https://ria.ru/20230522/ukraina-1873519933.html
СМИ: новое правило ЦБ Украины привело инвесторов в ужас
СМИ: новое правило ЦБ Украины привело инвесторов в ужас - РИА Новости, 22.05.2023
СМИ: новое правило ЦБ Украины привело инвесторов в ужас
Иностранные покупатели украинского государственного долга возмущены новым требованием Нацбанка Украины (НБУ, ЦБ), согласно которому выводить проценты вправе... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T23:31
2023-05-22T23:31
2023-05-22T23:31
экономика
украина
нацбанк украины
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Иностранные покупатели украинского государственного долга возмущены новым требованием Нацбанка Украины (НБУ, ЦБ), согласно которому выводить проценты вправе держатели по меньшей мере трехмесячных облигаций, сообщает издание "Страна.ua". На днях НБУ установил дополнительное требование для вывода иностранными инвесторами процентов по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), согласно которому разрешено выводить проценты при условии владения облигациями не менее 90 дней. Новое правило вступает в силу 22 мая. "Новое ограничение вызвало волну негодования среди нерезидентов, хотя и не публичную. Выяснилось, что многие из них держали в ОВГЗ свои капиталы меньше 90 дней, потому снова останутся ни с чем", - сообщает издание "Страна.uа" в Telegram-канале со ссылкой на свои источники в финансовых структурах. Как пояснили изданию в одном из банков, большинство заграничных инвесторов "сидят на чемоданах", то есть вкладываются на вторичном рынке в гособлигации, по которым сроки погашения заканчивались в среднем через 30 дней. После введения "90-дневного правила" вернуть свои капиталы на родину стало сложнее. Нежелание НБУ выпускать капиталы за границу эксперты объясняют еще экономией золотовалютных резервов. "С одной стороны НБУ экономит свои валютные резервы, а с другой - пытается подтолкнуть иностранцев к реинвестированию средств на Украине. К покупке новых ОВГЗ... Многие инвесторы отреагировали на это уже крайне негативно... Сказали, что выполнят новые правила НБУ, но больше никогда не будут вкладываться ни во что украинское", - сказали изданию в одном из инвестфондов. Нацбанк 23 марта разрешил выводить иностранным держателям ОВГЗ проценты по облигациям, однако отсрочил вывод полной суммы. До этого предполагалось разрешить с 1 апреля выводить весь доход от ОВГЗ.
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872492144.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, украина, нацбанк украины, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Украина, Нацбанк Украины, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
СМИ: новое правило ЦБ Украины привело инвесторов в ужас
Страна.ua: новое правило ЦБ Украины по гособлигациям привело инвесторов в негодование
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости.
Иностранные покупатели украинского государственного долга возмущены новым требованием Нацбанка Украины (НБУ, ЦБ), согласно которому выводить проценты вправе держатели по меньшей мере трехмесячных облигаций, сообщает издание "Страна.ua
".
На днях НБУ установил дополнительное требование для вывода иностранными инвесторами процентов по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), согласно которому разрешено выводить проценты при условии владения облигациями не менее 90 дней. Новое правило вступает в силу 22 мая.
"Новое ограничение вызвало волну негодования среди нерезидентов, хотя и не публичную. Выяснилось, что многие из них держали в ОВГЗ свои капиталы меньше 90 дней, потому снова останутся ни с чем", - сообщает издание "Страна.uа" в Telegram-канале со ссылкой на свои источники в финансовых структурах.
Как пояснили изданию в одном из банков, большинство заграничных инвесторов "сидят на чемоданах", то есть вкладываются на вторичном рынке в гособлигации, по которым сроки погашения заканчивались в среднем через 30 дней. После введения "90-дневного правила" вернуть свои капиталы на родину стало сложнее. Нежелание НБУ выпускать капиталы за границу эксперты объясняют еще экономией золотовалютных резервов.
"С одной стороны НБУ экономит свои валютные резервы, а с другой - пытается подтолкнуть иностранцев к реинвестированию средств на Украине. К покупке новых ОВГЗ... Многие инвесторы отреагировали на это уже крайне негативно... Сказали, что выполнят новые правила НБУ, но больше никогда не будут вкладываться ни во что украинское", - сказали изданию в одном из инвестфондов.
Нацбанк 23 марта разрешил выводить иностранным держателям ОВГЗ проценты по облигациям, однако отсрочил вывод полной суммы. До этого предполагалось разрешить с 1 апреля выводить весь доход от ОВГЗ.
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