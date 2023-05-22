https://ria.ru/20230522/valensa-1873467540.html

Экс-президент Польши пожаловался, что ему не хватает денег оплачивать счета

Экс-президент Польши пожаловался, что ему не хватает денег оплачивать счета - РИА Новости, 22.05.2023

Экс-президент Польши пожаловался, что ему не хватает денег оплачивать счета

Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что ему не хватает пенсии на оплату всех счетов и приходится подрабатывать. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:37

2023-05-22T17:37

2023-05-22T17:38

в мире

польша

лех валенса

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ВАРШАВА, 22 мая – РИА Новости. Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что ему не хватает пенсии на оплату всех счетов и приходится подрабатывать. По его словам, раньше он получал 5-6 тысяч злотых в месяц (1,2-1,4 тысячи долларов), а сейчас его пенсия составляет 11 тысяч злотых (2,6 тысячи долларов). "Сейчас немного получше, но все подорожало, поэтому все плюс-минус так же", - сказал Валенса в эфире программы Super Express. Как пожаловался бывший польский лидер, у него столько расходов, что "денег не хватает" и приходится подрабатывать, принимая участие в международных конференциях и форумах, давая лекции. "Я делаю это для того, чтобы немного заработать", - пояснил политик. "Я не забочусь о деньгах, меня это никогда не волновало, но раньше как-то хватало, а сейчас не хватает, поэтому нужно подрабатывать", - указал Валенса, ранее неоднократно заявлявший, что ему приходится помогать своим детям. Согласно официальным данным, средняя пенсия в Польше составляла в 2022 году 2,7 тысячи злотых (650 долларов).

https://ria.ru/20230220/valensa-1853192175.html

https://ria.ru/20230509/polsha-1870521761.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, лех валенса