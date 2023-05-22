https://ria.ru/20230522/ukraina-1873414052.html

США и союзники обсуждают модель безопасности для Украины, пишут СМИ

США и союзники обсуждают модель безопасности для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2023

США и союзники обсуждают модель безопасности для Украины, пишут СМИ

США и западные союзники обсуждают идею о модели безопасности для Украины, похожую на израильскую, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:02

2023-05-22T14:02

2023-05-22T14:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

польша

анджей дуда

нато

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. США и западные союзники обсуждают идею о модели безопасности для Украины, похожую на израильскую, пишет газета Wall Street Journal. Как сообщил в интервью Wall Street Journal президент Польши Анджей Дуда, в рамках соглашения о безопасности для Украины приоритет будет отдаваться поставкам оружия и передовым технологиям. Как заявил польский президент, Байден, который приезжал в Польшу в феврале, обсуждал концепт израильской модели. По словам западных чиновников, знакомых с обсуждениями, такое соглашение по безопасности будет связано с процессом продвижения Киева в сторону возможного членства в НАТО, но не приведет к фактическому превращению альянса в участника конфликта.

https://ria.ru/20230522/ukraina-1873343183.html

https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html

украина

сша

польша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, польша, анджей дуда, нато