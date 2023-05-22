https://ria.ru/20230522/ukraina-1873504681.html

Госдеп: диверсия в Белгородской области не повлияет на планы по F-16

Госдеп: диверсия в Белгородской области не повлияет на планы по F-16 - РИА Новости, 22.05.2023

Госдеп: диверсия в Белгородской области не повлияет на планы по F-16

Передача Киеву американских истребителей F-16 в приоритете для США, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T21:03

2023-05-22T21:03

2023-05-22T22:49

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государственный департамент сша

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белгородская область

специальная военная операция на украине

киев

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ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Передача Киеву американских истребителей F-16 в приоритете для США, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.Так он ответил на вопрос, повлияет ли на эти планы информация о том, что украинские военные использовали полученную из Штатов военную технику для нападения на населенные пункты в Белгородской области.Представитель Госдепа не уточнил, когда именно ВСУ получат истребители, а также какие страны будут участвовать в поставках и обучении украинских пилотов.Сегодня на территорию Грайворонского округа проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Военные и силовики принимают все меры для ликвидации диверсантов. В регионе ввели режим контртеррористической операции.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали восемь местных жителей, погибших нет. Кроме того, с утра город Грайворон в течение нескольких часов подвергался минометному обстрелу со стороны Украины.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цель диверсии в Белгородской области, куда вторглась украинская ДРГ, заключается в попытке Киева минимизировать политический эффект от потери Артемовска.В прошлую субботу советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты и их союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит боевые самолеты Киеву и в каком количестве. По его словам, при передаче истребителей F-16 США не поддержат атаки Киева по целям на российской территории.Как сообщал телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Вашингтон поддержит меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16.

https://ria.ru/20230522/belgorod-1873453176.html

https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873464977.html

https://ria.ru/20230522/konflikt-1873491738.html

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