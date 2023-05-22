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МИД Китая призвал G7 сыграть роль в урегулировании кризиса на Украине - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 22.05.2023 (обновлено: 11:31 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/ukraina-1873359259.html
МИД Китая призвал G7 сыграть роль в урегулировании кризиса на Украине
МИД Китая призвал G7 сыграть роль в урегулировании кризиса на Украине - РИА Новости, 22.05.2023
МИД Китая призвал G7 сыграть роль в урегулировании кризиса на Украине
Китай надеется, что страны G7 будут играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:19
2023-05-22T11:31
специальная военная операция на украине
в мире
китай
g7
украина
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Китай надеется, что страны G7 будут играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать участие в саммите G7 Владимира Зеленского. "Мы заметили, что президент Зеленский принял участие в саммите G7. Позиция Китая по украинскому кризису последовательна, мы всегда считали, что кризис должен быть урегулирован политически путем диалога и консультаций", - сказала дипломат. "Мы также надеемся, что другие страны, особенно соответствующие страны G7, смогут вместе с международным сообществом играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса", - добавила Мао Нин. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" прошел в японской Хиросиме с 19 по 21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Острова Кука и Союз Коморских островов. Участие Зеленского в саммите было спонтанным.
https://ria.ru/20230520/g7-1873087213.html
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в мире, китай, g7, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, G7, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД Китая призвал G7 сыграть роль в урегулировании кризиса на Украине

МИД Китая выразил надежду, что G7 сыграет роль в урегулировании кризиса на Украине

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД Китая Мао Нин
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Китай надеется, что страны G7 будут играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать участие в саммите G7 Владимира Зеленского.
"Мы заметили, что президент Зеленский принял участие в саммите G7. Позиция Китая по украинскому кризису последовательна, мы всегда считали, что кризис должен быть урегулирован политически путем диалога и консультаций", - сказала дипломат.
"Мы также надеемся, что другие страны, особенно соответствующие страны G7, смогут вместе с международным сообществом играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса", - добавила Мао Нин.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" прошел в японской Хиросиме с 19 по 21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Острова Кука и Союз Коморских островов. Участие Зеленского в саммите было спонтанным.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайG7УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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