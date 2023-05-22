Госдеп: диверсия в Белгородской области не повлияет на планы по F-16
Представитель Госдепа Миллер заявил, что США считают поставки F-16 Киеву своим приоритетом
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Передача Киеву американских истребителей F-16 в приоритете для США, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
Так он ответил на вопрос, повлияет ли на эти планы информация о том, что украинские военные использовали полученную из Штатов военную технику для нападения на населенные пункты в Белгородской области.
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"Это (поставки боевых самолетов. — Прим. ред.) приоритет для нас, и мы приступим к имплементации в предстоящие месяцы", — подчеркнул Миллер.
Представитель Госдепа не уточнил, когда именно ВСУ получат истребители, а также какие страны будут участвовать в поставках и обучении украинских пилотов.
Сегодня на территорию Грайворонского округа проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Военные и силовики принимают все меры для ликвидации диверсантов. В регионе ввели режим контртеррористической операции.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали восемь местных жителей, погибших нет. Кроме того, с утра город Грайворон в течение нескольких часов подвергался минометному обстрелу со стороны Украины.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цель диверсии в Белгородской области, куда вторглась украинская ДРГ, заключается в попытке Киева минимизировать политический эффект от потери Артемовска.
В прошлую субботу советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты и их союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит боевые самолеты Киеву и в каком количестве. По его словам, при передаче истребителей F-16 США не поддержат атаки Киева по целям на российской территории.
Как сообщал телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Вашингтон поддержит меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16.