известный своей русофобией экс-президент Польши заявил, что быстро нищает
"Сейчас немного получше, но все подорожало, поэтому все плюс-минус так же", - сказал Валенса в эфире программы Super Express. Как пожаловался бывший польский лидер, у него столько расходов, что "денег не хватает" и приходится подрабатывать, принимая участие в международных конференциях и форумах, давая лекции. "Я делаю это для того, чтобы немного заработать", - пояснил политик.
"Я не забочусь о деньгах, меня это никогда не волновало, но раньше как-то хватало, а сейчас не хватает, поэтому нужно подрабатывать", - указал Валенса, ранее неоднократно заявлявший, что ему приходится помогать своим детям.
Согласно официальным данным, средняя пенсия в Польше составляла в 2022 году 2,7 тысячи злотых (650 долларов).
Разориться назло России: Польша не изменяет себе