https://ria.ru/20230522/ukraina-1873359259.html

МИД Китая призвал G7 сыграть роль в урегулировании кризиса на Украине

МИД Китая призвал G7 сыграть роль в урегулировании кризиса на Украине - РИА Новости, 22.05.2023

МИД Китая призвал G7 сыграть роль в урегулировании кризиса на Украине

Китай надеется, что страны G7 будут играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T11:19

2023-05-22T11:19

2023-05-22T11:31

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ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Китай надеется, что страны G7 будут играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать участие в саммите G7 Владимира Зеленского. "Мы заметили, что президент Зеленский принял участие в саммите G7. Позиция Китая по украинскому кризису последовательна, мы всегда считали, что кризис должен быть урегулирован политически путем диалога и консультаций", - сказала дипломат. "Мы также надеемся, что другие страны, особенно соответствующие страны G7, смогут вместе с международным сообществом играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса", - добавила Мао Нин. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" прошел в японской Хиросиме с 19 по 21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Острова Кука и Союз Коморских островов. Участие Зеленского в саммите было спонтанным.

https://ria.ru/20230520/g7-1873087213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, g7, украина, ситуация в днр и лнр