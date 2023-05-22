США и союзники обсуждают модель безопасности для Украины, пишут СМИ
WSJ: США и союзники обсуждают модель безопасности для Украины, похожую на израильскую
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. США и западные союзники обсуждают идею о модели безопасности для Украины, похожую на израильскую, пишет газета Wall Street Journal.
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"Это модель безопасности, которую западные лидеры, включая президента (США Джо) Байдена, сравнивали с тем, что есть сейчас у Израиля", - пишет издание.
Как сообщил в интервью Wall Street Journal президент Польши Анджей Дуда, в рамках соглашения о безопасности для Украины приоритет будет отдаваться поставкам оружия и передовым технологиям.
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"Обсуждения (такого соглашения - ред.) идут прямо сейчас", - заявил Дуда. При этом он не стал уточнять, о каком оружии и технологиях идет речь.
Как заявил польский президент, Байден, который приезжал в Польшу в феврале, обсуждал концепт израильской модели.
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"Мы все еще обсуждаем с Украиной, союзниками и партнерами, как будет выглядеть модель", - приводит газета слова американского чиновника.