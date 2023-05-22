Сунак назвал неправильными инициативы по заморозке конфликта на Украине
Сунак: инициативы, которые заморозят конфликт на Украине, абсолютно неправильны
© AP Photo / Matt DunhamРиши Сунак
© AP Photo / Matt Dunham
Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал "абсолютно неправильными" мирные инициативы по Украине, которые приведут лишь к заморозке конфликта, а не к его окончательному разрешению.
"Правильным и единственным ответом на это (конфликт на Украине - ред.) является полный вывод Россией всех войск с Украины. Все планы, которые выдаются за мирные планы, а на самом деле являются попытками всего лишь заморозить конфликт на данной стадии, совершенно неправильны", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.
Трансляция велась на сайте парламента.
Заявление британского премьера прозвучало в ответ на просьбу экс-лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина прокомментировать призывы генсека ООН Антониу Гуттереша начать переговоры для достижения прекращения огня при поддержке президента ЮАР Сирила Рамафосы и папы Римского, а также прокомментировать слова президента Бразилии Лулы да Силвы о необходимости начать переговоры о прекращении огня.
По словам Сунака, прекращение огня не является "справедливым и долгосрочным миром для Украины".
Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что от лица стран Африки поговорил с главой РФ Владимиром Путиным, а также Владимиром Зеленским, представив им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.