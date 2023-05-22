https://ria.ru/20230522/ukraina-1873359259.html
МИД Китая призвал G7 сыграть роль в урегулировании кризиса на Украине
МИД Китая призвал G7 сыграть роль в урегулировании кризиса на Украине - РИА Новости, 22.05.2023
МИД Китая призвал G7 сыграть роль в урегулировании кризиса на Украине
Китай надеется, что страны G7 будут играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:19
2023-05-22T11:19
2023-05-22T11:31
специальная военная операция на украине
в мире
китай
g7
украина
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Китай надеется, что страны G7 будут играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать участие в саммите G7 Владимира Зеленского. "Мы заметили, что президент Зеленский принял участие в саммите G7. Позиция Китая по украинскому кризису последовательна, мы всегда считали, что кризис должен быть урегулирован политически путем диалога и консультаций", - сказала дипломат. "Мы также надеемся, что другие страны, особенно соответствующие страны G7, смогут вместе с международным сообществом играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса", - добавила Мао Нин. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" прошел в японской Хиросиме с 19 по 21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Острова Кука и Союз Коморских островов. Участие Зеленского в саммите было спонтанным.
https://ria.ru/20230520/g7-1873087213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, g7, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, G7, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД Китая призвал G7 сыграть роль в урегулировании кризиса на Украине
МИД Китая выразил надежду, что G7 сыграет роль в урегулировании кризиса на Украине
ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Китай надеется, что страны G7 будут играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать участие в саммите G7 Владимира Зеленского.
"Мы заметили, что президент Зеленский принял участие в саммите G7. Позиция Китая по украинскому кризису последовательна, мы всегда считали, что кризис должен быть урегулирован политически путем диалога и консультаций", - сказала дипломат.
"Мы также надеемся, что другие страны, особенно соответствующие страны G7, смогут вместе с международным сообществом играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса", - добавила Мао Нин.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии
. Саммит "семерки" прошел в японской Хиросиме
с 19 по 21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия
, Австралия
, Бразилия
, Южная Корея
, Вьетнам
, Индонезия
, Острова Кука
и Союз Коморских островов. Участие Зеленского в саммите было спонтанным.
Страны G7 призвали Китай повлиять на действия России в ситуации с Украиной