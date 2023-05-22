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Сунак назвал неправильными инициативы по заморозке конфликта на Украине - РИА Новости, 22.05.2023
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20:22 22.05.2023 (обновлено: 20:37 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/ukraina-1873498988.html
Сунак назвал неправильными инициативы по заморозке конфликта на Украине
Сунак назвал неправильными инициативы по заморозке конфликта на Украине - РИА Новости, 22.05.2023
Сунак назвал неправильными инициативы по заморозке конфликта на Украине
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал "абсолютно неправильными" мирные инициативы по Украине, которые приведут лишь к заморозке конфликта, а не к его РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T20:22
2023-05-22T20:37
украина
в мире
риши сунак
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал "абсолютно неправильными" мирные инициативы по Украине, которые приведут лишь к заморозке конфликта, а не к его окончательному разрешению."Правильным и единственным ответом на это (конфликт на Украине - ред.) является полный вывод Россией всех войск с Украины. Все планы, которые выдаются за мирные планы, а на самом деле являются попытками всего лишь заморозить конфликт на данной стадии, совершенно неправильны", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.Трансляция велась на сайте парламента.Заявление британского премьера прозвучало в ответ на просьбу экс-лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина прокомментировать призывы генсека ООН Антониу Гуттереша начать переговоры для достижения прекращения огня при поддержке президента ЮАР Сирила Рамафосы и папы Римского, а также прокомментировать слова президента Бразилии Лулы да Силвы о необходимости начать переговоры о прекращении огня.По словам Сунака, прекращение огня не является "справедливым и долгосрочным миром для Украины".Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что от лица стран Африки поговорил с главой РФ Владимиром Путиным, а также Владимиром Зеленским, представив им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873455201.html
https://ria.ru/20230522/zasedanie-1873433068.html
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украина, в мире, риши сунак
Украина, В мире, Риши Сунак
Сунак назвал неправильными инициативы по заморозке конфликта на Украине

Сунак: инициативы, которые заморозят конфликт на Украине, абсолютно неправильны

© AP Photo / Matt DunhamРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Риши Сунак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал "абсолютно неправильными" мирные инициативы по Украине, которые приведут лишь к заморозке конфликта, а не к его окончательному разрешению.
"Правильным и единственным ответом на это (конфликт на Украине - ред.) является полный вывод Россией всех войск с Украины. Все планы, которые выдаются за мирные планы, а на самом деле являются попытками всего лишь заморозить конфликт на данной стадии, совершенно неправильны", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.
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Трансляция велась на сайте парламента.
Заявление британского премьера прозвучало в ответ на просьбу экс-лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина прокомментировать призывы генсека ООН Антониу Гуттереша начать переговоры для достижения прекращения огня при поддержке президента ЮАР Сирила Рамафосы и папы Римского, а также прокомментировать слова президента Бразилии Лулы да Силвы о необходимости начать переговоры о прекращении огня.
По словам Сунака, прекращение огня не является "справедливым и долгосрочным миром для Украины".
Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что от лица стран Африки поговорил с главой РФ Владимиром Путиным, а также Владимиром Зеленским, представив им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.
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