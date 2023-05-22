https://ria.ru/20230522/utki-1873312667.html

В Москве на водоемах установили почти 150 плавучих домиков для уток

В Москве на водоемах установили почти 150 плавучих домиков для уток - РИА Новости, 22.05.2023

В Москве на водоемах установили почти 150 плавучих домиков для уток

Почти 150 плавучих деревянных домиков для уток установили на водоемах в Москве перед началом летнего сезона, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T07:34

2023-05-22T07:34

2023-05-22T07:46

хорошие новости

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Почти 150 плавучих деревянных домиков для уток установили на водоемах в Москве перед началом летнего сезона, сообщается на сайте мэра столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства в преддверии летнего сезона подготовили домики для водоплавающих птиц. На прудах, обслуживаемых ГУП "Мосводосток", установили около 150 деревянных плавучих домиков, которые будут служить островками безопасности для уток и их потомства в выводково-гнездовой период", — говорится в сообщении. Отмечается, что домики нужны птицам для безопасного отдыха на воде. Утята смогут использовать их после долгих тренировочных заплывов. Кроме того, специалисты в рамках благоустройства столичных водоемов оборудуют для пернатых удобные пологие сходы на берег.

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городское хозяйство москвы, москва, мосводосток