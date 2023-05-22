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США и союзники обсуждают модель безопасности для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2023
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14:02 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/ukraina-1873414052.html
США и союзники обсуждают модель безопасности для Украины, пишут СМИ
США и союзники обсуждают модель безопасности для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2023
США и союзники обсуждают модель безопасности для Украины, пишут СМИ
США и западные союзники обсуждают идею о модели безопасности для Украины, похожую на израильскую, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:02
2023-05-22T14:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
польша
анджей дуда
нато
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. США и западные союзники обсуждают идею о модели безопасности для Украины, похожую на израильскую, пишет газета Wall Street Journal. Как сообщил в интервью Wall Street Journal президент Польши Анджей Дуда, в рамках соглашения о безопасности для Украины приоритет будет отдаваться поставкам оружия и передовым технологиям. Как заявил польский президент, Байден, который приезжал в Польшу в феврале, обсуждал концепт израильской модели. По словам западных чиновников, знакомых с обсуждениями, такое соглашение по безопасности будет связано с процессом продвижения Киева в сторону возможного членства в НАТО, но не приведет к фактическому превращению альянса в участника конфликта.
https://ria.ru/20230522/ukraina-1873343183.html
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html
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в мире, украина, сша, польша, анджей дуда, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Польша, Анджей Дуда, НАТО
США и союзники обсуждают модель безопасности для Украины, пишут СМИ

WSJ: США и союзники обсуждают модель безопасности для Украины, похожую на израильскую

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. США и западные союзники обсуждают идею о модели безопасности для Украины, похожую на израильскую, пишет газета Wall Street Journal.
«
"Это модель безопасности, которую западные лидеры, включая президента (США Джо) Байдена, сравнивали с тем, что есть сейчас у Израиля", - пишет издание.
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Как сообщил в интервью Wall Street Journal президент Польши Анджей Дуда, в рамках соглашения о безопасности для Украины приоритет будет отдаваться поставкам оружия и передовым технологиям.
«
"Обсуждения (такого соглашения - ред.) идут прямо сейчас", - заявил Дуда. При этом он не стал уточнять, о каком оружии и технологиях идет речь.
Как заявил польский президент, Байден, который приезжал в Польшу в феврале, обсуждал концепт израильской модели.
По словам западных чиновников, знакомых с обсуждениями, такое соглашение по безопасности будет связано с процессом продвижения Киева в сторону возможного членства в НАТО, но не приведет к фактическому превращению альянса в участника конфликта.
«
"Мы все еще обсуждаем с Украиной, союзниками и партнерами, как будет выглядеть модель", - приводит газета слова американского чиновника.
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